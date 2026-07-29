Proč je kojení na veřejných místech stále kontroverzním tématem na sociálních sítích?

Jednoduchá fotografie matky kojící své dítě v parku, kavárně nebo dokonce ve vlaku a komentáře se spustí. S každým virálním obrázkem se znovu objevuje stejná debata: proč je takový přirozený akt stále tak kontroverzní? Kojení na veřejnosti zůstává citlivým tématem, a to navzdory předsudkům a vyvíjejícím se postojům... a to neoprávněně.
Kojení na veřejnosti je právo
Začněme zásadní připomínkou: ve Francii neexistuje žádný zákon zakazující kojit dítě na veřejném místě. Nemusíte se schovávat, žádat o povolení ani si hledat odlehlé místo, kde byste své dítě nakrmili. Přesto mnoho matek stále uvádí, že jim bylo řečeno, aby šly na toaletu, nastoupily do auta nebo se zakryly. Tento paradox ukazuje, že problém nepramení ze zákona, ale spíše z toho, jak někteří lidé stále vnímají tento každodenní úkon.
Přirozené gesto, které nemá se sexem nic společného
Kojení je přirozený a nezbytný akt. Není to ani provokace, ani exhibice. Přesto jsou ženská prsa stále příliš často vnímána výhradně ze sexuálního hlediska, což přiživuje část kritiky. Prsa používaná ke kojení však jednoduše plní svou biologickou funkci: vyživuje dítě. Na tom není nic neslušného. Desexualizace této části těla je v tomto kontextu klíčová pro to, aby matky mohly pokojně kojit, ať už jsou kdekoli.
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Sociální média dlouhodobě přiživují zmatek
I samotné platformy k této kontroverzi přispěly, byť nevědomky. Po několik let automatizované nástroje určené k detekci nahoty pravidelně odstraňovaly fotografie kojení, aniž by rozlišovaly mezi sexuálním obrázkem a matkou krmící své dítě. Tváří v tvář protestům řady uživatelů a sdružení hlavní sociální sítě konečně změnily svá pravidla. Dnes jsou fotografie zobrazující kojení obecně povoleny v rámci jejich moderačních pravidel.
Proč některé fotky stále mizí?
I když se pravidla změnila, stále se stávají chyby. Automatizované systémy mohou stále neúmyslně odstranit příspěvek, zejména pokud jsou určitá klíčová slova zavádějící. Hromadné hlášení o škodlivých účtech může také vést k dočasnému odstranění. Naštěstí se proti těmto rozhodnutím lze často odvolat, ale tento proces je časově náročný a někdy může odradit zúčastněné tvůrce obsahu.
Za kontroverzí se skrývá otázka perspektivy.
Debata nakonec jde daleko za hranice algoritmů. V komentářích se neustále objevuje otázka, jak naše společnost stále vnímá ženská těla. Matky, které se rozhodnou sdílet fotografii kojení, mají obvykle jediný cíl: ukázat, že se jedná o běžný, každodenní čin, aby přestal být považován za šokující.
Jejich přístup nespočívá v tom, že by kojení bylo jediným způsobem výživy dítěte. Každá rodina si může svobodně vybrat, co jí nejlépe vyhovuje. Cílem je jednoduše to, aby ty, které kojí, mohly tak činit, aniž by se musely ospravedlňovat, bez nevhodných poznámek a bez toho, aby byly pozorovány, jako by dělaly něco zavrženíhodného.
Pokud se toto téma na sociálních sítích neustále objevuje, není to proto, že by pravidla byla nejasná. Ta už existují: kojení na veřejnosti je naprosto v pořádku. Každá virální fotografie slouží jako připomínka toho, že je před námi ještě dlouhá cesta, než bude kojení konečně uznáno za to, čím skutečně je: přirozeným, pečujícím a hluboce lidským aktem, který si zaslouží být prožíván svobodně, všude a bez odsuzování.