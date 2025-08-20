La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le plat d’été qui met tout le monde d’accord

C’est le genre de plat qu’on aimerait trouver dans toutes les cuisines quand il fait chaud : une galette fine, dorée, moelleuse, qui sent bon la courgette fraîche et l’huile d’olive. Alain Ducasse ne s’y est pas trompé : sa version de la scarpaccia, spécialité toscane, coche toutes les cases de la recette estivale parfaite. Facile, rapide, et franchement irrésistible.

Des ingrédients simples, un goût de vacances

Avant même de passer en cuisine, le secret est au marché : de petites courgettes bien fermes, quelques fleurs si vous avez la chance d’en trouver, des cébettes croquantes et un peu d’ail parfumé. Côté base, c’est le duo œufs-lait-eau qui apporte toute la légèreté, la farine pour lier, et le parmesan pour relever. Ajoutez l’huile d’olive, star incontournable de la Méditerranée, et vous tenez la promesse d’un plat qui respire la générosité italienne.

La recette pas à pas pour réussir la scarpaccia façon Ducasse

Prêt pour un voyage en Toscane sans quitter votre terrasse ? Voici la recette, testée et approuvée :

Ingrédients

500 g de petites courgettes

(Facultatif) Fleurs de courgette

2 cébettes (petits oignons blancs)

2 gousses d’ail

2 œufs

6 cl de lait + 6 cl d’eau

4 c. à soupe de farine

5 c. à soupe de parmesan râpé

Huile d’olive

Gros sel, sel fin, poivre

Préparation

Préchauffer le four à 210 °C. Laver et couper les courgettes en fines rondelles. Les saupoudrer de gros sel, laisser dégorger 15 minutes puis rincer. Battre les œufs avec le lait et l’eau dans un saladier. Ajouter la farine tamisée et le parmesan, mélanger. Incorporer les courgettes, les cébettes émincées, l’ail haché. Saler, poivrer. Huiler légèrement un plat à four, verser la préparation, lisser la surface. Enfourner 25 minutes, jusqu’à ce que la galette soit bien dorée. Laisser tiédir, couper en parts généreuses, servir.

Comment sublimer la scarpaccia ?

On la sert tiède, pour mieux profiter de son parfum délicat, avec une belle salade verte, des tomates cerises, ou une mozzarella crémeuse. Les amateurs de peps peuvent ajouter une touche de piment d’Espelette : effet vacances garanti. Et si on en prépare un peu trop, pas de panique : la scarpaccia se déguste aussi très bien froide le lendemain, pour un pique-nique improvisé ou un lunch sur le pouce.

Simple, élégante, pleine de soleil… la scarpaccia de courgette signée Alain Ducasse, c’est ainsi l’Italie à portée de main et un sans-faute pour régaler sans stress. À essayer d’urgence pendant la saison des courgettes : les papilles remercient déjà.