„Měla by sis ostříhat vlasy“: Po čtyřicítce už nechceme slyšet tyto fráze

Oslava čtyřicítky by měla být přirozená, ale v každodenním životě, stejně jako v profesním a společenském prostředí, určité opakující se výroky odhalují hluboce zakořeněné stereotypy. Mnoho žen a mužů ve věku třicátých a čtyřicátých let uvádí, že zdánlivě neškodné fráze odrážejí předsudky související s věkem – a že by je raději už neslyšeli. Tato prohlášení často svědčí o sexismu nebo ageismu: postojích, které redukují člověka na jeho věk nebo na estetické a behaviorální normy spojené se vzhledem a pohlavím.
Co je ageismus?
Ageismus označuje diskriminaci nebo předsudky vůči osobě z důvodu jejího věku – podobně jako sexismus nebo rasismus, ale zaměřený na věk. V západních společnostech důraz na mládí, výkonnost a krásu přispívá ke stigmatizaci a negativnímu posuzování stárnutí.
Od čtyřicátých let pociťuje mnoho lidí zvýšený tlak „vypadat mladší“ nebo se vyhýbat jakýmkoli vnějším známkám věku, což se promítá do implicitních nebo explicitních příkazů v každodenních interakcích.
To jsou fráze, které už nechceme slyšet.
1. „Měla by sis ostříhat vlasy“
Tento typ poznámky, často pronesené pod rouškou dobře míněné rady, odráží myšlenku, že dlouhé nebo šedivé vlasy nejsou po určitém věku „vhodné“. Ilustruje implicitní společenské očekávání ohledně vzhledu lidí nad 40 let, zejména žen. Tlak na změnu vzhledu často odráží estetické standardy ovlivněné ageismem a sexismem.
2. „Měla by sis obarvit vlasy“
Tento typ komentářů lze nalézt na mnoha online fórech a diskusích, kde lidé sdílejí svou frustraci z toho, že by měli skrývat šedivé vlasy, aby vypadali „profesionálněji“ nebo atraktivněji.
3. „Jsi na to moc starý/á…“
Ať už se jedná o určité aktivity, trendy v odívání nebo volnočasové aktivity, tento typ formulace předpokládá, že věk omezuje to, co by člověk *měl* dělat. Je to klasický příklad stereotypu, který redukuje člověka na biologickou charakteristiku spíše než na jeho individuální preference nebo schopnosti.
4. „Měla bys mít dítě/stanovit si rodinné priority hned teď“
I když se to striktně netýká vzhledu, tento typ poznámky odráží společensky konstruovaná očekávání ohledně „očekávaných“ životních fází v určitém věku. Odhaluje normativní věk, který mnoho lidí již nepovažuje za relevantní pro svá vlastní rozhodnutí.
5. „Nevypadáš na svůj věk.“
Ačkoli je tato fráze často míněna jako kompliment, posiluje myšlenku, že věk je *viditelný* nebo že vzhled by měl odpovídat věkovému stereotypu. To přispívá k udržování představy, že stárnutí je negativní.
Proč tyto poznámky vyvolávají reakci?
Zejména v případě žen společnost vyvíjí dvojí tlak, pokud jde o vzhled a věk: mládí je ceněno, zatímco známky stárnutí jsou často spojovány se ztrátou hodnoty nebo atraktivity. To se promítá do požadavků na skrytí šedin, přijetí „vhodných“ stylů nebo dokonce vyhýbání se určitým oděvům či aktivitám, které jsou považovány za „příliš mladistvé“.
Věk jako společenský stereotyp
Pojmy nebo návrhy založené na věku často odrážejí kulturní předsudky a normativní očekávání. Pouhá zmínka o něčím věku v komentáři může posílit myšlenku, že stárnutí je spíše „období, které je třeba zvládat“, než přirozená fáze života.
Co říkají ti, kteří těmito situacemi prožili
Na online fórech a diskusích někteří lidé sdílejí anekdoty o komentářích týkajících se jejich vlasů, vzhledu nebo věku. Mnozí se například ptají, zda jim jejich vlasy – zejména pokud jsou šedivé – brání v kariérních příležitostech, nebo zda se musí přizpůsobit očekáváním ohledně vzhledu, aby byli bráni vážně.
Fráze jako „měla by sis ostříhat vlasy“ nebo „měla by sis nabarvit vlasy“ se mohou zdát neškodné, ale často se vyskytují v sociálním kontextu, kde se věk a vzhled posuzují a standardizují. Za těmito poznámkami se skrývají stereotypy související s ageismem nebo sexismem, které i nadále ovlivňují, jak společnost vnímá lidi nad 40 let – a zejména ženy.
Odmítání nebo zpochybňování těchto frází často neznamená přecitlivělost, ale spíše zpochybňování nespravedlivých společenských norem a prosazování práva žít svůj věk tak, jak si člověk přeje, bez implicitních příkazů.