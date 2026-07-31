S gymnastikou začala v roce 1934 a soutěžila až do svých 92 let.

Lezení na bradla ve věku, kdy mnoho lidí zpomaluje své každodenní aktivity? Johanna Quaasová to dělala po celá desetiletí. Tato německá gymnastka, které je nyní 100 let, dokázala, že pravidelně pěstovaná vášeň může vydržet celý život.
Vášeň zrozená v dětství
Johanna Quaasová, narozená 20. listopadu 1925 v německém Hohenmölsenu, vyrůstala v rodině, kde sport hrál významnou roli. Ve velmi mladém věku objevila gymnastiku a rychle projevila pozoruhodný talent. V roce 1934, v pouhých devíti letech, se zúčastnila své první soutěže. Její sportovní cestu následně přerušilo několik stěhování rodiny a poté druhá světová válka, která hluboce narušila její sportovní aktivity.
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Sportovní přestávka před pozoruhodným návratem
Po válce byla gymnastika ve východním Německu dočasně zakázána. Johanna Quaas se však fyzické aktivity nevzdala a obrátila se k házené, disciplíně, která jí umožňovala udržovat si vynikající fyzickou kondici.
Poté, co se stala učitelkou tělesné výchovy, se v roce 1963 provdala za Gerharda Quaase, trenéra gymnastiky. Společně předali svou vášeň svým třem dcerám. Nakonec se v roce 1981, ve věku 56 let, Johanna vrátila k náčiní. Následující rok se zúčastnila významné německé soutěže pro seniorské gymnastky, což znamenalo začátek nového dobrodružství.
Světová celebrita starší 80 let
V roce 2012 se stalo virálním několik videí, na kterých Johanna předvádí sérii cviků na bradlech a podlaze. Během několika dní se rozšířila po celém světě a přitáhla pozornost mnoha mezinárodních médií. Ve stejném roce jí Guinnessova kniha rekordů udělila titul „nejstarší aktivní soutěžní gymnastka na světě“. Toto uznání následovala další prestižní vyznamenání, včetně ceny Nadie Comăneci za sportovní chování a Německého federálního kříže za zásluhy, které ocenily její závazek ke sportu a jeho propagaci.
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Inspirativní životní filozofie
Těm, kteří se ptají na její tajemství, Johanna jednoduše odpovídá : „Mám starou tvář, ale mé srdce je mladé.“ Tato věta dokonale vystihuje její duševní stav. Žádná „zázračná metoda“, jen důsledná sportovní praxe po několik desetiletí. Své zkušenosti sdílí také prostřednictvím knihy věnované gymnastice a i v roce 2026 nadále povzbuzuje nové generace.
Ve 100 letech stále oživena pohybem
Přestože Johanna Quaasová už nesoutěží tak pravidelně jako dříve, i ve svých 100 letech pokračuje v gymnastických ukázkách. Její energie a vášeň z ní udělaly ikonickou postavu amatérského sportu. Její poselství zůstává v průběhu let stejné: nikdy se nepřestávejte hýbat. Tuto myšlenku široce podporuje výzkum aktivního stárnutí a ona ji ztělesňuje s pozoruhodnou autenticitou.
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Cesta Johanny Quaasové slouží jako připomínka toho, že pohyb, vytrvalost a radost z fyzické aktivity nemají datum smíření. Stala se více než jen šampionkou, ale symbolem aktivního života prožívaného naplno, bez ohledu na věk.