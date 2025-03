Pourquoi les femmes sont interdites de maillot une pièce dans Koh-Lanta

Depuis sa première diffusion en 2001, Koh-Lanta est devenu l’un des programmes les plus suivis de la télévision française. Cette émission de survie, où les candidats affrontent des épreuves physiques et psychologiques dans des conditions extrêmes, fascine par ses intrigues, ses stratégies et ses moments de suspense. Au-delà de ces enjeux, un détail vestimentaire a récemment suscité l’attention et provoqué un débat : les femmes de Koh-Lanta sont interdites de porter des maillots de bain une pièce. Pourquoi ?

Une règle qui intrigue

Le maillot de bain est un vêtement emblématique de l’émission. Chaque année, les candidats – hommes comme femmes – doivent se contenter d’un équipement de survie minimal, et le maillot de bain fait bien sûr partie de l’attirail de base. Pour les hommes, c’est le caleçon de bain qui est l’unique option. Mais, pour les femmes, la règle impose une différence notable : elles doivent porter un bikini, à l’exclusion du maillot une pièce. Selon la production de Koh-Lanta, interrogée dans les colonnes du Parisien, la règle est imposée « pour un souci d’équité avec les hommes, car ça reviendrait presque à un tee-shirt supplémentaire ».

Une évolution possible ?

Koh-Lanta, comme d’autres émissions de télé-réalité, est d’abord une production destinée à divertir et attirer l’attention. En ce sens, l’image occupe une place primordiale dans le projet. Or, l’image des candidates de l’émission, en particulier, a toujours fait l’objet d’une attention particulière. À l’ère où les attentes en matière d’image corporelle sont de plus en plus strictes et où les femmes sont souvent jugées sur leur apparence, l’argument de l’équité a du mal à convaincre tout le monde, notamment sur X (anciennement Twitter). Certaines personnes trouvent cette justification « assez paradoxale ».

Face aux réactions du public, certaines personnes plaident pour « une plus grande liberté laissée aux candidates dans le choix de leur tenue ». Une évolution vers plus d’égalité vestimentaire entre les hommes et les femmes permettrait-elle à l’émission de se démarquer positivement en répondant à des attentes sociétales contemporaines ?

Permettre à chaque participante de choisir le maillot de bain qui correspond le mieux à son confort, à son corps et à son image serait un signal fort envoyé aux téléspectateurs, notamment les jeunes femmes qui suivent le programme. Cela permettrait aussi de souligner que le corps des participantes n’est pas un objet de jugement ou de spectacle, mais une composante de l’expérience humaine et sportive qu’elles vivent dans Koh-Lanta.

En attendant, cette règle continue de diviser et de nourrir les discussions sur la place de l’image et des normes dans les émissions de télé-réalité.