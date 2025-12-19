Repas de Fêtes sans viande : voici 3 recettes alternatives

Et si vous profitiez des Fêtes pour bousculer les traditions avec gourmandise ? Opter pour un menu sans viande n’a jamais été aussi simple, ni aussi réjouissant. Place à un repas festif, créatif et généreux, qui prend soin de vos papilles autant que de la vie des animaux.

Célébrer sans viande, mais avec panache

Longtemps associées à des plats riches et carnés, les tables de Noël et du Nouvel An se réinventent aujourd’hui. Manger végétal ne signifie ni se restreindre, ni se contenter de feuilles de salade. Bien au contraire : c’est l’occasion de jouer avec les textures, les couleurs et les saveurs du monde entier. Votre corps mérite ce qu’il y a de plus nourrissant, réconfortant et joyeux, et ces recettes en sont la preuve éclatante.

1. Salade de quinoa, grenade et avocat : fraîcheur et vitalité en entrée

Pour commencer le repas tout en légèreté, cette salade coche toutes les cases. Le quinoa, tendre et rassasiant, apporte des protéines végétales complètes qui soutiennent votre énergie. Les grains de grenade explosent en bouche, tandis que l’avocat enveloppe le tout d’une douceur crémeuse et réconfortante. Une vinaigrette citronnée à base d’huile d’olive vient réveiller l’ensemble sans l’alourdir. Résultat : une entrée lumineuse, qui nourrit le corps avec bienveillance et prépare parfaitement la suite du festin.

2. Jansson’s Temptation revisité : le gratin réconfortant version végétale

Plat emblématique des tables suédoises, le Jansson’s Temptation se transforme ici en un gratin 100 % végétal, sans rien perdre de son âme. Les pommes de terre fondantes se mêlent à une crème végétale onctueuse, tandis que les câpres apportent une profondeur salée subtile. Ce plat généreux enveloppe le corps d’une chaleur douce et rassurante, idéale pour les longues soirées d’hiver. Servi avec des légumes rôtis ou une salade croquante, il devient un plat principal convivial, gourmand et profondément satisfaisant.

3. Pilaf d’avoine, canneberges et pistaches : l’accompagnement qui surprend

Original et simple à préparer, ce pilaf d’avoine apporte une touche rustique chic à votre menu. Les flocons d’avoine, riches en fibres et naturellement rassasiants, offrent une texture fondante. Les canneberges apportent une note acidulée, les pistaches un croquant irrésistible, et le curcuma une couleur solaire et des bienfaits précieux.

Et les protéines végétales dans tout ça ?

Un repas de Fêtes sans viande ne rime absolument pas avec carences ou monotonie. Il existe aujourd’hui une multitude d’options riches en protéines végétales : tofu mariné, seitan aux épices, protéines de soja texturées (pst) mijotées en sauce, boulettes végétales ou encore farces festives à base de légumineuses. Sans oublier les simili végétaux de plus en plus bluffants : rôtis végétaux, alternatives au saumon fumé, faux gras ou encore saucissons végétaux. Ces produits, bien choisis, peuvent surprendre – et même impressionner – vos invitées omnivores les plus sceptiques.

En définitive, choisir un menu végétal pour les Fêtes, c’est faire le choix d’une cuisine joyeuse, inclusive et respectueuse, sans jamais renoncer au goût. C’est aussi honorer votre corps avec des plats nourrissants, généreux et profondément satisfaisants. De la Méditerranée à la Scandinavie, ces recettes prouvent qu’un repas sans viande peut être synonyme de fête, de partage et de pur plaisir. Cette année, osez la table végétale : elle pourrait bien devenir votre nouvelle tradition préférée.