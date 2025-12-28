Afghánské dívky, zbavené školní docházky, vzdorují zákazu učení

Od doby, kdy se v roce 2021 ujal moci Tálibán, jsou afghánské dívky masivně vylučovány ze škol. Miliony mladých žen, zbavené přístupu ke střednímu a vyššímu vzdělání, se ocitají bez vzdělávacích vyhlídek. Tváří v tvář tomuto zákazu se některé brání prostřednictvím distančního vzdělávání nebo tajných kurzů, a to navzdory rizikům a překážkám.
Generace zbavená školní docházky
Afghánistán je v současnosti jedinou zemí na světě, kde je dívkám zakázáno navštěvovat školu po dosažení základní školy. Žákyně již od 12 let jsou nuceny opustit školu. Podle UNESCO se toto opatření týká více než 2,2 milionu dívek. Tento regres maže pokrok ve vzdělávání dosažený mezi lety 2001 a 2021.
Toto vyloučení má vážné důsledky: izolaci, předčasné sňatky, ekonomickou závislost a ztrátu autonomie. Dospívající dívky jsou nuceny zůstávat doma, často omezeny na domácí práce. Je jim upíráno základní právo na vzdělání, což ničí naděje celé generace.
Online vzdělávání jako útočiště
Tváří v tvář této realitě se rozvíjejí tajné sítě distančního vzdělávání. Afghánské uprchlice v zahraničí, zejména ve Francii a Kanadě, organizují virtuální kurzy programování, jazyků a historie. Studentky se spojují pod pseudonymy, s vypnutými fotoaparáty a v neustálém strachu z identifikace.
Omezený a nespolehlivý přístup k internetu v mnoha oblastech tento proces učení dále komplikuje. Tyto kurzy však nabízejí záchranné lano těm, kteří se odmítají vzdát svých snů. Jak zdůrazňuje jeden učitel citovaný deníkem Courrier International : „ je to forma tichého odporu.“
Tajné kurzy na místě
Mezitím některé nevládní organizace, jako je Femaid, organizují prezenční výuku na tajných místech. Organizace poskytuje středoškolské vzdělání dívkám ve věku 11 až 18 let. Učitelky, které jsou často samy v nebezpečí, učí v soukromých domech nebo na skrytých místech.
Tyto iniciativy umožňují několika stovkám studentů pokračovat ve vzdělávání, ale jejich počet je omezený. Riziko zatčení je neustálé, a to jak pro učitele, tak pro studenty. Přesto tyto kurzy poskytují strukturu, naději a důstojnost těm, kteří se jich účastní.
Globální boj za právo na vzdělání
UNESCO, UNICEF a další mezinárodní organizace odsuzují toto vyloučení a vyzývají k podpoře místních iniciativ. Pro ně se nejedná jen o vzdělávání, ale o základní lidská práva. Přístup ke znalostem je nezbytný pro autonomii, zdraví a hospodářský rozvoj společností.
K tomuto úsilí přispívají i vzdělávací média vysíláním vzdělávacího obsahu zaměřeného na mladé afghánské ženy. Tyto alternativy však nenahrazují spravedlivý a bezpečný přístup ke vzdělání pro všechny.
Odpor skrze znalosti
V zemi, kde studium může být aktem vzpoury , se tisíce dívek v Afghánistánu nadále tajně učí. Mezi online kurzy a tajnými školami ztělesňují tichý, ale odhodlaný odpor. Tyto iniciativy, ačkoli křehké, nám připomínají, že žádný útlak nemůže zcela uhasit touhu po poznání.
Bez trvalé podpory těchto alternativ riskuje celá generace, že vyroste ve stínu, zbavená své budoucnosti. Vzdělání není luxus: je to základní právo, které si zaslouží být bráněno, všude a pro každého.