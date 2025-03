Il y a des livres qui laissent une empreinte indélébile dans la mémoire. C’est le cas de « Plus Size in Paris », un roman signé de l’Américaine Erin Zhurkin. Il suit une influenceuse mode attachante dénommée Abby Allerton. L’héroïne, qui est en surpoids, se construit une identité virtuelle sous les traits d’une amie plus mince. Mais lorsqu’elle reçoit une invitation pour assister à un événement d’une grande maison, elle s’y rend en personne, avec ses courbes en étendard. Loin d’idéaliser le monde de la mode comme le fait volontiers la série « Emily in Paris », ce roman révèle le parcours, à la fois tortueux et vibrant, d’une femme ronde qui tente d’exister sur le catwalk. Un récit rythmé et réaliste qui fait aussi écho aux expériences personnelles de l’auteure, qui a vécu mille vies et qui partage quelques points communs avec sa protagoniste. Entretien.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis une auteure d’origine américaine et je vis à l’étranger. Après avoir gravi les échelons de l’entreprise pendant de nombreuses années, lorsque la vie d’expatriée s’est imposée, j’ai mis en stand-by mon activité professionnelle pour exprimer ma créativité. Je m’enrichis de toutes ces cultures et je m’en inspire pour créer.

À ce jour, j’ai vécu dans six pays différents, dont l’Irlande, le Royaume-Uni, la Russie et la France. En raison de ces expériences de vie riches et parfois difficiles, je me sens appelée à écrire des histoires qui résonnent à travers les cultures, mettant en lumière le sentiment de dépaysement qui se produit. Je réside actuellement à Séoul, en Corée, avec ma famille et mes deux chats, Coco et Fifi.

Comment vous est venue l’idée de ce livre ?

Un jour, alors que je me promenais dans le Bois de Boulogne à Paris, je me disais que Paris n’était pas l’endroit le plus facile pour vivre avec une silhouette imposante. Je ne trouvais rien à ma taille dans les magasins et les commerçants n’hésitaient pas à me le faire savoir. J’ai fini par trouver des vêtements chez Monoprix, mais ils n’étaient pas adaptés à ma taille.

C’était décevant, car j’avais emménagé là-bas avec l’espoir de pouvoir marcher dans ces rues emblématiques avec de beaux vêtements et de me sentir à la mode en le faisant. En marchant, j’ai vu une autre femme qui était juste un peu plus petite que moi et je me suis dit : « Je me demande ce que ça fait d’être grande taille à Paris », et ce titre m’a frappé comme un éclair créatif – « Plus Size in Paris ». Je savais que je devais faire quelque chose avec ça.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ce livre ?

Il existe un dicton dans le monde de l’écriture qui dit que « les écrivains devraient écrire le livre dont ils ont besoin ». Eh bien, j’avais besoin de ce livre lorsque je vivais à Paris, alors j’ai décidé de l’écrire. Je ne voulais pas que quelqu’un d’autre se sente seul dans cette ville de rêve, mais avec le sentiment de ne pas y être à sa place simplement à cause de sa taille. Cela semblait être une raison tellement idiote de se sentir seule.

Quelles ont été vos sources d’inspiration ? Peut-on dire qu’il s’agit d’une parodie de la série « Emily in Paris » ?

Les sources d’inspiration de ce livre sont des scènes d’ancrage qui me sont réellement arrivées pendant ma vie à Paris ! Il y a trois ou quatre scènes qui me sont réellement arrivées et j’ai construit l’histoire fictive autour de cela. L’idée m’est venue bien avant qu’Emily ne soit diffusée sur nos écrans !

J’avais déjà signé et je travaillais avec un agent littéraire quand « Emily in Paris » est sorti sur Netflix, donc Abby de « Plus Size in Paris » a peut-être croisé « Emily in Paris », mais leurs expériences de Paris sont très différentes. Je pense que l’histoire d’Abby est ancrée dans la réalité de la vie à Paris. Ce n’est pas une parodie d' »Emily in Paris », c’est différent et plus réel.

Qu’avez-vous en commun avec votre personnage principal ?

Il y a certainement des similitudes, mais Abby est une jeune femme d’une vingtaine d’années et une influenceuse body positive. Je l’ai créée parce que lorsque j’étais à Paris, je recevais du soutien des influenceuses body positives en ligne. C’était ma façon de me sentir connectée à des femmes que j’admirais et qui nous montraient à toutes que nous n’étions pas seules et que nous devions nous sentir autonomes. J’ai même dédié mon livre aux influenceuses body positives !

Pourquoi le sujet de la positivité corporelle et de l’inclusion est-il si important pour vous ?

C’est important pour moi parce que personne ne devrait jamais se sentir inférieur à cause de sa taille. NOUS SOMMES TOUS dignes d’être vus et valorisés, quelle que soit notre taille. Contrairement à ce que la société nous a dit, notre taille ne détermine pas notre valeur. Il y a tellement d’autres aspects de nous-mêmes qui sont bien plus intéressants et significatifs.

