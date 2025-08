Pas douée en cuisine ? Ces astuces et recettes ultra simples vont vous rassurer

Cuisiner peut sembler être un art réservé aux initiés, aux personnes qui ont grandi entre les casseroles et les marmites. Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de savoir flamber une crêpe ou de réciter la cuisson du magret à la seconde près pour se régaler. Si vous vous êtes déjà sentie perdue devant une recette à rallonge ou démotivée à l’idée d’éplucher des patates, cet article est pour vous.

Cuisiner, ce n’est pas une obligation

Avant de plonger dans les recettes, prenons un moment pour dire les choses : ne pas aimer cuisiner, ce n’est pas un défaut. Pas plus que ne pas savoir le faire. Dans une société qui glorifie les repas faits maison, les dîners Instagrammables et les plats « healthy » du jour, il est important de rappeler que chaque personne fait ce qu’elle peut, comme elle peut. Votre valeur ne se mesure pas à la complexité de votre gratin ni à la hauteur de votre soufflé.

Alors si vous êtes du genre à redouter l’odeur des oignons qui roussissent, à confondre levure chimique et levure boulangère ou à simplement préférer commander une pizza : tout va bien. Vous avez le droit de ne pas adorer cuisiner, et encore plus le droit de le dire sans culpabilité.

Et puis cuisiner peut rester simple, léger, et même devenir un petit moment de plaisir… surtout avec les recettes qui suivent. Aucun ingrédient farfelu, pas besoin d’un robot high-tech ou d’un tablier brodé.

Entrée : Tartines fondantes à l’avocat et champignons sautés

Temps de préparation : 15 minutes

Difficulté : accessible

Ingrédients :

1 avocat bien mûr

1 poignée de champignons (de Paris ou autres, frais ou en conserve)

2 tranches de pain (pain complet, de campagne, ou ce que vous avez sous la main)

Un filet d’huile d’olive

1 gousse d’ail (ou ail en poudre)

Jus de citron

Sel, poivre, paprika ou piment doux (facultatif)

Préparation :

Faites revenir les champignons coupés en lamelles dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez l’ail haché ou en poudre, salez, poivrez, et laissez dorer à feu moyen pendant environ 5 à 7 minutes. Pendant ce temps, écrasez l’avocat dans un bol avec un peu de jus de citron, du sel et une pincée de paprika ou de piment doux si vous aimez quand ça a du peps. Faites griller vos tranches de pain (grille-pain, poêle, ou four, on ne juge pas). Tartinez généreusement d’avocat, puis ajoutez les champignons bien chauds par-dessus.

Vous pouvez parsemer un peu de graines de sésame ou de levure maltée pour le croustillant et le goût fromager, mais ce n’est pas obligatoire. C’est crémeux, c’est chaud, c’est croquant, et surtout : c’est vegan et carrément réconfortant.

Plat : Gratin express de gnocchis au four

Temps de préparation : 5 minutes de préparation + 20 minutes au four

Difficulté : zéro stress

Ingrédients :

1 paquet de gnocchis (du commerce, ceux à poêler ou à cuire à l’eau)

1 petite brique de crème (végétale ou classique)

Fromage râpé (végétal ou classique)

Épinards frais ou surgelés (optionnel)

Sel, poivre, muscade

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Disposez les gnocchis dans un plat allant au four. Ajoutez les épinards s’ils sont surgelés (directement) ou frais (en les lavant vite fait). Versez la crème par-dessus, assaisonnez avec sel, poivre et une pincée de muscade. Parsemez de fromage râpé. Enfournez pour 20 minutes. C’est prêt quand c’est bien gratiné et doré.

C’est réconfortant, gourmand, et très tolérant à l’improvisation. Vous pouvez remplacer les épinards par des courgettes, des champignons ou même rien du tout si vous n’avez rien sous la main.

Dessert : Verrine minute aux fruits et yaourt

Temps de préparation : 5 minutes

Difficulté : enfantin

Ingrédients :

1 yaourt (nature, végétal, à la vanille… ce que vous aimez)

Fruits de saison (framboises, pêches, bananes… ce que vous aimez)

Un peu de granola ou de biscuits émiettés

Un filet de sirop d’agave ou de miel (optionnel)

Préparation :

Dans un verre ou un bol, alternez des couches de yaourt et de fruits coupés. Ajoutez un peu de granola ou des miettes de biscuit pour le croustillant. Terminez avec un filet de sirop pour la douceur.

Aucune cuisson, aucune prise de tête. Ce dessert fonctionne aussi très bien pour le petit déjeuner ou le goûter. Vous pouvez en faire une version vegan en choisissant un yaourt végétal (soja, amande, coco…).

Cuisiner ne devrait jamais être une source de stress ou de jugement. Il y a mille façons de bien manger, et aucune ne devrait vous faire sentir incompétente. L’important, c’est de trouver ce qui vous convient. Que vous soyez team « tout prêt » ou team « jolies recettes », l’essentiel est d’écouter vos envies, pas les diktats. La cuisine n’a pas besoin d’être parfaite pour être joyeuse.