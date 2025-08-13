La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le régal italien qui sent bon l’été

Originaire de Toscane, la scarpaccia est une galette fine de courgettes qui sent bon le soleil, la cuisine méditerranéenne et les repas en terrasse. Dans la version d’Alain Ducasse, ce plat traditionnel gagne en élégance sans perdre sa simplicité.

Parfait à servir à l’apéritif ou comme repas léger, la scarpaccia met à l’honneur les produits frais de saison et l’équilibre des saveurs. Voici comment réussir cette pépite italienne chez vous.

Des ingrédients frais et soigneusement choisis

Pour réaliser une scarpaccia digne de ce nom, la qualité des produits est essentielle. Alain Ducasse recommande :

500 g de petites courgettes fermes et sans taches

fermes et sans taches Quelques fleurs de courgette pour une touche sucrée et originale

pour une touche sucrée et originale 2 cébettes (petits oignons blancs) pour une pointe de fraîcheur piquante

(petits oignons blancs) pour une pointe de fraîcheur piquante 2 gousses d’ail pour relever subtilement le tout

pour relever subtilement le tout 3 œufs , battus avec 12 cl d’un mélange lait/eau

, battus avec 4 c. à soupe de farine , pour structurer la pâte

, pour structurer la pâte 5 c. à soupe de parmesan râpé , pour un goût intense

, pour un goût intense Huile d’olive de qualité, sel, poivre… et éventuellement une pointe de piment d’Espelette pour les amateurs

Astuces pour choisir et préparer vos courgettes

Privilégiez les petites courgettes : elles sont plus savoureuses, avec une chair fine et moins de graines.

Les fleurs de courgette : si vous en trouvez, ne les laissez pas passer ! Leur saveur douce apporte une note raffinée à votre galette.

Les étapes de la recette version Alain Ducasse

Préchauffez le four à 210°C pour une cuisson homogène Préparez les courgettes : lavez-les, coupez-les en fines rondelles et faites-les dégorger 15 min avec un peu de gros sel. Rincez et égouttez Préparez la pâte : dans un grand bol, battez les œufs, ajoutez le mélange lait/eau, incorporez la farine tamisée, puis le parmesan. Mélangez jusqu’à obtenir une texture lisse Assemblez : ajoutez les courgettes, cébettes émincées et ail haché. Mélangez délicatement Enfournez : huilez légèrement un plat, versez la préparation, lissez la surface et faites cuire 25 minutes, jusqu’à ce que la galette soit dorée

Conseils de chef pour un résultat parfait

Texture : ne surchargez pas la pâte, la scarpaccia doit rester fine et légèrement croustillante sur les bords.

: ne surchargez pas la pâte, la scarpaccia doit rester fine et légèrement croustillante sur les bords. Assaisonnement : goûtez avant cuisson pour ajuster sel et poivre. Un filet d’huile d’olive à la sortie du four sublime les saveurs.

: goûtez avant cuisson pour ajuster sel et poivre. Un filet d’huile d’olive à la sortie du four sublime les saveurs. Version épicée : une pincée de piment d’Espelette pour réveiller les papilles.

Comment servir la scarpaccia ?

En apéritif : découpez en petits carrés et servez tiède avec un verre de vin blanc frais.

En plat léger : accompagnez d’une salade de tomates cerises, mozzarella di bufala et basilic, arrosée d’huile d’olive extra vierge.

En accompagnement : idéale avec une viande grillée ou un poisson rôti.

Avec la scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, vous avez une recette estivale simple, parfumée et élégante. Un plat qui capture l’esprit de la Toscane tout en se glissant facilement dans vos repas d’été. Préparez-la une fois… et vous la referez tout l’été !