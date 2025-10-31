Il vous fait battre le coeur plus vite, ce film est officiellement le plus terrifiant selon la science

En ce jour d’Halloween, la science a tranché : un film d’horreur fait battre le cœur des spectateurs plus vite que tous les autres. L’étude menée par le Science of Scare Project s’appuie sur des données physiologiques pour déterminer le film officiellement le plus effrayant. Sa capacité à augmenter la fréquence cardiaque en fait le choix idéal pour les fans de sensations fortes. Sa réputation n’est plus à faire : « Sinister » s’impose une fois encore comme l’œuvre ultime pour une soirée frissons.

Le classement scientifique qui fait peur

Depuis 2020, le Science of Scare Project réunit un panel de 250 volontaires invités à regarder des films d’horreur sélectionnés pour leur potentiel terrifiant. Tous sont équipés d’un moniteur cardiaque afin de mesurer l’évolution des battements du cœur tout au long de la projection. Un « scare score » sur 100, croisant fréquence cardiaque et variabilité, permet d’objectiver le niveau de peur ressenti par le public. En 2025, malgré l’arrivée de nouveaux films prometteurs, c’est « Sinister » qui se hisse en tête du classement pour la troisième année consécutive.

« Sinister » : le film qui fait grimper la tension

Réalisé par Scott Derrickson et porté par Ethan Hawke, « Sinister » frappe particulièrement fort. Selon l’étude, la fréquence cardiaque des spectateurs monte en moyenne de 64 à 86 battements par minute – avec un pic record à 131 bpm lors de la scène la plus effrayante. La tension est maintenue tout au long du film, grâce à une intrigue centrée sur une maison hantée, des meurtres sordides et des apparitions glaçantes. Son score de peur atteint même le niveau exceptionnel de 96/100, largement devant la concurrence. La variabilité de la fréquence cardiaque chute de 21 %, signe d’un équilibre parfait entre frissons et montée progressive de la peur.

Les autres films en compétition

Derrière « Sinister », le palmarès se complète de titres récents comme « Host » (95/100), « Skinamarink » (91/100) ou des valeurs sûres telles que « Insidious », « Conjuring » ou « Hereditary ». L’étude a classé au total 50 films, y compris des classiques comme « Massacre à la tronçonneuse », qui occupe la 28e position avec 65/100. Le choix scientifique de ce classement offre une nouvelle façon de mesurer les émotions générées par le cinéma d’horreur, bien loin du simple bouche-à-oreille.

Pour les fans de sensations fortes, la playlist d’Halloween ne s’improvise donc plus : « Sinister » promet l’expérience la plus intense, éprouvée par la physiologie humaine. Son mélange de suspense, de jumpscares et de tension permanente agit comme un véritable accélérateur d’adrénaline.