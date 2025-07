Ces produits du frigo qu’on pensait sains cachent un cocktail chimique insoupçonné

Dans nos réfrigérateurs, certains aliments réputés sains cachent en réalité une menace invisible : les PFAS, surnommés « polluants éternels ».

Une présence généralisée dans les aliments du quotidien

Ces substances chimiques, utilisées pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes, sont aujourd’hui omniprésentes dans l’environnement et s’invitent jusque dans nos assiettes, selon un récent rapport de l’ONG Générations Futures. Les chiffres sont frappants : près de 69 % des poissons, 40 % des œufs, 23 % des laits et plus de la moitié des abats testés en Europe contiennent au moins un des quatre PFAS actuellement réglementés. Les mollusques, crustacés et viandes ne sont pas épargnés. Cette contamination généralisée ne se limite pas à un pays : la France, l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas sont tous concernés, même si la France accuse un retard dans la collecte et la publication des données, ce qui laisse penser que l’ampleur réelle du phénomène est sous-estimée.

Des seuils réglementaires jugés insuffisants

Si la présence de ces substances dans l’alimentation est massive, la plupart des échantillons analysés ne dépassent pas les limites réglementaires actuelles. Mais ces seuils, très variables selon les produits et fixés dans une relative opacité, sont vivement critiqués par les associations de défense de la santé publique. Par exemple, la quantité de PFAS autorisée diffère fortement entre le thon et l’anchois, ou entre les abats d’animaux d’élevage et ceux de gibier, sans justification sanitaire claire.

L’EFSA, l’autorité sanitaire européenne, a fixé une dose hebdomadaire tolérable pour l’ensemble des quatre PFAS réglementés à seulement 4,4 nanogrammes par kilo de poids corporel. Pourtant, selon Générations Futures, la réglementation actuelle ne permet pas de garantir le respect de ce seuil, en particulier pour les enfants et les consommateurs réguliers de certains aliments. Un simple œuf « à la limite de conformité » peut exposer un enfant de quatre ans à 140 % de la dose hebdomadaire tolérable, et 500 grammes de viande à la limite réglementaire équivalent à deux fois et demie la dose admissible pour un adulte de 60 kg.

Des lacunes majeures dans la surveillance

Le rapport pointe aussi le manque de transparence et d’exhaustivité dans la surveillance des PFAS : seuls huit pays européens ont transmis des données à l’EFSA pour 2023, et la liste des aliments contrôlés reste très limitée. Les fruits, légumes, céréales ou produits pour bébés ne sont actuellement soumis à aucune limite réglementaire concernant les PFAS, alors même que ces substances peuvent contaminer l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Vers une interdiction progressive

Face à ces constats, la France a adopté en 2025 une loi prévoyant l’interdiction progressive de certains produits contenant des PFAS à partir de 2026, dans le sillage d’initiatives européennes visant à restreindre plus largement l’usage de ces composés chimiques. Mais pour Générations Futures, ces mesures restent insuffisantes tant que la surveillance ne sera pas élargie et que les seuils réglementaires ne seront pas abaissés pour mieux protéger la santé des consommateurs, en particulier des plus vulnérables.

Derrière l’apparente innocuité de nombreux produits du frigo se cache une réalité chimique préoccupante. Les PFAS, persistants et invisibles, rappellent l’urgence de repenser la réglementation et la surveillance de notre alimentation pour préserver la santé publique.