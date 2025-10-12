Freida McFadden, une IA ? La théorie de cette influenceuse enflamme la toile

Son nom s’écrit entre toutes les mains et règne en tête de nombreuses librairies, doublant presque les auteurs de renom comme King et Mussot. Freida McFadden est bien partie pour laisser son empreinte dans la littérature. Et si cette nouvelle papesse du thriller, dont chaque publication est vouée à devenir un bestseller, n’existait pas ? Et si aucun cerveau humain n’avait participé à l’écriture de ces œuvres à succès ? C’est ce que suggère une influenceuse, qui remet en doute son identité.

Freida McFadden, une auteure pas si connue…

Tous les romans qu’elle publie finissent en tête d’affiche des librairies et deviennent des phénomènes littéraires. Elle est à l’origine de “La femme de ménage”, un thriller psychologique qui a suscité un engouement planétaire et qui a converti de nombreux réfractaires de la lecture à ce loisir d’érudit.

Cependant, si aujourd’hui son nom attire tous les superlatifs et s’écrit en lettre capitale dans les médias ou sur la toile, il y a encore une paire d’années Freida McFadden était inconnue dans le milieu. Même les amateurs de polar n’avaient pas connaissance de son talent, ni de son existence.

Elle est passée de l’ombre à la lumière en un éclair. Cette couverture iconique qui montre un œil dans une serrure est présente dans toutes les bibliothèques personnelles. Pourtant, si le monde entier connaît Millie, la protagoniste de ce livre hypnotique, personne ne semble détenir d’informations sur celle qui lui a donné naissance.

Une théorie folle et plusieurs arguments à l’appui

La fiche Wikipédia de Freida McFadden est d’ailleurs bien maigre. On la décrit sobrement comme une “​​écrivaine et médecin praticienne américaine, spécialisée dans les lésions cérébrales”. Il n’en fallait pas plus pour attiser les doutes.

Dans une vidéo, l’influenceuse @escribiporfavorrr qui a l’habitude de partager ses trouvailles littéraires, dit haut et fort ce que de nombreux autres bibliophiles soupçonnent tout bas. “Je pense que Freida McFadden est une IA” dit-elle avec aplomb. Plusieurs détails lui font penser ça et elles les exposent point par point comme dans une dissertation orale.

“Sur les photos qu’on trouve d’elles, son visage est toujours le même”. Sur ses portraits, seul le fond change, un peu comme pour sa saga. “Sa maison d’édition est numérique et permet d’éditer de l’IA”, ce qui est encore assez rare. Dernier argument selon la jeune femme : “son écriture n’est pas assez sensible et personnelle”. Ce style dépeint comme “simpliste” et “plat” par les critiques littéraires, se rapprocherait de la patte de l’IA.

Des internautes qui suspectent aussi l’IA

Est-ce que ces livres, qui ont fait l’unanimité et qui ont tenu en haleine des millions de lecteurs, seraient en fait le fruit de l’IA ? Dans la barre des commentaires, les internautes adhèrent à cette théorie et donnent volontiers raison à l’influenceuse. La vidéo se conclut sur une bonne vieille analyse de texte et le vocabulaire choisi manque cruellement de richesse. Certes, c’est ce qui rend ce roman accessible, notamment aux lecteurs peu entraînés, mais c’est aussi ce qui chiffonne les internautes, qui en ont déjà dévoré des pages.

“Toute cette histoire me semble très robotique”. “Ces livres sont un cancer pour nos librairies, je ne crois pas à la théorie IA pour l’autrice mais en tout cas l’écriture est tout comme”. Autant d’avis défavorables qui portent à croire que cette saga n’est pas si aboutie qu’elle en a l’air. Pour les rats de bibliothèque, elle est largement perfectible et rappelle étrangement le ton de l’IA. D’autres prétendent que c’est le travail de traduction qui donne cette impression “neutre”. Selon leur dire, la version originale est bien meilleure.

Et dans la barre des commentaires, une poignée d’internautes crient au “complotisme” et tentent de démontrer, à leur tour, que Freida McFadden est bien réelle, pas une machine sans coeur, ni émotions.

Entretenir le mystère, un stratagème bien rodé des auteurs

Une internaute soutient une autre hypothèse et pense que cette opacité autour de Freida McFadden est un simple coup de communication savamment exécuté. Il suffit d’ailleurs de pousser un peu les recherches à son sujet pour apprendre que son premier roman remonte à 2013, avant l’IA. Si l’influenceuse estime que l’apparence “figée” de Freida McFadden est “louche” et ne fait pas “naturelle”, de nombreuses interviews montrent une femme tout ce qu’il y a de plus normal. Une écrivaine au look modeste, qui se cache derrière des lunettes rectangulaires.

Autre fait et pas des moindres : Freida McFadden est un pseudonyme, ce qui implique forcément une certaine discrétion. Elle n’est pas la première à laisser les rumeurs envahir son portrait et nourrir l’imaginaire des lecteurs. C’est même une stratégie récurrente chez les littéraires, qui aiment titiller la curiosité du public et prendre des libertés sur leur identité. Elena Ferrante applique ce même mode opératoire et écrit dans l’ombre.

L’IA a peut-être enjoint la plume de Freida McFadden, qui a un rythme de parution très soutenu. En cinq ans, elle a publié une vingtaine d’ouvrages, ce qui laisse penser à une aide extérieure nommée chatGPT. Cependant, que cette théorie soit vraie ou pas, l’autrice a au moins le mérite d’avoir réconcilié des intolérants de la lecture à cet art qui se pratique à revers de marque page.