V těchto třech profesích pracuje převážně žena.

V Evropě téměř polovinu všech pracovních míst zastávají ženy. Tento průměr však maskuje značné nerovnováhy: některá povolání zůstávají převážně ženská. Tato skutečnost neodráží odlišné schopnosti, ale spíše odkaz genderových stereotypů, které jsou v naší společnosti stále hluboce zakořeněny.
1. Hlídkyně dětí, nejvíce feminizované povolání
Pokud existuje jedno povolání, kde ženy tvoří drtivou většinu, je to povolání chůvy s dětmi. Podle údajů INSEE z roku 2021 představují téměř 98 % pracovní síly. Domácí pracovnice také vykazují velmi podobný podíl. Toto nadměrné zastoupení zjevně nelze vysvětlit žádným „ženským sklonem k péči o děti“. Je to výsledek zastaralého pohledu, který stále spojuje ženy s pečovatelskými, vzdělávacími a mentorskými úkoly, jako by jim tyto vlastnosti byly přirozeně připisovány.
2. Sekretariát, trvalé dědictví
Další vysoce feminizovanou profesí je práce sekretářky a výkonné asistentky. Ženy tvoří přibližně 95 % zaměstnanců v této oblasti. Tato situace vznikla ve 20. století, kdy růst administrativních pracovních míst umožnil mnoha ženám vstoupit na trh práce. Tyto pozice byly často vstupními pozicemi s malými možnostmi postupu do manažerských pozic. I když se postoje postupně mění, toto genderové rozložení zůstává dodnes velmi výrazné.
3. Pečovatelské profese stále zastávají převážně ženy
Profese domácí péče, úklidu a ošetřovatelského asistenta patří také mezi odvětví, kde jsou ženy silně zastoupeny. Profese ošetřovatelství a porodní asistentky mají také drtivou většinu žen, podle statistik kolem 88 %. S ohledem na stárnoucí populaci tyto profese přijímají více lidí, ale jejich složení se mění jen málo. Často se i nadále potýkají s nízkými mzdami, častou prací na částečný úvazek a nedostatečným uznáním, přestože jsou nezbytné pro řádné fungování společnosti.
Neexistuje nic jako „ženská práce“... ani „mužská práce“.
Tato čísla v žádném případě neznamenají, že by některá povolání byla vhodná pro ženy a jiná pro muže. Žádná dovednost, talent ani ambice nezávisí na pohlaví. Pokud některá povolání zůstávají v roce 2026 vysoce „feminizovaná“ nebo naopak vysoce „mužská“, je to především proto, že stereotypy nadále ovlivňují vzdělávací a profesní dráhy.
Po dlouhou dobu patriarchální společnost přisuzovala ženám roli pečovatelky, pomocnice nebo „vychovatelky“ a zároveň je vykreslovala jako méně vhodné pro technické, vědecké nebo fyzické profese. Tyto předsudky mají velmi reálné důsledky. Některé mladé ženy mohou být již od prvních let studia odrazovány od oborů, které jsou stále vnímány jako mužské. Jakmile se dostanou do pracovního procesu, musí se často více dokazovat, aby získaly stejné příležitosti nebo nejvyšší pozice. Tuto realitu mnoho profesionálek nadále odsuzuje.
Věci se mění, ale je před námi ještě dlouhá cesta.
Naštěstí se věci mění. Analýzy INSEE ukazují, že stále více žen vstupuje do historicky mužských odvětví, včetně práva, medicíny, bankovnictví, pojišťovnictví a komunikací. Naopak jedna oblast vyniká jako výjimka: informační technologie. Toto odvětví, které bylo kdysi znovu otevřeno ženám, se postupně stalo více mužským, protože získalo prestiž a vyšší platy. To slouží jako připomínka toho, že pokrok směrem k větší genderové diverzitě není nikdy zaručen.
I když v některých profesích stále existuje genderová nerovnováha, není nevyhnutelná. Skutečný pokrok spočívá v tom, že si každý může svobodně zvolit svou cestu, aniž by byl omezen genderovými stereotypy. Protože dovednosti, vášeň a talent v konečném důsledku nikdy nebyly genderově podmíněny.