Vous dites avoir vécu certaines situations évoquées dans le livre ? Quelles sont-elles ?

La première fois, c’était quand j’étais dans l’ascenseur de mon immeuble Haussmannien, c’était un petit ascenseur typiquement parisien et je l’ai pris une fois avec un voisin et quelqu’un d’autre, mais l’ascenseur a sonné et a dit qu’il ne pouvait pas bouger. Les deux autres personnes m’ont regardé comme si c’était moi qui l’empêchais de bouger. Il n’y a même pas eu de pause pour y réfléchir. On m’a fait comprendre que je devais sortir. J’ai mis une scène similaire dans le livre avec un dialogue similaire. Je n’étais pas aussi réactive qu’Abby dans l’histoire, mais cela m’a définitivement offensée et c’était désagréable.

J’ai surmonté ces expériences en commençant à écrire ces expériences et de voir à quel point elles étaient vraiment « grossophobes » et de réaliser, au fur et à mesure que je construisais l’histoire, que ces situations ou expériences ne me définissaient pas. Ma valeur n’allait pas être déterminée par elles. Elle allait être déterminée par moi et mes possibilités infinies, y compris l’écriture d’un livre à ce sujet.

Votre roman se déroule dans le monde de la mode, qu’aimeriez-vous voir dans les défilés de la Fashion Week ?

J’ai choisi de créer ce décor dans le monde de la mode pour évoquer le manque d’inclusion des corps sur les défilés de la Fashion Week de Paris. La situation s’est nettement améliorée, mais récemment, la tendance s’est à nouveau dégradée et c’est très inquiétant. Les filles, les jeunes femmes, les femmes regardent ces défilés et nous devons pouvoir nous y reconnaître. J’ai décidé de me concentrer sur la Haute Couture parce qu’elle est spécialement conçue pour les défilés et qu’en fin de compte, elle peut s’adapter à tous les types de corps, alors pourquoi ne pas être inclusif ?

Quel message souhaitez-vous transmettre avec « Plus Size in Paris » ?

Le message était simple pour moi. Je voulais montrer que peu importe où vous êtes dans le monde, quelle que soit la culture dans laquelle vous vous trouvez, n’oubliez jamais que votre valeur est infinie et qu’elle n’est pas liée à votre taille. D’après les critiques du livre jusqu’à présent, je constate que les lectrices comprennent ce message et apprécient le plaisir d’être aux côtés d’Abby alors qu’elle essaie de se faire une place à Paris.

C’est votre premier livre. Qu’est-ce que cela vous a apporté sur le plan personnel ?

Écrire ce livre a été une expérience très cathartique. J’ai su que je devais l’écrire dès que le titre m’est venu à l’esprit. C’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai faites sur le plan créatif, mais aussi l’une des plus gratifiantes. J’ai trouvé ma propre voix et ma propre façon d’être moi-même dans un pays étranger. Non seulement en tant qu’Américaine en France, mais aussi dans mon propre pays étranger, en tant que personne grande taille dans une culture qui n’était pas toujours accueillante. J’ai trouvé ma façon d’appartenir à cette culture parce que je me suis fait une place dans cette culture en étant moi-même.

À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent lire une histoire se déroulant à Paris, mais qui est également ancrée dans la réalité. C’est une histoire de poisson hors de l’eau qui est amusante à lire, mais qui a aussi beaucoup de cœur avec un personnage féminin auquel on peut s’identifier !

Bonus : Quel livre vous a donné confiance et vous a aidé à surmonter vos insécurités ?

Il y a quelques livres qui m’ont influencée. L’un d’eux est « BIG MAGIC » d’Elizabeth Gilbert. Ce livre est sorti à peu près au même moment où j’ai commencé à formuler l’histoire de mon livre « Plus Size in Paris » et je suis allée à une séance de dédicaces avec Elizabeth Gilbert à Paris. Nous avons discuté rapidement et elle m’a dit de toujours me rappeler et de croire que « le livre m’a choisi » et je crois que mon livre m’a définitivement choisi, donc son livre a été particulièrement significatif pour moi dans mon processus créatif à cette époque.

Plus qu’un roman « ordinaire », « Plus Size in Paris » est une thérapie de poche, un soin couché sur papier qui agit contre les complexes. Il devrait être prescrit à toutes ces femmes en mal d’estime, qui ne se sentent pas assez bien pour la société. Cet ouvrage salvateur prouve que chaque corps mérite d’être célébré et d’avoir un coup de lumière. La morale est claire. Vous ne devriez jamais vous sentir à l’étroit, que ce soit dans votre ville natale ou ailleurs. Autant vous prévenir : la confiance d’Abby est contagieuse !

