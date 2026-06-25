Norský hráč, ve srovnání s panenkou, hrdě obhajuje dlouhé vlasy u mužů.

Společnost
Julia P.
@erling / Instagram

Erling Haaland se obvykle dostává na titulní stránky novin svými velkolepými góly. Tentokrát pozornost všech nezaujala jeho levá noha, ale jeho vlasy. Virální video ho ukazuje, jak nechává volně splývat své dlouhé blond vlasy, což vyvolalo vlnu reakcí. Určitě to znovu roznítí debatu o mužích, kteří nosí dlouhé vlasy.

Účes, který se stal virálním

Všechno to začalo krátkým klipem natočeným na okraji zápasu Manchesteru City. Ukazuje Erlinga Haalanda, jak si s téměř divadelní lehkostí pohazuje blond vlasy. Během několika hodin se video stalo virálním a z jednoduchého gesta se stal virální fenomén.

Uživatelé internetu neváhali popustit uzdu své fantazii a bohužel i své nenávisti. Někteří hráče přirovnávali k Barbie, jiní evokovali postavy z filmu „Bílé kuřata“. Další v něm zase viděli podobnost s Daemonem Targaryenem, postavou z „Dračího domu“. Nemluvě o nevyhnutelné „vikingské auře“, která se hojně používala k zdůraznění jeho severského a charismatického vzhledu.

@soghomonyanedits barbie girl x Haaland ☺️ #haalandedit #barbie ♬ originální zvuk - 𝙏𝙏𝙀

Velmi skutečný obdiv

Mnoho fanoušků říká, že jsou ohromeni krásou a zdravím jeho vlasů. Někteří dokonce jdou tak daleko, že se ho ptají na jeho vlasovou rutinu v naději, že odhalí tajemství jeho lesklých a hustých vlasů. Jeden uživatel internetu shrnul celkový dojem chválou „vlasů hodných reklamy na šampon“. Efekt je jasný: Erling Haaland přitahuje stejnou pozornost svým stylem jako svými výkony na hřišti.

Hráč, který se plně drží svého účesu

Na hřišti nosí Erling Haaland často vlasy spletené do drdolu, culíku nebo copů, někdy držené čelenkou. Obzvláště nezapomenutelným okamžikem byl jeho zápas proti Arsenalu v roce 2023, kdy si před vstřelením gólu sundal čelenku a vlasy mu volně splývaly, což bylo jasným vítězstvím. Když mu jeden uživatel internetu navrhl, aby si ji ostříhal, jeho odpověď byla jednoduchá a přímočará: ne. Symbolické vyjádření jeho vztahu k jeho image.

Vlasy bez stereotypů

Stojí za to si připomenout někdy zapomenutou pravdu: dlouhé vlasy nedefinují pohlaví ani sexuální orientaci. Muži mohou mít dlouhé vlasy, krátké vlasy, svázané nebo volné, stejně jako si mohou vybrat, zda budou nosit různé druhy oblečení, včetně sukní, obleků nebo jakéhokoli jiného oděvu, který se jim líbí. Tato volba je otázkou osobního vyjádření, stylu a pohodlí, nikoli striktních pravidel.

Automatické spojování účesu s genderovou identitou nebo sexuální orientací se opírá o stereotypy zděděné z patriarchálních norem, které mají tendenci jednotlivce zaškatulkovat. Zpochybňování těchto reflexů umožňuje jednodušší a mírumilovnější vizi: každý by měl mít možnost svobodně se rozhodovat o svém vzhledu, aniž by byl vystaven kritice nebo soudům založeným na zastaralých společenských kodexech. Vlasy, stejně jako oblečení, jsou v první řadě formou individuálního vyjádření, nikoli ukazatelem hodnoty nebo vnucené identity.

S humorem, obdivem a silným smyslem pro styl Erling Haaland dokazuje, že jeho vliv sahá daleko za hranice hřiště. Jeho vlasy se staly jeho skutečným poznávacím znamením, téměř stejně rozpoznatelným jako oslavy jeho gólů.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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