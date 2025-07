Le flan de courgettes ultra facile qui fait sensation à chaque dîner d’été

Quand la chaleur s’invite à table, le corps réclame douceur, légèreté et authenticité. Rien de plus réconfortant qu’un plat maison qui laisse la part belle à la simplicité et aux produits de saison. Ce flan de courgettes réunit tout ce qu’on aime : la fraîcheur d’un légume gorgé de soleil, la texture moelleuse qui fait chavirer les papilles, et ce petit secret de préparation qui fait de chaque bouchée un vrai moment de plaisir. Loin des plats lourds, voici une recette qui sublime la courgette sans jamais masquer son goût naturel.

Parfait pour une soirée estivale, il se déguste tiède ou froid, accompagné d’une salade croquante ou de quelques tomates cerises du jardin. Ici, aucune restriction : on célèbre la gourmandise, le bien-être et la convivialité, tout simplement.

Pourquoi la courgette fait l’unanimité l’été (et encore plus en flan) ?

Choisir la courgette, c’est faire le plein de douceur, de vitamines et de fibres, tout en gardant la légèreté. Ce légume magique s’adapte à toutes les envies : gratin, poêlée, soupe froide… mais en flan, il gagne une nouvelle texture, entre crémeux et nuage, qui plaît à toute la tablée. Le curcuma ajoute cette note dorée et subtilement poivrée, idéale pour sublimer la saveur douce de la courgette.

Et ce n’est pas tout : la cuisson au bain-marie préserve le moelleux et évite que le flan ne sèche. L’association feta-courgette fonctionne à merveille, mais rien n’empêche d’oser du chèvre frais, un peu de parmesan ou même quelques herbes du jardin selon l’inspiration du moment.

La recette du flan de courgettes express (avec l’astuce qui fait toute la différence)

Voici comment préparer ce flan pour six personnes :

Ingrédients

4 courgettes moyennes

3 œufs

30 cl de crème liquide

15 cl de lait

100 g de feta (ou chèvre frais pour une variante encore plus fondante)

1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée

½ cuillère à café de curcuma

Sel, poivre

Astuce gourmande : râper une petite partie des courgettes (en plus des dés) pour donner une texture ultra moelleuse au flan et accentuer la saveur du légume. Ajouter une pincée de parmesan râpé sur le dessus avant d’enfourner crée une croûte délicatement dorée, irrésistible.

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C. Couper les courgettes en dés (et râper un quart si tu veux une texture plus fondante). Les blanchir dans l’eau bouillante salée deux minutes puis égoutter. Mélanger les œufs, le lait, la crème, la ciboulette, le curcuma, sel et poivre. Incorporer la feta émiettée, les courgettes et bien mélanger. Verser dans un moule recouvert de papier cuisson. Parsemer de parmesan râpé. Déposer le moule dans un plat rempli d’eau chaude pour la cuisson au bain-marie. Cuire 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que le flan soit pris mais encore moelleux.

Ce flan s’invite ainsi à toutes les tables : en entrée, en plat principal ou lors d’un pique-nique improvisé. Chacun peut l’adapter selon ses envies : épices, fromages, herbes… l’important reste le plaisir de savourer un plat maison, coloré, qui valorise le légume sans jamais le travestir. C’est la recette idéale pour mettre en valeur la beauté naturelle des produits et faire du bien à tout le monde autour de la table.