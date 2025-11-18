« Même à 50 ans, j’en frissonne » : cette série coréenne fait battre les cœurs

La série coréenne « Dynamite Kiss » fait grand bruit depuis sa sortie sur Netflix le 12 novembre 2025. Depuis son arrivée sur la plateforme, elle ne cesse de susciter l’enthousiasme des spectateurs et d’alimenter les discussions sur les réseaux sociaux.

Une intrigue pleine de rebondissements

« Dynamite Kiss » raconte l’histoire de Go Da-rim, une femme célibataire qui feint d’être une mère mariée pour décrocher un emploi dans une entreprise de produits pour bébés. Lorsque son supérieur, Gong Ji-hyeok, un homme sérieux et méthodique, se retrouve impliqué dans ce stratagème à la suite d’un bisous impulsif, leur quotidien professionnel bascule dans le chaos.

Cette romance pleine d’humour, de malentendus et de moments touchants captive déjà le public français. Elle a déjà séduit de nombreux fans dans le monde, tous âges confondus, suscitant des réactions enthousiastes, dont celle d’un spectateur qui confie : « Même à 50 ans, j’en frissonne ». Ce succès témoigne de la popularité grandissante des K-dramas à travers le monde.

@netflixkr One kiss away from heartbreak… or happily ever after Romantic comedy &ltDynamite Kiss> is coming November 12, only on Netflix #키스는괜히해서 #DynamiteKiss #Kdrama #drakor ♬ original sound – Netflix Korea

Un duo d’acteurs charismatiques

Le couple principal est incarné par Jang Ki-yong et Ahn Eun-jin, deux acteurs très appréciés pour leur jeu naturel et leur complicité à l’écran. Ils donnent vie à ces personnages complexes et attachants, mêlant douceur et passion, ce qui donne une alchimie réussie au cœur de cette rom-com.

La popularité mondiale des K-dramas

Ce phénomène télévisuel originaire de Corée du Sud connaît un engouement international sans précédent. Netflix, en diffusant simultanément « Dynamite Kiss » avec la chaîne sud-coréenne SBS, mise sur une audience globale croissante des séries coréennes. Ce modèle permet aux fans du monde entier de suivre les épisodes en temps réel, renforçant ainsi l’attraction pour ce genre unique mêlant émotion, humour et culture coréenne.

Avec un trailer déjà plébiscité et une histoire mêlant légèreté et émotion, la série « Dynamite Kiss » est promise à un large succès en France. Cette série confirme la position dominante des K-dramas dans l’univers des séries internationales et illustre pourquoi elles continuent de faire vibrer les cœurs, quel que soit l’âge des spectateurs.

