„Růžová daň“: proč některé „dámské“ produkty stojí víc

Možná jste se již setkali se dvěma téměř identickými produkty… až na to, že jeden, určený pro ženy, je dražší. Holicí strojky, šampon, deodorant a doplňky: tento fenomén, přezdívaný „růžová daň“, je tématem diskusí již několik let. Mezi studiemi, debatami a tipy pro uvědomělejší spotřebu se dozvíte toto, co potřebujete vědět.
Co je to vlastně ta „růžová daň“?
Navzdory svému názvu není „růžová daň“ daní ve fiskálním smyslu. Ženy nepodléhají žádné dodatečné dani. Ve skutečnosti se jedná o obchodní praktiku, která se uplatňuje u určitých běžných spotřebních výrobků. Princip je jednoduchý: dva velmi podobné, nebo dokonce identické produkty jsou nabízeny za různé ceny v závislosti na cílové skupině . Často se mění jen několik vlastností, jako je barva, vůně nebo design obalu. Růžový holicí strojek tak může stát více než jeho modrý protějšek, aniž by došlo k znatelnému rozdílu ve výkonu.
Studie, která zanechala trvalý dojem.
Tato problematika se dostala na viditelnost díky rozsáhlé studii, kterou provedlo newyorské Ministerstvo pro ochranu spotřebitele. Výzkumníci porovnali téměř 800 produktů od více než 90 značek v 35 různých kategoriích a zkoumali jejich pánské a dámské verze. Jejich závěr byl pozoruhodný: produkty prodávané ženám byly v průměru o 7 % dražší. U hygienických a osobních produktů rozdíl dosáhl až 13 %. Ještě pozoruhodnější je, že ve 30 z 35 analyzovaných kategorií měla „dámská“ verze nejvyšší cenu.
Dodatečné náklady, které se mohou v průběhu let nahromadit
Studie také ukazuje, že tento cenový rozdíl se neomezuje pouze na kosmetiku. Může se objevit v různých fázích života, od dětského oblečení a hraček až po doplňky, kosmetické produkty a dokonce i určité vybavení pro seniory. Jednotlivě se tyto rozdíly mohou zdát malé, ale při každodenních nákupech se mohou v průběhu několika desetiletí nasčítat do značné částky.
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Fenomén, o kterém se stále diskutuje
Ačkoli je „růžová daň“ široce zdokumentována, není všeobecně přijímána. Američtí vědci publikovali v roce 2021 studii, která představila podrobnější výsledky. Podle jejich analýzy již produkty prodávané „ženám“ nebyly systematicky dražší a tento cenový rozdíl se objevil pouze v některých studovaných kategoriích.
Tyto rozdíly zdůrazňují, že tento jev závisí na mnoha faktorech: značkách, produktových řadách, zemích a dokonce i marketingových strategiích. Není proto možné říci, že jsou ovlivněny všechny produkty prodávané jako „dámské“, ale otázka spravedlnosti cen zůstává významným problémem.
Jak se vyhnout placení vyšších částek?
Dobrou zprávou je, že existuje několik jednoduchých kroků, které můžete podniknout k informovanému výběru. Porovnání složení, množství a vlastností produktu ještě předtím, než se podíváte na jeho obal, vám často pomůže identifikovat stejně vhodné alternativy. Kromě ceny zůstává nejlepším způsobem, jak konzumovat s jistotou, upřednostňování kvality, účinnosti a uspokojení vašich skutečných potřeb. Koneckonců, produkt nemusí být růžový ani genderově orientovaný, aby byl účinný.
„Růžová daň“ v první řadě povzbuzuje spotřebitele, aby se podrobněji dívali na etikety. Porovnáním různých verzí stejné položky můžete někdy ušetřit peníze a zároveň podpořit transparentnější a spravedlivější obchodní praktiky.