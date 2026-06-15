Ve dvaceti letech se Tia Cordery stala majitelkou domu díky zvyku, který si osvojila v dospívání.

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project / Pexels

Stát se majitelkou domu ve 20 letech, bez pomoci rodiny, s minimální mzdou: to je výkon, kterého dosáhla Tia Corderyová, mladá Britka, která nyní sdílí svou cestu na TikToku. Tato cesta jde proti myšlence, že přístup k bydlení je pro osoby mladší 30 let „zcela nedostupný“. A podle ní je založena na finanční disciplíně, která začala dávno před dospělostí.

Učňovské místo a minimální mzda v 16 letech

Tia Cordery nevyrůstala v bohaté rodině. Její rodina si nemohla dovolit půjčit jí peníze na začátek dospělého života, a tak se brzy rozhodla vzít věci do vlastních rukou. Jako teenagerka nastoupila do pracovního procesu jako učeňka v zákaznickém servisu. Plat byl skromný – kolem 8 liber za hodinu, což je zákonná minimální mzda pro její věk ve Spojeném království.

V tomto věku mnoho teenagerů utratí své první výdělky za chození ven, oblečení nebo prostě jen „zábavu“. Tia Corderyová se však rozhodne radikálně jinak. A právě tato volba o šest let později všechno změní.

400 liber měsíčně odloženo stranou

Mladá žena každý měsíc vkládá stejnou částku – kolem 400 liber – na bankovní účet určený výhradně pro její projekt koupě nemovitosti. „Neměla jsem žádné účty,“ vysvětluje ve videu na TikToku, které je momentálně všude kolem. „Nevydělávala jsem moc peněz. Pracovala jsem na minimální mzdě. Ale vytrvala jsem.“

Její metoda? Radikální sebekázeň, kterou rozděluje do několika jednoduchých principů: samostatný bankovní účet na úspory (aby se předešlo záměně s každodenními výdaji), žádné zbytečné utrácení a především odmítání výletů, které rychle zatěžují rozpočty mladých dospělých. Strategie dobře známá finančním poradcům a která se zcela spoléhá na důslednost.

@tiacorderyx Jak jsem si vybojovala své první místo 💖 #minimálnímzda #prvnídomov #insp #influencer ♬ původní zvuk - nicole

Sociální cena: ztracení přátel a kritiků

Tato disciplína však s sebou nese i svou cenu – cenu společenskou. „Lidé, se kterými jsem tehdy trávila čas, mi říkali lakomá, protože jsem nechtěla utratit všechny peníze za neustálé chození ven,“ říká Tia Corderyová. „Už s nimi nemluvím, ale bylo to těžké. Říkali: ‚Pojďme se bavit,‘ a já jsem odpovídala: ‚Nemám moc peněz, nechci to dělat.‘“ Toto svědectví slouží jako připomínka toho, jak velký společenský tlak může na šetrné mladé lidi vyvíjet – a kolik odhodlání je potřeba k jeho udržení na uzdě.

Kariéra v realitách a vzkaz mladým lidem

Dnes Tia Cordery sama pracuje v oblasti nemovitostí – tato kariérní volba logicky rozšiřuje její osobní cestu. A díky letům spoření si mohla koupit svůj první dům už v pouhých 20 letech.

Mladá žena, která se stala přední osobností na TikToku, využívá svou platformu k tomu, aby mezi ostatními mladými lidmi zvyšovala povědomí o důležitosti brzkého začátku spoření. Podle ní mnoho lidí v jejím věku není dostatečně informováno o principech spoření ani o možnostech úvěrů, které jsou k dispozici pro majitele domů. Toto pozorování sdílí mnoho odborníků na finanční vzdělávání.

Příběh Tii Corderyové tedy není „magický“; spočívá na jednoduchém zvyku, který byl započat brzy a udržován s působivou disciplínou. Je to ukázka, která všem generacím připomíná, že spoření zůstává jedním z nejsilnějších nástrojů – za předpokladu, že víte, jak a odvážíte se denně říkat „ne“.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tyto brazilské ženy žonglují s fotbalovým míčem a vzbuzují obdiv.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tyto brazilské ženy žonglují s fotbalovým míčem a vzbuzují obdiv.

Mistrovství světa ve fotbale, které právě začalo, slibuje letos spoustu překvapení. Kromě hřiště v Mexico City se objevují...

S rostoucími teplotami tyto ženy tvrdí, že zažívají více obtěžování na ulici.

S každým návratem léta je pozorování stejné. Na TikToku stejně jako na Instagramu stále více mladých žen hlásí...

Co je to „mogging“, tento trend, který proměňuje krásu v soutěživost?

TikTok miluje vymýšlení nových slov. Některá jsou neškodná, jiná si zaslouží větší pozornost. To je případ „moggingu“, termínu,...

„Sagrada Família“ dosáhla historického milníku a stala se nejvyšším kostelem na světě

V Barceloně vstoupila Sagrada Família do nového symbolického rozměru. S dokončenou centrální věží se barcelonská bazilika stala nejvyšším...

Uživatel internetu se zeptal, proč by se ženy měly přestat omlouvat, a reakce se staly virálními.

Jediná věta zveřejněná na sociálních sítích stačila k opětovnému rozpoutání globální debaty. Proč se tolik žen omlouvá za...

Z deprese do finále: pozoruhodný comeback tenistky Maji Chwalińské

Tenisoví fanoušci si budou French Open 2026 dlouho pamatovat. Mezi očekávanými nejlepšími hráčkami byla 24letá polská hráčka, která...