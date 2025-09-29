« Faire de la musique sans être féministe ? Impossible » : le témoignage de cette chanteuse divise

Fabienne Ba.
« Faire de la musique sans être féministe ? Impossible ». Avec cette phrase, Marguerite étoile montante révélée par la dernière saison de la « Star Academy » a attiré l’attention autant que les critiques. À l’occasion de la sortie de son EP « Grandir » pour une interview dans 20 minutes, elle affirme pleinement une démarche artistique guidée par ses convictions.

Un EP placé sous le signe de l’émancipation

Disponible depuis fin août 2025, « Grandir » compile plusieurs titres centrés sur la recherche de soi, l’autonomie et le refus des injonctions imposées aux femmes. L’artiste Marguerite y aborde des thèmes intimes comme la famille, le désir féminin, mais aussi le besoin de s’extraire des attentes sociales afin de définir ses propres repères.

Le féminisme comme moteur créatif

Interrogée sur ses inspirations, Marguerite revendique une identité profondément féministe. Elle explique avoir grandi entourée de figures féminines fortes et trouvé dans la littérature engagée – d’Annie Ernaux à Ovidie – les clés pour façonner sa pensée critique. Son message est clair : pour elle, toute femme qui crée dans la musique porte, consciemment ou non, un geste féministe.

Un discours qui fait réagir

Cette prise de position, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité des débats. Certaines personnes saluent « une voix nécessaire qui ose rappeler la place essentielle du féminisme dans l’art », quand d’autres jugent son affirmation « radicale ». Marguerite, elle, affirme pleinement cette polarisation, estimant qu’il est « vital de rendre visibles les réalités des femmes et de questionner les normes à travers la musique ».

En définitive, à travers ses chansons comme « Les filles », « les meufs » ou encore « Snipeuse », Marguerite aborde sans détour des sujets rarement représentés dans la pop française. Bien plus qu’un simple projet musical, son EP « Grandir » apparaît ainsi comme un manifeste intime et politique, porté par une artiste déterminée à ancrer sa voix dans une génération en quête d’émancipation.

