Cette chanteuse n’existe pas… et elle vaut déjà 3 millions de dollars

Une nouvelle « star » bouscule l’industrie musicale sans jamais monter sur scène : Xania Monet, entité générée par intelligence artificielle, enchaîne millions d’écoutes et entrées au classement Billboard. Portée par des morceaux R&B soulful conçus par IA à partir de textes écrits par l’artiste originaire du Mississippi Telisha Jones, Xania Monet a décroché un contrat estimé à 3 millions de dollars.

Qui est Xania Monet ?

Xania Monet est présentée comme une « entité » vocale d’IA façonnée pour chanter un R&B inspiré par le gospel, avec une interprétation étonnamment humaine. Les paroles sont écrites par Telisha Jones, qui s’appuie sur un générateur musical (Suno) pour transformer prompts et textes en titres produits, puis diffusés sur les plateformes.

Des streams aux classements

L’artiste virtuelle Xania Monet a déjà cumulé des dizaines de millions d’écoutes et s’est même hissée sur plusieurs classements Billboard, notamment Adult R&B Airplay et R&B Songs, une première documentée pour un « acte » piloté par IA. Plusieurs sorties rapprochées (album, EP, pluie de singles) ont nourri une traction algorithmique rapide.

Un deal à 3 millions… et une polémique

Le succès a débouché sur un accord évalué à 3 M$ avec un partenaire industriel, déclenchant une vive réaction d’artistes qui dénoncent la confusion entre voix synthétiques et travail humain. Malgré les critiques, l’équipe de Xania Monet défend « un outil créatif qui n’aurait pas vocation à remplacer les musiciens », tout en profitant d’un « modèle plus productif et scalable ».

Une industrie à la croisée des chemins

Entre curiosité du public et prudence des maisons de disques, Xania Monet incarne un tournant : les traces d’audience confirment l’appétence pour des « voix » optimisées par IA, tandis que juristes et ayants droit s’interrogent sur les usages, la rémunération et les risques de copie de styles. Les prochains mois diront si ces artistes synthétiques restent des exceptions… ou deviennent la norme.

En fin de compte, Xania Monet illustre parfaitement la tension entre innovation technologique et création artistique traditionnelle. Si elle fascine par son réalisme et son succès fulgurant, elle pose aussi des questions inédites sur l’authenticité, la valeur du travail humain et l’avenir de l’industrie musicale. Qu’on l’admire ou qu’on la critique, une chose est sûre : la musique ne sera plus jamais tout à fait la même…