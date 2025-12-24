Odborníci identifikovali 6 typů lidí, kteří dávají dárky… který z nich jste vy?

Na tento vánoční den máte konečně sbalené tašky a dárky už jen čekají na otevření. Jako každý rok existuje několik typů elfů: ti, kteří dárky vyrábějí ručně, ti, kteří pečlivě dodržují seznam přání uložený v telefonu, a ti, kteří volí tradičnější dárky, někdy vybrané na poslední chvíli. Odborníci, které oslovil HuffPost , identifikovali šest profilů dárkářů… který z nich jste vy?
Materialista
Často se říká, že „na myšlence záleží“, ale to, co se skrývá pod kraftovým papírem a kovovými stuhami, je docela odhalující. Na Štědrý den, když si hrajete na dvojitého agenta pro Santu , ukážete svou pravou tvář. Zatímco někteří jsou na své dárky hrdí, jiní jsou méně chvástaví a dají přednost anonymitě Tajného Santy. Mezi babičkou, která s potěšením dává celé rodině ručně vyrobené svetry, a vámi, kteří jste vždy vybaveni tím nejelegantnějším a nejtrendovějším dárkem, je obrovský rozdíl.
Pro vás bonboniéra a krásná kytice květin nejsou ani záložními plány. Jsou zcela mimo váš seznam. Pokud jste typ, který dává svým přátelům a rodině hodinky za třímístné částky, značkové tašky nebo elektrické koloběžky, jste označen za „materialistu“. A nebojte se, to není pejorativní výraz. Nesnažíte se ohromit ani se chlubit svým bohatstvím. Váš dárek může být luxusnější a okázalejší, ale chytře reaguje na přání nebo potřebu, ať už více či méně naléhavou.
„Tento typ člověka obvykle pracuje v odvětví s přímým kontaktem se zákazníky nebo tam, kde je image prvořadá. Jejich motto: ‚Abyste byli baseballovým hráčem, musíte vypadat jako baseballový hráč,‘“ vysvětluje pro HuffPost Alyse Dermerová, zakladatelka Mr. Considerate.
Sentimentální
Nesnášíte neosobní dárky jako dárkové sady Wonderbox nebo hotové košíky. Místo abyste se zdržovali před vitrínami ozdobenými velkými mašlemi a cedulí „nápady na dárky“, si razíte vlastní cestu. Dáváte přednost dárkům, které mají smysl a vycházejí ze srdce. Dárkům, které nesou iniciály vašich blízkých nebo vyprávějí kousek jejich příběhu.
Víte, jak dotknout se srdcí svých blízkých personalizovanými nebo na míru vyrobenými dárky. Chcete, aby váš dárek byl stejně jedinečný jako osoba, která ho obdrží. Pod stromeček umístíte šperky s vyrytými jmény, fotoalbumy nebo rodinné portréty v kresleném stylu. Když nastane ten velký okamžik rozbalování, není neobvyklé vidět slzu radosti stékat po tváři obdarovaného. „Tento člověk je ohleduplný, nostalgický a váží si lidského spojení,“ poznamenává Dermer.
Projektor
Vaše dárky jsou často neohrabané. Nemyslíte jim nikomu ublížit, když je dáváte, ale vaši blízcí se mohou zašklebit nebo vynutit zdvořilý „úsměv“. Je těžké to slyšet, ale dáváte dárky, které druhý den skončí na eBay nebo se na ně práší v šuplíku. Nakupování dárků je ve skutečnosti úkol, který vás hluboce trápí. Kdybyste mohli někomu zaplatit, aby to udělal za vás, neváhali byste ani na vteřinu. Neznajíc vkus svých blízkých, dáváte dárek, který byste si přáli dostat sami, a někdy to funguje, někdy ne.
Pozornost se soustředí na osobu, která dává kuchyňské roboty zaneprázdněným ženám, členství v posilovně gaučovým povalečům nebo náramky Hello Kitty šestnáctiletým. Tyto dárky hraničí s nevhodnými, ale ten, kdo je dává, nemá v úmyslu někoho zranit ani ponížit.
Prokrastinátor
Máte jasnou představu a přesně víte, co vaši blízcí od Santa Clause očekávají. Jenže váš uvolněný přístup vás odvádí od původního cíle a nutí vás přehodnotit plány. Čekáte na poslední chvíli a když se konečně dostanete do obchodu, je vyprodáno. Místo difuzéru esenciálních olejů se spokojíte s obyčejnou vonnou tyčinkou z Action. Zatímco ti organizovanější z vás nakupují dárky měsíc předem a využívají skvělých slev, vy nakupujete vánoční dárky současně s potravinami na jídlo.
Posluchač
Pokud jde o dárky, nehráte s nimi. Ve skutečnosti umíte skvěle naslouchat a díky této vzácné vlastnosti se vám daří potěšit své blízké. Pamatujete si všechno, co vám řeknou vaši přátelé a rodina, protože víte, že se vám to jednou bude hodit (zejména o Vánocích). Abyste si tato přání, která se vám vybaví mezi drby, udrželi v paměti, možná jste si v telefonu vytvořili chytrý seznam. A pokud osoba na druhém konci na otázku o dárcích odpoví : „Nic nepotřebuji“ , provedete nenápadný výslech. Babičky v tomhle vynikají!
Hledač pohodlí
Pokud dáváte přednost nejjednoduššímu přístupu a hledáte snadné dárky, pak jste praktický člověk. Vždy volíte „bezpečné“ dárky, osvědčené oblíbené: bonboniéru, dárkový poukaz od známého prodejce, obyčejnou deku. Neriskovali byste výběrem parfému ze Sephory nebo knihy z knihkupectví. To ale neznamená, že zanedbáváte své blízké: koneckonců každý má svůj vlastní jazyk lásky.
Nezáleží ani tak na povaze dárku, ale spíše na samotném gestu. Malá ručně psaná karta a pár drobných pochoutek mají někdy větší hodnotu než předražený gadget, který ani nebyl na seznamu.