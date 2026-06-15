Ve dvaceti letech se Tia Cordery stala majitelkou domu díky zvyku, který si osvojila v dospívání.

Stát se majitelkou domu ve 20 letech, bez pomoci rodiny, s minimální mzdou: to je výkon, kterého dosáhla Tia Corderyová, mladá Britka, která nyní sdílí svou cestu na TikToku. Tato cesta jde proti myšlence, že přístup k bydlení je pro osoby mladší 30 let „zcela nedostupný“. A podle ní je založena na finanční disciplíně, která začala dávno před dospělostí.
Učňovské místo a minimální mzda v 16 letech
Tia Cordery nevyrůstala v bohaté rodině. Její rodina si nemohla dovolit půjčit jí peníze na začátek dospělého života, a tak se brzy rozhodla vzít věci do vlastních rukou. Jako teenagerka nastoupila do pracovního procesu jako učeňka v zákaznickém servisu. Plat byl skromný – kolem 8 liber za hodinu, což je zákonná minimální mzda pro její věk ve Spojeném království.
V tomto věku mnoho teenagerů utratí své první výdělky za chození ven, oblečení nebo prostě jen „zábavu“. Tia Corderyová se však rozhodne radikálně jinak. A právě tato volba o šest let později všechno změní.
400 liber měsíčně odloženo stranou
Mladá žena každý měsíc vkládá stejnou částku – kolem 400 liber – na bankovní účet určený výhradně pro její projekt koupě nemovitosti. „Neměla jsem žádné účty,“ vysvětluje ve videu na TikToku, které je momentálně všude kolem. „Nevydělávala jsem moc peněz. Pracovala jsem na minimální mzdě. Ale vytrvala jsem.“
Její metoda? Radikální sebekázeň, kterou rozděluje do několika jednoduchých principů: samostatný bankovní účet na úspory (aby se předešlo záměně s každodenními výdaji), žádné zbytečné utrácení a především odmítání výletů, které rychle zatěžují rozpočty mladých dospělých. Strategie dobře známá finančním poradcům a která se zcela spoléhá na důslednost.
@tiacorderyx Jak jsem si vybojovala své první místo 💖 #minimálnímzda #prvnídomov #insp #influencer ♬ původní zvuk - nicole
Sociální cena: ztracení přátel a kritiků
Tato disciplína však s sebou nese i svou cenu – cenu společenskou. „Lidé, se kterými jsem tehdy trávila čas, mi říkali lakomá, protože jsem nechtěla utratit všechny peníze za neustálé chození ven,“ říká Tia Corderyová. „Už s nimi nemluvím, ale bylo to těžké. Říkali: ‚Pojďme se bavit,‘ a já jsem odpovídala: ‚Nemám moc peněz, nechci to dělat.‘“ Toto svědectví slouží jako připomínka toho, jak velký společenský tlak může na šetrné mladé lidi vyvíjet – a kolik odhodlání je potřeba k jeho udržení na uzdě.
Kariéra v realitách a vzkaz mladým lidem
Dnes Tia Cordery sama pracuje v oblasti nemovitostí – tato kariérní volba logicky rozšiřuje její osobní cestu. A díky letům spoření si mohla koupit svůj první dům už v pouhých 20 letech.
Mladá žena, která se stala přední osobností na TikToku, využívá svou platformu k tomu, aby mezi ostatními mladými lidmi zvyšovala povědomí o důležitosti brzkého začátku spoření. Podle ní mnoho lidí v jejím věku není dostatečně informováno o principech spoření ani o možnostech úvěrů, které jsou k dispozici pro majitele domů. Toto pozorování sdílí mnoho odborníků na finanční vzdělávání.
Příběh Tii Corderyové tedy není „magický“; spočívá na jednoduchém zvyku, který byl započat brzy a udržován s působivou disciplínou. Je to ukázka, která všem generacím připomíná, že spoření zůstává jedním z nejsilnějších nástrojů – za předpokladu, že víte, jak a odvážíte se denně říkat „ne“.