La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le plat d’été qui met tout le monde d’accord

Recettes
Jennifer Larcher
scarpaccia de courgette
Photo de EyeEm Freepik

C’est le genre de plat qu’on aimerait trouver dans toutes les cuisines quand il fait chaud : une galette fine, dorée, moelleuse, qui sent bon la courgette fraîche et l’huile d’olive. Alain Ducasse ne s’y est pas trompé : sa version de la scarpaccia, spécialité toscane, coche toutes les cases de la recette estivale parfaite. Facile, rapide, et franchement irrésistible.

Des ingrédients simples, un goût de vacances

Avant même de passer en cuisine, le secret est au marché : de petites courgettes bien fermes, quelques fleurs si vous avez la chance d’en trouver, des cébettes croquantes et un peu d’ail parfumé. Côté base, c’est le duo œufs-lait-eau qui apporte toute la légèreté, la farine pour lier, et le parmesan pour relever. Ajoutez l’huile d’olive, star incontournable de la Méditerranée, et vous tenez la promesse d’un plat qui respire la générosité italienne.

La recette pas à pas pour réussir la scarpaccia façon Ducasse

Prêt pour un voyage en Toscane sans quitter votre terrasse ? Voici la recette, testée et approuvée :

Ingrédients

  • 500 g de petites courgettes
  • (Facultatif) Fleurs de courgette
  • 2 cébettes (petits oignons blancs)
  • 2 gousses d’ail
  • 2 œufs
  • 6 cl de lait + 6 cl d’eau
  • 4 c. à soupe de farine
  • 5 c. à soupe de parmesan râpé
  • Huile d’olive
  • Gros sel, sel fin, poivre

Préparation

  1. Préchauffer le four à 210 °C.
  2. Laver et couper les courgettes en fines rondelles. Les saupoudrer de gros sel, laisser dégorger 15 minutes puis rincer.
  3. Battre les œufs avec le lait et l’eau dans un saladier.
  4. Ajouter la farine tamisée et le parmesan, mélanger.
  5. Incorporer les courgettes, les cébettes émincées, l’ail haché. Saler, poivrer.
  6. Huiler légèrement un plat à four, verser la préparation, lisser la surface.
  7. Enfourner 25 minutes, jusqu’à ce que la galette soit bien dorée.
  8. Laisser tiédir, couper en parts généreuses, servir.

Comment sublimer la scarpaccia ?

On la sert tiède, pour mieux profiter de son parfum délicat, avec une belle salade verte, des tomates cerises, ou une mozzarella crémeuse. Les amateurs de peps peuvent ajouter une touche de piment d’Espelette : effet vacances garanti. Et si on en prépare un peu trop, pas de panique : la scarpaccia se déguste aussi très bien froide le lendemain, pour un pique-nique improvisé ou un lunch sur le pouce.

Simple, élégante, pleine de soleil… la scarpaccia de courgette signée Alain Ducasse, c’est ainsi l’Italie à portée de main et un sans-faute pour régaler sans stress. À essayer d’urgence pendant la saison des courgettes : les papilles remercient déjà.

Jennifer Larcher
Jennifer Larcher
Passionnée par le bien-être, la mode et l’acceptation de soi, j'explore chaque jour les sujets qui comptent vraiment pour les femmes. À travers mes articles, je partage astuces, conseils et coups de cœur pour aider chacune à se sentir belle, confiante et épanouie.
Article précédent
La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le régal italien qui sent bon l’été

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le régal italien qui sent bon l’été

Originaire de Toscane, la scarpaccia est une galette fine de courgettes qui sent bon le soleil, la cuisine...

Ce « super breakfast » pourrait changer vos matins, selon deux experts

Et si le secret d’une meilleure santé commençait dès le petit matin ? Selon deux spécialistes de la...

Pas douée en cuisine ? Ces astuces et recettes ultra simples vont vous rassurer

Cuisiner peut sembler être un art réservé aux initiés, aux personnes qui ont grandi entre les casseroles et...

Le flan de courgettes ultra facile qui fait sensation à chaque dîner d’été

Quand la chaleur s’invite à table, le corps réclame douceur, légèreté et authenticité. Rien de plus réconfortant qu’un...

La mousse d’été qui fait le buzz : 2 ingrédients, zéro sucre, zéro galère, 100% plaisir

Quand il fait chaud, on veut du frais, du rapide, du sain… et du gourmand ! La mousse de...

Quatre ingrédients, 5 minutes : testez cette boisson brésilienne ultra rafraîchissante

Elle mixe acidité, douceur et fraîcheur glacée. Et surtout, elle fait oublier la citronnade dès la première gorgée....