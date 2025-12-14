Ce pain que tout le monde pense « healthy » est en fait hyper calorique

Depuis quelques années, certains pains se parent d’une aura presque miraculeuse. Sans gluten, dorés (etc.), ils promettent une alternative plus légère au pain blanc traditionnel. Le pain de maïs fait clairement partie de cette catégorie. Pourtant, comme l’a récemment rappelé le Dr Jimmy Mohamed, ce produit n’est pas forcément le meilleur allié pour la glycémie. Faut-il pour autant le bannir ? Pas si vite : la réalité est plus nuancée… et bien plus décomplexante.

Le pain de maïs : une réputation flatteuse, une réalité plus dense

Le pain de maïs est principalement fabriqué à partir de farine de maïs, une farine naturellement riche en glucides et souvent pauvre en fibres. Contrairement à un pain complet bien structuré, il s’apparente davantage à un produit raffiné. Résultat : il fournit une énergie rapide, concentrée, et affiche une densité calorique qui peut rivaliser, voire dépasser, celle d’un pain de blé classique.

Son image positive repose souvent sur deux arguments phares : l’absence de gluten et une digestion perçue comme plus facile. Deux éléments intéressants pour certaines personnes, mais qui ne disent rien, en soi, de son impact sur la glycémie. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un pain est différent qu’il est automatiquement plus adapté à tous les corps.

Une question d’index glycémique, pas de morale alimentaire

Sur RTL, le Dr Jimmy Mohamed a souligné un point clé : le pain de maïs possède un index glycémique élevé. Cela signifie qu’il provoque une montée rapide du taux de sucre dans le sang. Ces variations brutales peuvent favoriser les fringales, une sensation de faim plus rapide et, à long terme, compliquer la régulation du métabolisme, notamment chez les personnes à risque de diabète.

Attention toutefois : parler d’index glycémique n’est pas une condamnation. C’est un outil de compréhension, pas un verdict. Tous les aliments ont un rôle, un contexte, un moment. Le pain de maïs n’est pas « mauvais » par essence, il est simplement moins intéressant s’il est consommé quotidiennement comme un pilier de l’alimentation, en pensant qu’il serait protecteur par défaut.

Des pains plus rassasiants

Pour les personnes qui souhaitent mieux stabiliser leur glycémie, d’autres options existent. Le pain au levain, par exemple, bénéficie d’une fermentation naturelle qui améliore la digestion et abaisse l’index glycémique. Le pain au sarrasin ou au petit épeautre, plus riches en fibres, offrent également une énergie plus progressive et durable. Ces pains ne sont pas « magiques » non plus, mais ils s’intègrent plus facilement dans une logique de confort digestif et d’équilibre, surtout lorsqu’ils sont consommés avec plaisir, mastiqués lentement et accompagnés d’aliments riches en protéines ou en bons gras.

Mangez librement… sauf si votre santé vous demande plus d’attention

Et c’est là que le message mérite d’être clarifié. Oui, selon le Dr Jimmy Mohamed, le pain de maïs n’est pas le plus « healthy » du rayon, mais non, cela ne signifie pas que vous devez le supprimer ou culpabiliser à chaque bouchée. Le pain, par nature, n’est pas une salade. Il apporte de l’énergie, du réconfort, de la convivialité. Et c’est très bien ainsi.

Sauf indication médicale particulière, il n’est ni nécessaire ni souhaitable de compter chaque calorie ou de vivre dans la restriction permanente. Si votre santé dépend d’un contrôle strict de la glycémie, alors la vigilance est essentielle. Dans le cas contraire, manger doit rester un acte libre et joyeux. Le véritable équilibre ne se trouve pas dans l’interdiction, mais dans la conscience.

En résumé, il est intéressant de savoir ce que l’on mange, comprendre les effets possibles, puis choisir en fonction de ses besoins, de son corps et de ses envies. Le pain de maïs peut parfaitement rester un plaisir, sans étiquette culpabilisante, dans une alimentation globalement variée. Informez-vous, écoutez votre corps… et savourez.