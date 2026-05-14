Unesena svou chůvou, nachází svou pravou rodinu o více než půl století později

Toto je jeden z nejpozoruhodnějších příběhů posledních let. V roce 1971 zmizela Melissa Highsmithová ve věku 22 měsíců, unesena ženou, která se vydávala za chůvu. O padesát jedna let později test DNA všechno změnil.
Fort Worth, Texas, 23. srpna 1971
Toho dne Alta Apantenco, samoživitelka pracující jako servírka v restauraci, podala inzerát do místních novin, že hledá chůvu pro svou 22měsíční dceru Melissu. Na inzerát zareagovala jedna žena, která se nedostavila na úvodní schůzku a o měsíc později rodinu znovu kontaktovala, trvala na tom, že práci dostane, a tvrdila, že má velkou zahradu a zkušenosti s dětmi. Melissa jí byla ten den svěřena do péče , ale už se nikdy nevrátila.
Padesát jedna let výzkumu
Jeden z mála popisů, které vyšetřovatelé po celá desetiletí měli k dispozici, byl popis Apantenceovy spolubydlící, která chůvu popsala jako „oblečenou, aby udělala dojem“ a při vyzvedávání dítěte měla bílé rukavice. Detail, který se padesát let ukázal jako zbytečný – kvůli nedostatku známé identity a jakýchkoli spolehlivých stop. Policii ani FBI se ženě ani dítě nikdy nepodařilo najít.
Melissini rodiče po více než 50 let nenašli klid. S pomocí policie a FBI neúnavně pátrali po dobu pěti desetiletí. Rodina dokonce vytvořila facebookovou skupinu s názvem Hledá se Melissa Highsmith, aby udržela naději a zvýšila povědomí o případu. V září 2022 Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti obdrželo anonymní tip o možném spatření Melissy v oblasti Charlestonu v Jižní Karolíně – což byl impuls, který odstartoval nové kolo pátrání.
DNA jako klíč k záhadě
Nakonec se případ podařilo vyřešit díky serveru 23andMe. Melissin otec, Jeffrie Highsmith, poskytl webu svou DNA a byl překvapen, když obdržel e-mail, který ho spojoval se třemi Melissinými dětmi. Melissa žila ve Fort Worth, několik mil od místa, kde byla unesena, pod jménem Melanie Walden, aniž by o tom věděla. Poté ji kontaktoval přes Facebook a jejich shledání se konalo o víkendu Dne díkůvzdání v roce 2022.
Sharon Rose Highsmith oznámila novinku na facebookové stránce rodiny těmito slovy: „Jsme nesmírně nadšení, že můžeme oznámit, že JSME NAŠLI MELISSU!!! Je tolik detailů, o které bychom se rádi podělili, ale prozatím bychom chtěli jen říct, že jsme sledovali shodu rodinné DNA na 23andMe, která nás k ní dovedla.“ Příspěvek doprovázely fotografie z dojemného setkání – 53letá Melissa sedí vedle svých rodičů a prohlíží si fotografie sebe sama, které nikdy předtím neviděla.
Celý život vybudovaný bez vědomí
Tento příběh je obzvláště srdcervoucí, protože Melissa Highsmithová prožila většinu svého života ve Fort Worth – ve stejném městě, kde byla unesena – aniž by o tom věděla. Vyrůstala, měla děti a vybudovala si plnohodnotný život pod jinou identitou, aniž by tušila, že ji jen pár kilometrů odtud už přes pět desetiletí hledá rodina.
Test DNA a pár kliknutí na sociální síti – někdy je to tak jednoduché a tak časově náročné. Příběh Melissy Highsmithové nám připomíná, že některá zmizení se nikdy doopravdy neuzavřou, dokud technologie nenabídne to, co desetiletí vyšetřování nedokázala.