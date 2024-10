Coordination d’intimité : la clé des scènes sensibles au cinéma

Le métier de coordinateur.rice d’intimité, encore méconnu il y a quelques années, est devenu un poste essentiel dans les productions cinématographiques. Face aux exigences croissantes de respect et de consentement dans les scènes intimes, le.la coordinateur.rice d’intimité garantit la sécurité émotionnelle et physique des acteur.rice.s, tout en assurant l’authenticité des scènes les plus délicates. Ce métier, à la croisée du théâtre, de la psychologie et de la gestion des émotions, s’impose comme une véritable révolution dans le monde du cinéma.

L’émergence d’un nouveau rôle indispensable

Un contexte sociétal favorable

Avec l’essor des mouvements comme #MeToo, les normes de respect et de consentement sur les plateaux ont considérablement évolué. Les récits de mauvais traitements ou de manque de soutien lors de tournages de scènes sensibles ont contribué à faire émerger des mesures plus rigoureuses pour protéger les acteur.rice.s. Dans ce cadre, la création du poste de coordinateur.rice d’intimité est devenu.e un tournant décisif.

Leur mission première est de garantir que chaque scène impliquant une intimité physique ou émotionnelle est gérée avec soin et transparence. Ce métier travaille en étroite collaboration avec le.la réalisateur.rice et les acteur.rice.s pour s’assurer que toutes les parties comprennent clairement ce que la scène nécessite, et que chacun.e se sent à l’aise tout au long du processus.

Préparer les acteur.rice.s à des scènes sensibles

Le travail d’un.e coordinateur.rice d’intimité commence bien avant le tournage des scènes. Il faut d’abord s’assurer que les acteur.rice.s ont pleinement consenti à participer à une scène intime. Cela passe par des discussions approfondies sur les limites personnelles de chacun.e, les gestes qu’ils acceptent ou non, et les éventuels besoins spécifiques pour se sentir en sécurité. Le consentement est un processus continu, qui peut évoluer durant le tournage, et le.la coordinateur.rice est là pour en être garant.e.

Une protection émotionnelle essentielle

Le rôle de le.la coordinateur.rice d’intimité va au-delà du simple contrôle physique des scènes. Elle veille également à la santé émotionnelle des acteur.rice.s en identifiant les risques psychologiques que certaines scènes peuvent engendrer. En effet, jouer une scène intime ou traumatisante peut raviver des émotions ou des expériences passées difficiles pour certain.e.s. Le.la coordinateur.rice est là pour proposer des méthodes de relaxation ou des pauses pour permettre aux acteur.rice.s de gérer ces moments.

L’impact du métier sur les productions

Des scènes plus réalistes et respectueuses

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’intervention d’un.e coordinateur.rice d’intimité n’entrave pas la créativité, bien au contraire. Iel permet de construire des scènes d’une plus grande authenticité, car les acteur.rice.s sont serein.e.s et soutenu.e.s. Les productions peuvent ainsi créer des moments chargés en émotions sans risquer de nuire au bien-être des acteur.rice.s.

De plus, la présence d’une telle figure permet aux productions de se prémunir contre d’éventuels litiges. Le respect des normes de consentement sur les plateaux réduit les risques d’abus et garantit que les acteur.rice.s se sentent respectés, augmentant ainsi la qualité de leur prestation.

Le.la coordinateur.rice d’intimité est un pilier désormais essentiel dans les productions cinématographiques. Elle garantit non seulement le respect du consentement, mais elle permet aussi de transformer les scènes d’intimité en moments de jeu authentiques, empreints de professionnalisme et de sécurité. Avec cette nouvelle figure sur les plateaux, les productions gagnent en qualité, tandis que les acteur.rice.s, mieux protégé.e.s, peuvent s’investir pleinement dans leurs performances sans crainte.