En période de canicule, il est préférable d’éviter cet aliment

Quand le mercure grimpe, notre alimentation peut soit nous soulager, soit accentuer l’inconfort. Certains aliments, souvent prisés, sont à éviter absolument. Oui, même votre plat préféré peut devenir un faux ami quand la chaleur s’installe.

Pourquoi adapter son alimentation en période de canicule ?

Lorsque le soleil tape fort et que le thermomètre dépasse les 30 degrés, votre corps entre en mode « survie thermique ». Il déploie une énergie folle pour maintenir votre température corporelle stable, notamment en transpirant. Attention : manger lourd ou trop gras revient à jeter de l’huile sur le feu.

Votre système digestif se met à carburer, produisant davantage de chaleur… exactement ce dont vous n’avez pas besoin sous 40 degrés à l’ombre. Alors non, votre estomac n’est pas un barbecue à alimenter à tout prix. Il mérite un peu de répit. Et s’il y a bien un aliment à mettre sur pause quand la canicule débarque, c’est…

La viande rouge, l’aliment à éviter en priorité

Ah, le barbecue entre amis… pourtant, la viande rouge est loin d’être l’alliée de vos étés brûlants. Très riche en protéines complexes et en graisses saturées, elle demande un effort considérable à votre système digestif. Et plus votre corps travaille, plus il chauffe. Résultat : votre corps se met à chauffer de l’intérieur, exactement comme une cocotte-minute. En pleine canicule, ce n’est pas seulement inconfortable, c’est carrément contre-productif.

Les autres faux amis de l’été

La viande rouge n’est pas seule sur le banc des accusés. D’autres aliments, eux aussi, font grimacer votre thermomètre intérieur :

Le café, l’alcool et les sodas : ces boissons sont sournoises. Elles donnent une impression de fraîcheur mais ont un effet diurétique, vous déshydratant à vitesse grand V.

Les plats épicés ou très salés : ils exacerbent la chaleur corporelle et accentuent la sudation, sans parler des éventuelles montées de tension.

Les aliments glacés : surprenant, mais oui, glaces et sodas ultra-froids créent un choc thermique dans votre estomac, ce qui peut perturber la digestion et même provoquer des douleurs abdominales.

Les bons réflexes à adopter dans l’assiette

Pas de panique, l’été ne se résume pas à des restrictions. C’est surtout l’occasion de (re)découvrir des alternatives légères et savoureuses :

Les protéines végétales, elles, n’ont rien à envier à la viande. Lentilles, pois chiches, haricots rouges, tofu, seitan ou encore les fameuses PST (protéines de soja texturées) permettent de faire le plein d’énergie sans alourdir l’organisme. Bonus : vous évitez de participer à l’exploitation animale. Un choix à la fois éthique, nutritif et malin !

Les fruits et légumes frais sont vos meilleurs alliés. Riches en eau, en fibres et en vitamines, ils hydratent tout en douceur. Un melon bien juteux, une salade de tomates-mozza-basilic, ou encore quelques tranches de pastèque : de quoi faire frémir vos papilles sans transpirer une goutte.

Les soupes froides, comme le gaspacho ou le velouté de concombre, sont rafraîchissantes, digestes et pleines de saveurs. Qui a dit que la soupe, c’était juste pour l’hiver ?

Les smoothies maison, sans sucre ajouté, sont parfaits pour faire le plein de vitamines et d’hydratation.

L’hydratation, c’est la base

On ne le dira jamais assez : buvez de l’eau. Beaucoup, régulièrement, et de préférence à température ambiante. Oubliez les boissons ultra-froides ou trop sucrées qui perturbent votre équilibre interne. L’eau reste votre meilleure alliée. Vous pouvez aussi varier les plaisirs avec des eaux aromatisées maison, à base de citron, menthe, concombre ou fruits rouges.

En période de canicule, il ne s’agit pas de vous priver, mais de choisir ce qui vous fait du bien. Votre corps mérite mieux que des repas lourds et des digestions interminables. Et non, vous n’avez pas besoin de viande rouge pour « bien manger ». Les alternatives végétales ne sont pas seulement des plans B : elles sont des options à part entière, nutritives, gourmandes, et souvent plus douces pour la planète comme pour votre santé.