Ce que révèlent les experts sur le cadmium dans l’alimentation et comment agir concrètement

Invisible, inodore, insipide, le cadmium s’invite pourtant chaque jour dans vos assiettes. Ce métal lourd, classé cancérogène, s’accumule lentement dans l’organisme pendant des années. Un récent rapport de l’Anses, publié en 2026, tire la sonnette d’alarme sur une exposition plus répandue qu’on ne l’imaginait en France.

Un contaminant discret mais largement présent

Selon les conclusions de l’Anses, près d’un adulte sur deux présente des niveaux de cadmium supérieurs aux valeurs de référence toxicologiques. Les experts évoquent une imprégnation déjà présente dès l’enfance, ce qui interroge sur une exposition continue tout au long de la vie.

Le point inquiétant, c’est que cette substance ne provient pas d’un aliment isolé, mais d’une contamination diffuse de la chaîne alimentaire. Autrement dit, le cadmium est partout, à faible dose, mais de manière répétée.

D’où vient ce métal lourd ?

Le cadmium est naturellement présent dans les sols, mais les activités humaines en ont augmenté la concentration, notamment via l’agriculture intensive. Les engrais phosphatés utilisés pour fertiliser les cultures constituent l’une des principales sources de contamination.

Ces engrais proviennent en partie de roches importées riches en cadmium. Une fois dans les sols, le métal est absorbé par les plantes, puis se retrouve dans l’alimentation humaine. C’est un phénomène progressif, invisible, mais durable.

Les aliments les plus concernés

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas les aliments « extrêmes » qui posent le plus problème, mais ceux consommés quotidiennement. Les pommes de terre, le pain, les céréales du petit-déjeuner, le riz, les pâtes ou encore les viennoiseries représentent une grande part de l’exposition. Leur point commun est simple : ils sont présents très souvent dans les repas, ce qui multiplie les petites doses ingérées.

Un point de vigilance chez les plus jeunes

Chez les enfants, l’exposition est encore plus marquée, car leur poids corporel est plus faible et leurs habitudes alimentaires reposent souvent davantage sur les produits céréaliers. Les données montrent ainsi qu’une part importante des enfants dépasse les doses journalières tolérables. Cela ne signifie pas un danger immédiat, mais une accumulation à surveiller sur le long terme. Les préparations infantiles et les céréales destinées aux jeunes enfants peuvent également contribuer à cette exposition, ce qui rend la question particulièrement sensible pour les familles.

Peut-on vraiment éviter le cadmium ?

La réalité est claire : il est impossible d’éliminer totalement le cadmium de l’alimentation. Il s’agit d’un polluant omniprésent, présent à de très faibles niveaux dans la quasi-totalité des aliments issus de la terre. L’enjeu n’est donc pas l’évitement total, mais plutôt la réduction de l’exposition globale. En d’autres termes, il s’agit de limiter les cumuls.

Les leviers concrets pour réduire l’exposition

Les experts recommandent plusieurs gestes simples et réalistes.

D’abord, varier son alimentation. Éviter de consommer toujours les mêmes types d’aliments permet de réduire l’exposition répétée aux mêmes sources de contamination.

Ensuite, limiter les produits céréaliers ultra-consommés et intégrer davantage de légumineuses comme les lentilles, pois chiches ou haricots secs. Ces aliments contribuent moins à l’exposition globale et apportent une diversité nutritionnelle intéressante.

Le choix des produits peut aussi jouer un rôle. Les aliments issus de l’agriculture biologique ou de circuits locaux peuvent, selon les conditions de production, présenter des niveaux différents de contamination, notamment en lien avec les sols.

Pour le riz, privilégier certaines variétés comme le basmati ou le riz blanc peut réduire l’exposition par rapport au riz complet, où le son concentre davantage de métaux lourds.

Le chocolat noir, souvent pointé du doigt, n’a pas besoin d’être supprimé : consommé avec modération, il s’intègre sans problème dans une alimentation équilibrée.

Le tabac, un facteur majeur souvent oublié

Un élément revient avec force dans les études : le tabac. Fumer augmente significativement les niveaux de cadmium dans l’organisme, selon l’Anses. Une cigarette est une source directe d’exposition, qui s’ajoute à celle de l’alimentation.

En définitive, le cadmium n’est pas un nouveau contaminant, mais les alertes sanitaires se multiplient et se précisent. Les experts insistent sur la nécessité d’une action collective, notamment sur la réduction de sa présence dans les engrais et les aliments. En attendant des changements à grande échelle, l’approche la plus réaliste reste individuelle : diversifier, équilibrer, et réduire les répétitions alimentaires.