Le seul jus validé par une biochimiste de renom (et pourquoi il fait la différence)

Nutrition
Fabienne Ba.
Tous les jus ne se valent pas, et la biochimiste Jessie Inchauspé, connue sous le nom de « Glucose Goddess », met en garde contre la plupart, tout en recommandant une exception qui fait désormais la différence sur la santé métabolique.

La majorité des jus de fruits : une fausse bonne idée

Jessie Inchauspé rappelle que la plupart des jus, y compris ceux pressés à la maison, font grimper brutalement la glycémie : ils sont concentrés en sucres rapides et privés des fibres qui atténuent ce pic. Selon ses analyses, des jus comme la carotte entraînent une forte élévation, puis une chute rapide du glucose sanguin, provoquant coup de fatigue et fringale.

Le jus de céleri : la solution inattendue

La biochimiste valide le jus de céleri, qui présente un profil radicalement différent : il est très pauvre en sucres et ne déclenche aucune hausse marquée de la glycémie, contrairement aux autres jus de légumes ou de fruits testés. Ce choix s’explique par la faible teneur naturelle en sucres du céleri et l’absence d’effet perturbateur sur le taux de sucre sanguin.

 

Une recette simple et validée

Pour une alternative saine à l’apéritif, Jessie Inchauspé propose donc de mixer deux tiges de céleri, un demi-concombre, le jus d’un demi-citron et un petit morceau de gingembre, pour une boisson agréable et sans impact négatif sur la glycémie. Ce mocktail s’adresse à toutes les personnes qui veulent éviter les variations de sucre tout en profitant d’une boisson fraîche et conviviale.

En résumé, pour la biochimiste Jessie Inchauspé, le jus de céleri est la seule option à privilégier pour éviter les pics de sucre, se distinguant nettement des jus de fruits traditionnels sur le plan métabolique et nutritionnel.

