« La Femme de ménage » au cinéma : les premières images sont prometteuses

Après avoir captivé les foules, la saga littéraire « La Femme de ménage » quitte les pages de papier pour se raconter sur grand écran. Sa sortie en salle est prévue pour fin de l’année 2025 et elle est particulièrement attendue. La bande annonce est fraîchement sortie et elle présage une adaptation réussie. Porté par des têtes d’affiche prestigieuses dont Amanda Seyfried et Sydney Sweeney, ce film sous haute tension fait déjà beaucoup parler.

Sydney Sweeney et Amanda Seyfried au coeur de l’intrigue

Un oeil ourlé de mascara dans le trou d’une serrure et un nom qui résonne depuis le début de l’année : « La Femme de ménage ». Ce roman signé Freida McFadden est incontestablement le phénomène littéraire de l’année 2025. Toutes les mains se sont emparées de ce livre addictif. Il s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires en France et à plus de quatre millions et demi dans le monde.

Au vu de son succès en librairie, il fallait s’attendre à voir ce titre, désormais culte, s’ériger à l’affiche des cinémas. Et si vous avez adoré suivre les aventures lugubres de Millie, la bonne la plus téméraire du 6ème art, nous connaissons déjà votre programme pour le soir du réveillon. Vous risquez de décliner le traditionnel repas de Noël et de troquer le chapon contre le paquet de pop-corn. L’adaptation du livre « La Femme de Ménage » sortira le 24 décembre 2025.

Si les réalisateurs prennent parfois des libertés sur le récit originel et retouchent plus que des détails, Paul Feig en charge de ce long-métrage, lui, semble avoir plus ou moins respecté l’intrigue. En tout cas sur le fond. C’est ce que laisse penser le teaser qui concrétise ce scénario que les lecteurs ont tenté de se dépeindre dans leur tête.

Sydney Sweeney campe la brave Millie et donne la réplique à Amanda Seyfried, glissée dans la peau de Nina, la patronne bourgeoise aux comportements louches. La bande-annonce se focalise sur ce duel d’actrices, mais n’omet pas les autres protagonistes. Andrew Winchester, le mari chargé de bonnes intentions se présente sous les traits du charismatique Brandon Sklenar (« Jamais Plus »). Brève apparition également d’Enzo, le jardinier qui sait tout mais ne dit rien, incarné par le séduisant Michelle Morrone.

Des premières images qui dressent les poils

La bande-annonce dure à peine deux minutes, mais elle suffit à provoquer ce frisson éprouvé derrière les pages. Entre faux semblants, apparences trompeuses, secrets palpables et attitudes étranges, l’ambiance devient de plus en plus moite. Ce job de rêve que Millie se faisait une joie de commencer ne tarde pas à dévoiler ses côtés sombres.

Au début, Nina semble courtoise et déborde de reconnaissance pour Millie, qu’elle traite comme une Sainte. Au fil de l’intrigue, elle révèle un tout autre visage, torturé et diabolique. Les deux femmes, qui entretiennent une rivalité silencieuse, ne sont pas claires. Tant et si bien qu’on ne sait plus pour qui on doit prendre parti.

Le sang coule, les masques tombent, la pièce confinée où réside la femme de ménage se fait de plus en plus opressante et Millie se sent piégée comme une proie. Son regard est semblable à celui d’une pauvre biche qui croise les phares aveuglants d’une voiture. Ce petit boulot qu’elle a accepté sans hésiter prend progressivement la forme d’un guet-apens et la bascule est parfaitement maîtrisée.

Une bande-annonce anxiogène qui laisse les fans sceptiques

La bande annonce du film « La Femme de Ménage » brise le suspense sans trop en dire. Ces quelques extraits, soigneusement compilés sur fond de musique dissonante, ont conquis de nombreux fans, qui se réjouissent du casting et de la tonalité. « Rien de mieux pour le réveillon de Noël », « Je suis super excitée ! ». Cependant, d’autres internautes sont plus mitigés et ne cachent pas leur déception. Ils ont relevé plusieurs différences avec l’œuvre de base et voient déjà un « navet » arriver.

Dans les commentaires, certains regrettent que Nina soit aussi « impeccable » alors que sous la plume de Freida McFadden elle se néglige et arbore quelques bourrelets. La chambre du grenier, vouée à héberger Millie, elle aussi, est trop cosy et accueillante à leur goût. « La chambre de Millie est décrite comme un endroit infâme sans fenêtre. Le film est romancé », fustige l’une. « J’ai peur du résultat final », abonde une autre. Pour en avoir le cœur net, il va falloir faire preuve de patience. Quoi qu’il en soit, espérons que le film corrige les quelques erreurs de ce roman. Puisque oui malgré tout le tapage qu’il a suscité, il contient des red flags que seuls les puristes du thriller ont réussi à cerner.

Ce roman, qui a converti même les personnes intolérantes à la lecture, a reçu de nombreuses éloges. Le film qui en découle sera-t-il aussi bien reçu par la critique ? Pour le moment, les fans soufflent le chaud et le froid.