La Nintendo Switch 2 se dévoile enfin (Vidéo) !

Avec un premier aperçu vidéo, Nintendo annonce la présentation de la Switch 2. Cette console devra succéder à la première Switch, sortie en 2017, qui s’est imposée au fil des années comme un phénomène mondial. Avec plus de 145 millions d’exemplaires vendus, elle talonne de près la PlayStation 2 (159 millions). Autant dire que la pression est à son comble pour Nintendo. Présentation officielle prévue le 2 avril 2025.

Une console toujours aussi nomade, mais plus puissante

Les joueuses (et joueurs) en quête de flexibilité seront ravies : comme sa grande sœur, la Nintendo Switch 2 restera hybride. On pourra l’utiliser aussi bien en version nomade, lovée dans son canapé ou en déplacement, qu’en la branchant à la télévision pour une soirée jeux partagée avec ses proches.

Si la Switch a conquis le public grâce à sa simplicité et son concept unique, Nintendo mise cette fois-ci sur une puissance accrue. La puce, conçue en partenariat avec Nvidia, profite d’une technologie nettement plus avancée : compatibilité avec le DLSS, cette fonctionnalité à la mode qui affine la qualité d’image tout en boostant la fluidité. L’objectif ? Offrir des graphismes plus nets, même en déplacement, pour une expérience toujours plus immersive.

Une annonce tant attendue

Depuis plusieurs mois, les spéculations allaient bon train : Nintendo serait-elle en train de préparer une remplaçante ? Et si oui, pour quand ? Un simple tweet en mai 2024 mentionnant une annonce « avant la fin de l’année fiscale » (soit mars 2025) avait mis le feu aux poudres. Finalement, c’est ce jeudi 16 janvier 2025 que Nintendo a coupé court aux rumeurs. Et contre toute attente, la console sera dévoilée officiellement le 2 avril 2025, soit un peu plus tôt que prévu.

La sortie, quant à elle, est annoncée pour le premier semestre 2025. Une nouvelle qui risque de faire battre le cœur de nombreux fans – et on le sait, la joie de découvrir un tout nouvel objet high-tech peut être un vrai shot de motivation !

Se faire du bien en jouant

Prendre soin de soi peut aussi passer par le jeu. La première Switch a fait la preuve qu’on pouvait l’emporter partout et s’offrir des pauses détente. Que ce soit pour décompresser après une journée chargée, pour challenger ses amis lors d’un week-end cocooning ou pour bouger un peu grâce à des jeux interactifs, elle a su trouver sa place dans nos vies mouvementées.

Avec la Switch 2, Nintendo semble vouloir poursuivre sur cette lancée et même pousser l’expérience un cran plus loin. Mais avant de pouvoir prendre la manette en main, il faudra patienter encore un peu. Une chose est sûre : cette Switch 2 apporte un souffle d’enthousiasme dans l’univers du gaming. On attend déjà d’en savoir plus sur son design, son line-up de jeux, et toutes ces petites innovations qui font le sel des produits de la marque.