Search here...

Afghánské dívky, zbavené školní docházky, vzdorují zákazu učení

Feminismus
Naila T.
Femmes afghanes : photo de Faruk Tokluoğlu

Od doby, kdy se v roce 2021 ujal moci Tálibán, jsou afghánské dívky masivně vylučovány ze škol. Miliony mladých žen, zbavené přístupu ke střednímu a vyššímu vzdělání, se ocitají bez vzdělávacích vyhlídek. Tváří v tvář tomuto zákazu se některé brání prostřednictvím distančního vzdělávání nebo tajných kurzů, a to navzdory rizikům a překážkám.

Generace zbavená školní docházky

Afghánistán je v současnosti jedinou zemí na světě, kde je dívkám zakázáno navštěvovat školu po dosažení základní školy. Žákyně již od 12 let jsou nuceny opustit školu. Podle UNESCO se toto opatření týká více než 2,2 milionu dívek. Tento regres maže pokrok ve vzdělávání dosažený mezi lety 2001 a 2021.

Toto vyloučení má vážné důsledky: izolaci, předčasné sňatky, ekonomickou závislost a ztrátu autonomie. Dospívající dívky jsou nuceny zůstávat doma, často omezeny na domácí práce. Je jim upíráno základní právo na vzdělání, což ničí naděje celé generace.

Online vzdělávání jako útočiště

Tváří v tvář této realitě se rozvíjejí tajné sítě distančního vzdělávání. Afghánské uprchlice v zahraničí, zejména ve Francii a Kanadě, organizují virtuální kurzy programování, jazyků a historie. Studentky se spojují pod pseudonymy, s vypnutými fotoaparáty a v neustálém strachu z identifikace.

Omezený a nespolehlivý přístup k internetu v mnoha oblastech tento proces učení dále komplikuje. Tyto kurzy však nabízejí záchranné lano těm, kteří se odmítají vzdát svých snů. Jak zdůrazňuje jeden učitel citovaný deníkem Courrier International : „ je to forma tichého odporu.“

Tajné kurzy na místě

Mezitím některé nevládní organizace, jako je Femaid, organizují prezenční výuku na tajných místech. Organizace poskytuje středoškolské vzdělání dívkám ve věku 11 až 18 let. Učitelky, které jsou často samy v nebezpečí, učí v soukromých domech nebo na skrytých místech.

Tyto iniciativy umožňují několika stovkám studentů pokračovat ve vzdělávání, ale jejich počet je omezený. Riziko zatčení je neustálé, a to jak pro učitele, tak pro studenty. Přesto tyto kurzy poskytují strukturu, naději a důstojnost těm, kteří se jich účastní.

Globální boj za právo na vzdělání

UNESCO, UNICEF a další mezinárodní organizace odsuzují toto vyloučení a vyzývají k podpoře místních iniciativ. Pro ně se nejedná jen o vzdělávání, ale o základní lidská práva. Přístup ke znalostem je nezbytný pro autonomii, zdraví a hospodářský rozvoj společností.

K tomuto úsilí přispívají i vzdělávací média vysíláním vzdělávacího obsahu zaměřeného na mladé afghánské ženy. Tyto alternativy však nenahrazují spravedlivý a bezpečný přístup ke vzdělání pro všechny.

Odpor skrze znalosti

V zemi, kde studium může být aktem vzpoury , se tisíce dívek v Afghánistánu nadále tajně učí. Mezi online kurzy a tajnými školami ztělesňují tichý, ale odhodlaný odpor. Tyto iniciativy, ačkoli křehké, nám připomínají, že žádný útlak nemůže zcela uhasit touhu po poznání.

Bez trvalé podpory těchto alternativ riskuje celá generace, že vyroste ve stínu, zbavená své budoucnosti. Vzdělání není luxus: je to základní právo, které si zaslouží být bráněno, všude a pro každého.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
Tato žena vypráví o misogynním obtěžování, které denně snáší.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato žena vypráví o misogynním obtěžování, které denně snáší.

Na TikToku se tvůrkyně obsahu známá jako Jessie (@jessie.song) nedávno podělila o dojemné svědectví Číňanky, která popisuje obtěžování...

Věci, které se nikdy neříkají o životech podnikatelek

Za inspirativními portréty podnikatelek, které jsou často zdůrazňovány, se skrývá každodenní realita složitější, dokonce složitější, než by se...

Ženy se sdružují, aby utekly, a muži je obtěžují

Běh by měl být zdrojem svobody, radosti a opětovného spojení s vlastním tělem. Pro mnoho žen však tento...

Proč stále více žen už nechce žít jako pár?

Stále více heterosexuálních žen se unavuje obtížemi a nerovnováhou, s nimiž se setkávají ve vztazích s muži, a...

Proč je v Brazílii tolik žen terčem? Zděšená zjištění expertů

Brazilské zprávy nedávno otřásla série tragických případů, které poukazují na přetrvávající zranitelnost žen. Během pouhých několika dnů několik...

„Viděl jsi svůj outfit?“: Tito obtěžovaní sportovci prolomili mlčení o misogynii ve sportu

Ve světě sportu přetrvává misogynie, zejména na sociálních sítích, kde mnoho žen odsuzují sexistické poznámky, které denně čelí....

© 2025 The Body Optimist