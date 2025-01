Écouter cette chanteuse aux titres mélancoliques serait plus efficace qu’un anxiolytique !

Et si on vous disait que votre playlist de chansons tristes préférées pourrait être aussi apaisante qu’une séance de méditation ou un bon bain chaud ? Mieux encore : qu’elle pourrait rivaliser avec certains anxiolytiques ? C’est ce que des spécialistes en psychologie et en neurosciences suggèrent. Et qui mieux qu’Adele, la reine incontestée des ballades mélancoliques, pourrait illustrer ce phénomène ? Découvrez pourquoi pleurer sur « Someone Like You » ou « Easy on Me », pourrait apaiser votre esprit mieux qu’un anxiolytique.

Spoiler : les scientifiques disent que vous pouvez continuer à vous enrouler dans une couverture tout en écoutant « Hello » en boucle. Vous faites quelque chose de bon pour votre santé mentale !

Les chansons tristes : un baume pour l’esprit

D’après Arianna Galligher, travailleuse sociale interrogée par le site Everyday Health, écouter de la musique triste, c’est un peu comme plonger dans une séance d’autothérapie. « C’est cathartique », explique-t-elle. Traduction : ça nous aide à extérioriser des émotions que l’on n’arrive pas toujours à exprimer autrement. Vous connaissez cette sensation d’être envahie par une vague d’émotions en écoutant Adele chanter avec une intensité déchirante ? C’est exactement de cela qu’elle parle.

« Éviter les émotions ne les fait pas disparaître », poursuit Arianna Galligher. En ignorant vos sentiments, vous ne faites que les enfouir, ce qui peut les rendre encore plus pesants. En revanche, lorsque vous laissez Adele vous bercer avec sa voix pleine de douleur et d’espoir, vous donnez à ces émotions refoulées une chance de s’exprimer. Vous créez un exutoire, et croyez-le ou non, c’est incroyablement libérateur.

La science derrière les larmes musicales

Si cela vous paraît un peu trop poétique pour être vrai, détrompez-vous. La science soutient cette idée. Matthew E. Sachs, chercheur en neurosciences et psychologie à l’Université Columbia, s’est penché sur les effets de la musique triste. Selon ses recherches, écouter des morceaux mélancoliques peut aider à :

Rompre l’engourdissement émotionnel : en ressentant des émotions intenses grâce à la musique, vous « réveillez » vos sensations, un peu comme un massage pour votre esprit.

Clarifier vos pensées : ces chansons touchent des cordes sensibles, mais elles vous aident aussi à réfléchir de manière plus rationnelle en l'absence de drame réel.

Et ce n’est pas tout : Matthew E. Sachs ajoute que l’amour pour les chansons tristes pourrait aussi refléter une grande capacité d’empathie. En ressentant profondément des émotions fictives ou évoquées par la musique, vous affinez votre compréhension des sentiments humains, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Oui, pleurer sur Adele fait de vous une personne plus humaine !

Pourquoi Adele est une artiste thérapeutique par excellence

D’abord, sa voix . Impossible de rester indifférente à son timbre unique, chargé d’émotions et capable de capturer des nuances de tristesse, d’espoir et de nostalgie.

Ensuite, ses textes . Adele n'écrit pas seulement des chansons ; elle raconte des histoires profondément personnelles qui résonnent avec nos propres expériences. Quand elle chante « When We Were Young » (2015), c'est comme si elle lisait dans vos pensées et vous comprenait mieux que personne.

Enfin, il y a son authenticité. Adele a cette capacité rare de rester connectée à son humanité malgré son statut de superstar. Elle ne chante pas pour impressionner ; elle chante pour exprimer. Et cela crée un lien instantané entre elle et son public. On ne se sent pas simplement spectatrice de ses chansons, on en devient actrice.

Comme le souligne Arianna Galligher, ces chansons répondent à un besoin psychologique essentiel : celui de traiter nos émotions dans un espace sûr. Pas de jugement, pas de pression, juste vous et votre playlist. Et quoi de mieux pour traverser les hauts et les bas de la vie que les chansons d’Adele, véritables antidotes contre l’apathie émotionnelle ? Il est intéressant de noter que cet effet n’est pas limité à Adele. Taylor Swift ou encore Billie Eilish sont d’autres artistes dont les titres mélancoliques remplissent cette même fonction thérapeutique.

Pour tirer le meilleur parti de ces chansons, voici quelques astuces :

Créez une ambiance cocooning : enroulez-vous dans une couverture moelleuse, éteignez les lumières et laissez la musique vous envelopper.

Exprimez vos émotions : si vous ressentez le besoin de pleurer, laissez-vous aller. Les larmes sont une libération naturelle.

Écoutez activement : concentrez-vous sur les paroles, les nuances de la voix, les instruments. Cette attention amplifie l'effet cathartique.

Alors, la prochaine fois que la vie vous semblera un peu trop pesante, oubliez les pilules « magiques ». Prenez votre casque (ou écouteurs), lancez « Turning Tables » ou « Rolling in the Deep », et laissez Adele faire ce qu’elle fait de mieux : soigner votre âme, une note à la fois.