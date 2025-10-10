Un hommage déchirant à l’amour maternel : le film qui bouleverse les réseaux

Culture
Fabienne Ba.
Liliana Drew/Pexels

Avec sa nouvelle campagne « Make Social Media Meaningful », Thai Life Insurance propose un film poignant réalisé par Atta Hemwadee, qui explore la puissance des petits gestes et la tendresse indéfectible d’une mère envers son enfant.

Un tatouage comme symbole d’un lien éternel

Le film met en scène une mère souffrant de troubles de mémoire, confrontée à la nécessité de protéger la santé de son fils asthmatique. Pour ne jamais oublier l’essentiel, elle décide de se faire tatouer sur le poignet le nom du médicament vital pour son fils. Ce choix modeste révèle la profondeur de l’amour maternel, rendant hommage à tous ces gestes silencieux qui font le quotidien.

Un message fort pour redonner sens au digital

La marque Thai Life Insurance invite chaque internaute à participer à la campagne sur les réseaux sociaux, encourageant le partage d’histoires, de souvenirs et de gestes porteurs de sens. Cette initiative vise à humaniser l’espace numérique, à replacer le lien, la bienveillance et la mémoire collective au centre des échanges. L’émotion du film se prolonge ainsi dans une conversation collective, fédérant autour d’un même élan d’empathie et de gratitude.

Par ce film et sa campagne digitale, Thai Life Insurance confirme ainsi que l’amour, lorsqu’il est vrai et humble, demeure le plus puissant vecteur de sens et d’humanité – et que même dans un monde d’écrans, certains messages restent intemporels.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Tilly Norwood, une « actrice IA » qui n’existe pas et qu’on verra sur nos écrans

