Nejhezčí muži roku 2025 podle studie: seznam, který zpochybňuje předsudky

Každý konec roku s sebou nese řadu žebříčků a trendů, ale tento vyvolává velké rozruch. Studie provedená společnostíPlayersTime , specialistou na datovou analýzu, zkoumala roky publikací v časopise People, aby zjistila, co aktuálně zaujímá veřejnost. Výsledkem je žebříček „Nejhezčích mužů světa“ z roku 2025, kterému dominují známé tváře… jejichž profily však odhalují výrazný posun ve standardech mužské krásy.
Theo James v hlavní roli, čisté kouzlo
Britský herec Theo James, který se proslavil filmem „Divergent“ a je oblíbený už od filmu „Bílý lotos“, se umístil na prvním místě. Podle studie splňuje 89 % kritérií pro „ideální portrét“: přirozenou přítomnost, intenzivní pohled, decentní eleganci a tajemnou auru, která se zdá být všeobecně obdivována.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Za ním stojí Jonathan Bailey, hvězda filmu „Bridgerton“, a kolumbijský zpěvák Maluma, jehož charismatická přítomnost doplňuje toto přední trio. Tři velmi odlišné osobnosti, ale jedna jasná společná věc: tiché sebevědomí, silný styl a upřímnost v jejich přístupu.
Je důležité si uvědomit, že krása je subjektivní: tito muži na vrcholu seznamu nebudou všichni vnímáni jako pohlední a jejich vzhled se může dokonce zdát „klišovitý“, protože odpovídá standardům krásy. Koneckonců, bez ohledu na pohlaví má každý člověk svou vlastní jedinečnou a vzácnou krásu. Toto pořadí by ve vás, pánové, nemělo vyvolávat nejistotu: prostě buďte sami sebou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kompozitní skica „moderního šarmu“
Pro stanovení tohoto žebříčku vědci podrobně analyzovali trendy v průběhu několika let: věk, výšku, barvu očí a vlasů, ochlupení na těle, tetování, postavu, ale také partnerský stav a dokonce i astrologické znamení. Výsledkem je, že nejčastějším profilem je vysoký, tmavovlasý, atletický muž blížící se čtyřicítce s nádechem tajemna v očích.
Zbytek žebříčku tento trend potvrzuje: vynikají také Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green a Timothée Chalamet. Různé světy, ale všechny ztělesňují autentickou krásu, směs síly, citlivosti a hloubky.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Směrem k jemnějšímu pohledu na „mužský šarm“
Kromě tváří a statistik tento seznam top 10 odhaluje, jak moc se vyvíjí koncept mužské krásy. Pryč je kult dokonalého těla nebo stereotypní mužský ideál: v roce 2025 se krása nachází ve výrazu, postoji, přítomnosti a auře osobnosti. Spočívá stejně tak v tichém sebevědomí jako ve schopnosti být sám sebou, v decentním charismatu nebo upřímném pohledu, ve stylu, který odráží individualitu spíše než konformitu.
Toto hodnocení proto není standardem, o který by se mělo usilovat, ale spíše odrazem rozmanitých způsobů, jakými se může půvab projevovat. Někteří lidé preferují šibalský úsměv, jiní přirozené sebevědomí, další eleganci nebo citlivost. Důležité je pochopit, že krása je mnohostranná: neomezuje se pouze na mediální standardy a každý člověk má své vlastní jedinečné vlastnosti. Tento nový pohled na mužský půvab nás v konečném důsledku vybízí k tomu, abychom si připomněli, že každý muž může být svým vlastním způsobem pohledný.
Stručně řečeno, tato studie není jen žebříček, ale potvrzuje, že krása má mnoho tváří. A letos má jednoznačně britský přízvuk.