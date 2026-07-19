Chronická nemoc zničila její sen stát se primabalerínou, ale její příběh tím nekončí.

Kate Stanforth (@katestanforth) dokazuje, že sny se mohou vyvíjet, aniž by kdy zmizely. V pouhých 14 letech ji chronická nemoc připravila o profesionální kariéru baletky, ale našla nový způsob, jak si udržet vášeň a posouvat hranice tance.
Dětství poznamenané vášní pro balet
Pro Kate Stanforth byl tanec vždy ústředním bodem. Balet objevila ve dvou letech a velmi rychle se tato vášeň stala skutečným životním posláním. V osmi letech se zapojila do předprofesionálního výcvikového programu s jasným cílem: stát se baletkou. Více než deset let intenzivně trénovala a svou budoucnost budovala kolem jeviště. Mezi horizonty, které si představovala, patřily velké britské soubory jako Royal Ballet a Rambert. Její sen se zdál nabývat tvaru, poháněný roky tvrdé práce, disciplíny a odhodlání.
Chronická nemoc, která změní běh jeho příběhu
Ve 14 letech, právě když se blížila ke svému cíli, se její život dramaticky změnil. U Kate Stanforth se objevily první příznaky myalgické encefalomyelitidy (ME), známé také jako syndrom chronické únavy. Toto komplexní neurologické onemocnění způsobuje hluboké a přetrvávající vyčerpání a také řadu příznaků, které mohou vážně omezovat každodenní činnosti.
Pro mladou tanečnici bylo těžké přijmout důsledky: musela s baletem přestat. Zpočátku se toto přerušení zdálo dočasné. Postupem času Kate Stanforth (@katestanforth) pochopila, že její kariéra profesionální baletky, jak si ji představovala, se nemůže obnovit stejným způsobem.
Oplakávat sen, aby se člověk znovu objevil
Kate několik let procházela obdobím osobní rekonstrukce. Tanec, který pro ni vždy byl zdrojem radosti a naplnění, se stal i bolestným tématem. Vysvětluje , že o něm dlouho těžko mluvila, protože ztrátu této části své identity těžce snášela. Postupem času se však její zdraví začalo stabilizovat. Místo aby s baletem úplně skončila, rozhodla se znovuobjevit tento svět jiným způsobem.
Otevřela se jí nová cesta: předávání znalostí dál tím, že se stala učitelkou tance. Tento krok jí umožnil znovu se spojit se svým uměním a zároveň si vytvořit jiný vztah k oboru, který formoval celý její život. Tanec už nebyl jen cílem, kterého je třeba dosáhnout, ale prostorem pro vyjádření, sdílení a osobní růst.
Nový způsob tance a změny myšlení
Její cesta nabrala nový směr, když objevila tanec na invalidním vozíku. Tento přístup jí umožnil dále zkoumat pohyb a představit si inkluzivnější balet, kde si každý najde své místo. Kate Stanforth (@katestanforth), nyní kvalifikovaná učitelka baletu, spolupracuje s předními uměleckými institucemi, včetně Matthew Bourne's New Adventures, Royal Ballet a Rambert Dance Company.
Podílí se také na různých módních a televizních projektech, včetně spolupráce pro London Fashion Week a produkcí vysílaných BBC, ITV a Channel 4. Její kariéra dokazuje, že tanec se neomezuje jen na dokonalou postavu nebo výkon. Může se jednat také o kreativitu, přizpůsobivost a sebevědomí.
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Zasazujeme se o inkluzivnější tanec
Navzdory svým zkušenostem si Kate Stanforthová stále všímá překážek, kterým čelí umělci se zdravotním postižením, zejména v klasickém baletu. Věří, že tanečníci se zdravotním postižením musí často více prokázat svou hodnotu, aby byli považováni za skutečné umělce.
Pro Kate Stanforth (@katestanforth) přístupnost nesnižuje uměleckou excelenci. Naopak může obor obohatit tím, že přinese nové perspektivy. Proto se zasazuje o dostupnější vzdělávací programy, lepší zastoupení tanečníků se zdravotním postižením a rovné příležitosti v rámci profesionálních souborů.
I po všech těžkostech, kterým Kate Stanforthová čelila, zůstává její ambice nezmenšená: jednoho dne se vrátit na divadelní jeviště a profesionálně hrát balet. Její příběh nám připomíná, že sny nemusí nutně zmizet, když vám život hodí ránu. Mohou změnit tvar, nabrat nový směr a stát se ještě silnějšími.