5 films pour poser un nouveau regard sur les familles recomposées

Dans le 7e art, les familles recomposées sont souvent caricaturées. Entre les enfants qui font la misère à la belle-mère pour la dissuader de poser ses valises et les demi-frères machiavéliques qui rivalisent de créativité dans leurs crasses, elles souffrent d’une mauvaise image. Pourtant, même si les liens du sang n’y sont pas, les relations peuvent être apaisées. Il suffit simplement de trouver ce précieux équilibre. Ces films dressent un autre portrait des familles recomposées, épuré de toute animosité. Ils s’émancipent des stéréotypes tout trouvés et capturent la beauté qui émane de ces relations. Loin de miser sur le « hors normes » ou l’esprit « guérilla », ils posent la caméra sur des familles reconstituées touchantes et solidaires. De quoi surpasser les idées reçues qui font velcro à ces familles, devenues bien ordinaires.

Les enfants des autres

C’est certainement l’un des films les plus justes et réalistes sur les familles recomposées. Sur l’écran, pas de querelles de bac à sable ni de belle-mère qui prend toute la place. Dans ce drame salué par la critique, Virginie Efira incarne Rachel, une enseignante pétillante de 40 ans. Elle n’a pas d’enfant et s’apprête à faire une croix sur la maternité lorsqu’elle rencontre Ali, père d’une petite fille de 4 ans qui répond au nom de Leila. Rachel traite cette enfant comme si c’était la sienne.

Même si ce n’est pas sa chair ni son sang, elle l’aime sans limites et lui consacre tout son amour. Elle met en pratique cette tendresse maternelle qu’elle pensait ne jamais expérimenter. Elle prend aussi le risque de s’attacher à elle, quitte à en souffrir. Malgré les doutes et les questions douloureuses de la jeune Leila, Rachel s’investit corps et âme dans ce rôle de belle-maman. Plus qu’une mère de dépannage ou une nounou conjugale, Rachel parvient à se frayer un chemin dans le cœur de Leila.

Paris-Willouby

Ce film, porté par un casting prestigieux, se focalise sur une famille recomposée somme toute ordinaire avec ses tensions et ses incompréhensions. Claire, une maman poule dénuée d’autorité a un fils d’une précédente union qui a tout du « looser ». Elle s’est remariée avec Maurice, lui aussi père d’une fille en pleine crise d’ado. Ensemble, ils ont eu une fille de sept ans, qui assistent, crédules, aux scènes de la vie courante. Les deux parents tentent tant bien que mal de faire régner l’harmonie sous leur toit, en vain. Les enfants ne font pas beaucoup d’effort pour s’apprécier, voire même se respecter.

Comme si ce n’était pas suffisant, Claire héberge temporairement son frère Marc, un écrivain pantouflard qui remet sans cesse ses écrits à plus tard. Il s’octroie parfois le droit de critiquer le couple et de jouer les juges conjugaux. Cependant, les six vont devoir apprendre à se supporter. Suite au décès du père de Claire, ils se retrouvent confinés dans l’habitacle de la voiture pour aller aux funérailles. Un voyage douloureux et réparateur à la fois. Un des films les plus sensibles et intimistes sur les familles recomposées.

Juillet Août

Pendant les vacances d’été, les parents se partagent la garde des enfants. Laura, adolescente rebelle de 14 ans qui excelle dans l’art des mauvaises manières, et Joséphine, tout juste majeure, rejoignent leur mère dans le sud en juillet. Elles passent des moments savoureux au bord de la plage et découvrent les joies de l’amour. Seule ombre au tableau : Michel, le nouveau copain de leur maman. La cadette le considère comme un parasite et n’hésite pas à partager tout haut ce qu’elle pense tout bas. Une peste dans toute sa splendeur. Peu de temps avant leur départ chez leur père, les deux sœurs apprennent que leur maman est enceinte.

Ce séjour en Bretagne tombe à point nommé pour digérer la nouvelle. Ou pas… Les deux ados, contentes de retrouver leur père, déchantent rapidement devant ces paysages gris et cette météo capricieuse. Malgré leur jeune âge, elles vivent autant de péripéties que leurs parents et beaux-parents. Voilà un des films qui porte une loupe grossissante sur les familles recomposées et qui en saisit toutes les nuances.

Les Enfants

Jeanne et Pierre vivent une idylle passionnée, mais ils redoutent la rencontre entre leurs enfants respectifs. Et leurs craintes se concrétisent. Les enfants de Jeanne ne supportent pas ceux de Pierre. Deux contre deux, ils ne se parlent que dans les heurts ou les cris. Loin de se considérer comme des demi-frères ou des demi-soeurs, ils ont l’impression d’être victimes d’un complot d’adulte. Jeanne et Pierre, eux aussi, sont un peu perdus dans ce grand puzzle familial. Rien n’est naturel, tout est forcé.

L’un reproche à l’autre de trop se mêler de l’éducation de l’autre et vice versa. En clair, chacun doit rester à sa place. Au début, les contacts sont froids et l’ambiance pesante. Mais peu à peu, cette bande d’étrangers prend la forme d’une famille. La haine s’éclipse au profit de l’entraide et chaque membre parvient à s’intégrer malgré un faux départ. Parmi les films sur les familles recomposées, celui-ci fut l’un des premiers à sortir du ton parodique.

Je me suis fait tout petit

Le film suit l’histoire d’Yvan, un homme dépressif et désabusé, qui peine à remonter la pente depuis le départ inattendu de sa femme, partie en Thaïlande presque du jour au lendemain. Sa vie bascule lorsqu’il se retrouve soudainement responsable de Léo, son fils de six ans, que sa femme lui laisse sans préavis comme la cigogne le fait avec les bébés. Contraint d’assumer ce rôle de père qu’il a négligé, Yvan doit également composer avec la dynamique de sa famille recomposée.

Il a deux autres filles à charge et se repose sur sa sœur pour prendre le relai. Avec toutes ces obligations qui lui incombent d’un coup, Yvan délaisse totalement sa vie sentimentale. Mais Cupidon a plus d’une flèche dans son sac ! Au moment où il s’y attend le moins, l’amour lui tombe dessus. La rayonnante Emmanuelle, campée par Vanessa Paradis, apporte une bouffée d’air frais à sa vie et réveille son cœur flétri. C’est un des films les plus édifiants sur les familles recomposées.

Ces films prennent le soin de redorer la réputation des familles recomposées. Ils montrent avec la simplicité la plus pure toute la complexité de ces familles croisées. À regarder en famille pour faire passer un message…