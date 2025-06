Canicule : ces aliments qui rafraîchissent vraiment (et qu’on oublie souvent)

Quand le thermomètre grimpe, notre organisme réclame une hydratation efficace – et pas seulement en buvant de l’eau. Certains aliments sont de véritables climatiseurs naturels. Loin des idées reçues, ce que vous mettez dans votre assiette peut faire toute la différence face à la chaleur.

Manger pour s’hydrater : une stratégie oubliée

On le sait, l’été est la saison des transats, des ventilateurs et des bouteilles d’eau à portée de main. Ce que l’on néglige en revanche souvent, c’est que certains aliments sont de véritables alliés hydriques. Bien choisis, ils permettent de soutenir l’organisme, de prévenir la déshydratation, et même d’alléger le système digestif, souvent malmené par la chaleur.

Votre corps transpire pour réguler sa température. Sauf que chaque goutte de sueur, aussi naturelle soit-elle, vous fait perdre de l’eau, des sels minéraux et de l’énergie. Résultat : fatigue, maux de tête, sensation de lourdeur. La bonne nouvelle ? Votre frigo détient peut-être déjà des trésors de fraîcheur. Et non, on ne parle pas uniquement de la glace au fond du congélateur.

Le concombre, le roi discret du frigo

Il ne fait pas de bruit, il ne crie pas ses bienfaits sur tous les toits, mais il est là, fidèle au poste : le concombre. Avec ses 96 % d’eau, c’est l’aliment hydratant par excellence. Et en plus, il se digère comme une lettre à la poste. Autrement dit, pas de sensation de lourdeur après l’avoir dégusté.

Son petit plus ? Il contient du potassium, excellent pour la régulation des fluides corporels, et quelques vitamines bienvenues comme A et K. Vous le croquez cru, vous l’émincez en salade, vous le mixez en soupe froide : il est toujours partant pour vous rafraîchir.

Petit conseil : oubliez l’étape « dégorger au sel ». Vous perdriez une bonne partie de sa précieuse eau.

La pastèque : plaisir, fraîcheur et bonne humeur

Rien que son nom donne envie de vacances. Avec plus de 90 % d’eau, elle coche toutes les cases de l’aliment idéal en cas de chaleur extrême. Et ce n’est pas tout : sa couleur rouge n’est pas qu’un atout esthétique. Elle est due au lycopène, un antioxydant qui aide à protéger les cellules du stress oxydatif – celui, justement, que le soleil intensifie.

La pastèque se partage, se croque, se boit (en jus maison ou smoothie), et se glisse même dans des salades originales avec un peu de feta. C’est un fruit qui parle à tout le monde, petits et grands, sans chichis.

La fraise : douceur vitaminée

Légère, rouge rubis, parfumée… la fraise a tout pour elle. Avec 91 % d’eau, elle participe activement à votre hydratation. Ce serait réducteur de ne la voir que comme un simple fruit aqueux. Elle regorge de vitamine C, d’antioxydants et d’un petit goût de bonheur.

Vous pouvez la savourer telle quelle, l’ajouter dans une salade de fruits, ou même l’intégrer dans des plats salés (si si, avec du basilic et du fromage frais, c’est un régal).

L’orange : le coup de boost du matin

Elle ne vient pas toujours en tête en été, mais l’orange mérite une place sur le podium. Avec 87 % d’eau, elle hydrate, et grâce à sa vitamine C, elle réveille le corps et le système immunitaire. Son acidité stimule la salivation, ce qui a un effet rafraîchissant immédiat.

À consommer en quartiers bien frais ou en jus pressé minute. Évitez simplement les versions industrielles qui, en plus d’être souvent sucrées, perdent une bonne partie des nutriments d’origine.

Des oubliés qui méritent leur moment de gloire

Courgette (94 %) : en carpaccio, en soupe froide, en salade râpée… la courgette se prête à toutes les fantaisies estivales.

Tomate (93 %) : légume-fruit par excellence, elle s’impose en salade, en gaspacho, ou simplement en tranche avec un filet d’huile d’olive.

Melon (90 %) : à la fois doux, juteux et parfumé, il donne envie de sieste sous un parasol. En entrée, en dessert ou en apéritif, il coche toutes les cases.

Salades vertes (jusqu’à 95 %) : laitue, batavia, romaine… à consommer fraîches, bien assaisonnées (mais pas trop salées), elles constituent un socle de repas légers et hydratants.

L’art de se rafraîchir sans s’en rendre compte

L’alimentation estivale, ce n’est pas uniquement une affaire de goût. C’est aussi une stratégie maligne pour aider le corps à tenir bon pendant les pics de chaleur. Quelques astuces simples à adopter :

Privilégiez le cru quand c’est possible.

Évitez les plats riches en sel et en matières grasses.

Préparez de petites portions réparties sur la journée.

Variez les textures : smoothies, soupes froides, crudités…

Et bien sûr, continuez à boire de l’eau, même si vous n’avez pas soif.

Rien de tel qu’un assiette fraîche, colorée, croquante et juteuse pour se sentir bien, même quand la température joue les divas. En ajoutant plus de concombres, de pastèques, de fraises ou de tomates à vos repas, vous ne faites pas que vous régaler : vous aidez votre corps à rester zen malgré la chaleur. Alors, à vos fourchettes, et que la fraîcheur soit avec vous !