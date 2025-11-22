Vous pensiez que « Stranger Things » était inventée ? Voici la véritable histoire derrière

« Stranger Things » va revenir sur nos écrans à partir du 27 novembre prochain pour une ultime saison. Cette série, qui a battu des records d’audience et qui a captivé les foules, semble relever de la pure fiction. Pourtant, il y a une part de vrai dans cette histoire qui se tient entre deux mondes. Rassurez-vous, les démogorgons de l’upside down n’ont jamais existé, en revanche le Laboratoire National d’Hawkins, où Eleven a été retenue captive, s’inspire de faits réels.

Une série qui s’inspire d’un projet secret

La série « Stranger Things » touche à sa fin et les fans s’en lamentent d’avance. Alors que tout le monde émet des hypothèses sur cette dernière saison et tente de trouver un scénario viable, personne ne connaît la vérité sur cette création d’anthologie. Sauf peut-être les groupies de la première heure qui se réveillent au son de Kate Bush et qui ont une étagère remplie de goodies « Stranger Things ».

Cette série, qui met en scène une bande d’adolescents dans un univers chaotique peuplé de créatures sinistres, semble plus relever d’une vilaine paralysie du sommeil que de la réalité. Pourtant, même si elle tire plus vers la dystopie que le simple fait divers, elle trouve quelques échos dans notre monde. Certes, Hawkins est une ville fictive et Eleven est trop surhumaine pour être vraie, mais le fond de l’intrigue a quelques points communs avec un programme secret de la CIA. Son nom ? Le Projet MK-Ultra. Ce qu’il y a derrière ce dossier « interdit » fait froid dans le dos.

Dans les années 50, l’agence de renseignements américaine a mené des expériences semblables à celles de « papa » dans « Stranger Things », mais en moins « trash ». Le but de la manœuvre ? Contrôler l’esprit de ces cobayes humains en les soumettant à des doses de LSD. Comme le mentionne un article de The Guardian, ce projet visait à approfondir le contrôle mental, la télépathie, le sixième sens, la guerre psychologique ou encore la vision à distance. Si vous avez vu les premières saisons de « Stranger Things », vous allez certainement avoir quelques flashs d’Eleven en train de broyer des canettes de Coca.

Ces théories qui agitent la toile

Dans les méandres du net, les théories autour de ce projet se sont multipliées, brouillant les frontières entre info et intox. Les internautes, qui s’improvisent Sherlock, n’ont pas réussi à se contenter de cette affaire, mise sous scellé. Les plus sceptiques d’entre eux pensent que « Stranger Things » puise son origine dans le projet Montauk. Un ancien site militaire isolé, des témoignages étranges, des expériences prétendument menées sur des enfants… Ce serait là, la colonne vertébrale de la série.

Dans les années 80 et 90, un certain Preston Nichols publie une série de livres expliquant qu’il aurait participé à un programme secret mené dans la base militaire de Montauk. Selon son récit, les scientifiques y auraient testé des technologies avancées : contrôle mental, télékinésie, manipulation de souvenirs, voyages interdimensionnels… et même l’utilisation d’enfants dotés de capacités psi. Difficile de trier le vrai du fantasmé dans ces témoignages, mais une chose est sûre : cet univers sombre, entre science et paranormal, a certainement fait le terreau fertile de « Stranger Things ». La série devait d’ailleurs s’appeler Montauk à l’origine !

Eleven, enfant réduite à un simple matricule et utilisée comme arme de destruction psychologique, serait donc le miroir d’une sordide stratégie militaire. Finalement, les monstres n’ont pas toujours l’allure de Vecna ou des Demogorgons. Ils portent parfois des costards-cravates.

« Stranger Things », saison 5, le dernier adieu

Cette joyeuse bande, qui n’a pas vécu une adolescence comme les autres et qui a évolué sous une menace constante, reprendra du service le 27 novembre prochain. Un rendez-vous que beaucoup d’entre nous honoreront religieusement. La bande-annonce présage d’ores et déjà une saison démentielle, pleine d’actions et de rebondissements.

Or, les fans, qui passeront les Fêtes de fin d’année en compagnie de Eleven, Mike, Will et toute la troupe, en sont convaincus : il n’y aura pas de happy end. Vu la tournure que la série a prise, la ville d’Hawkins vivra encore des heures plus sombres. Il faut se préparer mentalement à voir des têtes tomber (et pas seulement celles des démogorgons).

Quoi qu’il se passe dans ce dernier volet, « Stranger Things » reste une série intemporelle qui se regarde de génération en génération. Dans quelques années, Eleven et ses amis feront encore du vélo sur nos écrans et serviront de modèles à nos enfants.