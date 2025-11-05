Au Japon, une œuvre d’art au fond de l’océan fascine

Le Japon accueille sa toute première sculpture immergée, baptisée « Ocean Gaia ». Créée par Jason de Caires Taylor, figure majeure de la sculpture écologique, cette œuvre de plus de 45 tonnes repose à 5 mètres de profondeur au large de l’île de Tokunoshima. Elle représente le visage paisible de la mannequin, actrice, chanteuse et designeuse américano-japonaise Kiko Mizuhara, sculpté dans une posture évoquant la maternité, la vie et le renouveau.

Une œuvre qui dialogue avec la nature

« Ocean Gaia » a été conçue pour s’intégrer harmonieusement à son environnement marin. Ses formes ondulantes et ses surfaces ajourées invitent notamment la faune locale à s’y installer, transformant peu à peu la sculpture en récif vivant. Cette alliance artistique et naturelle donne vie à un nouvel habitat pour poissons, coraux et crustacés, faisant de l’œuvre un véritable moteur de régénération écologique.

Un symbole fort pour l’île de Tokunoshima

La sculpture s’inspire des caractéristiques et de la symbolique de l’île, reconnue pour la longévité de ses habitants et ses reliefs rappelant la silhouette d’une femme enceinte. Ocean Gaia devient ainsi une métaphore sculpturale de l’île de Tokunoshima, incarnant le lien entre Terre, mer et vie, et célébrant la fertilité ainsi que la mémoire insulaire.

Art, écologie et message social

Au-delà de l’esthétique, la sculpture immergée Ocean Gaia porte un message puissant. L’artiste Jason de Caires Taylor souhaite rappeler « l’importance du retour aux racines et la transmission intergénérationnelle dans un contexte où de nombreux jeunes quittent leur île natale ». La mer, loin d’être un simple décor, est perçue comme une conscience vivante, nourricière et porteuse d’espoir.

Une expérience sensorielle unique

Chaque plongée autour de Ocean Gaia offre une expérience immersive où art et nature se confondent dans un silence profond et apaisant. Cette œuvre marque une nouvelle étape dans le travail de Jason de Caires Taylor, mêlant mythe, beauté et biologie pour sensibiliser le public à la fragilité des écosystèmes marins et à leur préservation.

En résumé, Ocean Gaia illustre parfaitement comment l’art peut transcender les frontières entre créativité et écologie. Plus qu’une simple sculpture, elle incarne un dialogue vivant entre l’homme et la nature, invitant chaque personne à contempler, respecter et protéger les océans.