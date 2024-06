Ce que la science dit sur notre tendance à adopter les traits de nos personnages de fiction préférés

Imaginez-vous en train de lire un roman captivant ou de regarder une série télévisée à suspense. Vous êtes tellement absorbé.e par l’histoire que vous commencez à ressentir les émotions des personnages comme si elles étaient les vôtres. Vous vous surprenez à penser comme eux, à parler comme eux, voire à agir comme eux. Mais est-ce simplement une immersion temporaire dans une fiction, ou y a-t-il quelque chose de plus profond à l’œuvre ? La science a quelques réponses fascinantes sur notre tendance à adopter les traits de nos personnages de fiction préférés. Éclairage.

L’effet de l’immersion dans la fiction

L’immersion dans une histoire est une expérience commune. Qui n’a jamais été tellement absorbé par un livre ou un film qu’il en oublie le monde réel ? Les psychologues appellent cela le « transport narratif ». Ce phénomène se produit lorsque nous nous immergeons tellement dans une histoire que nous commençons à vivre les événements et les émotions des personnages comme si c’était les nôtres.

Mais que se passe-t-il exactement dans notre cerveau lorsque nous vivons cette immersion ? Des études en neurosciences ont montré que lorsque nous lisons ou regardons des histoires, les mêmes régions du cerveau qui s’activent lorsque nous vivons réellement des événements similaires s’activent également. Par exemple, lire une description détaillée d’une course à pied peut activer les zones motrices de notre cerveau, celles mêmes qui seraient utilisées si nous courions réellement.

L’identification aux personnages

L’un des aspects clés de cette immersion est notre capacité à nous identifier aux personnages. Nous avons tendance à nous connecter particulièrement avec les personnages qui nous ressemblent ou avec lesquels nous partageons des valeurs et des objectifs. Cette identification peut aller très loin, au point où nous commençons à adopter certains de leurs traits de personnalité.

Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a examiné comment les lecteur.rice.s qui s’identifient fortement à un personnage de fiction peuvent adopter des traits de personnalité similaires à ceux du personnage. Les participant.e.s à l’étude ont lu des histoires où les personnages principaux faisaient face à des défis moraux ou prenaient des décisions courageuses. Celleux qui se sentaient fortement connecté.e.s aux personnages ont montré une augmentation mesurable de traits de courage et de morale après avoir lu l’histoire.

La théorie de l’apprentissage social

La tendance à imiter les comportements de nos personnages de fiction préférés peut être expliquée par la théorie de l’apprentissage social de Bandura. Selon cette théorie, nous apprenons des comportements en observant les autres, en particulier celleux que nous admirons ou avec lesquel.le.s nous nous identifions. Les personnages de fiction, qu’ils soient dans des livres, des films ou des séries télévisées, peuvent devenir des modèles puissants.

En observant les actions et les décisions de ces personnages, nous intégrons leurs traits de personnalité et leurs comportements dans notre propre répertoire. Par exemple, un.e fan de « Harry Potter » pourrait adopter des traits de courage et de loyauté inspirés par le jeune sorcier. Tandis qu’un admirateur de « Sherlock Holmes » pourrait développer un penchant pour l’observation minutieuse et la pensée analytique.

Les bienfaits psychologiques de l’identification aux personnages

Adopter les traits de nos personnages de fiction préférés peut avoir des effets bénéfiques sur notre bien-être psychologique. Les personnages de fiction peuvent nous inspirer à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Lorsque nous nous identifions à un personnage qui incarne des qualités que nous admirons, nous sommes motivé.e.s à développer ces qualités en nous-mêmes.

Par exemple, une personne qui admire un personnage de fiction pour sa résilience face à l’adversité peut être encouragée à développer sa propre résilience. De même, un personnage qui surmonte des obstacles grâce à sa persévérance peut inspirer les spectateur.rice.s ou les lecteur.rice.s à faire preuve de plus de persévérance dans leur propre vie.

Les limites de l’identification aux personnages

Cependant, il est important de noter que cette identification peut aussi avoir des effets négatifs. Surtout si nous nous identifions à des personnages aux traits négatifs ou destructeurs. Par exemple, s’identifier à un personnage violent ou immoral pourrait potentiellement encourager des comportements similaires.

Heureusement, la plupart des recherches montrent que les gens ont tendance à s’identifier plus fortement à des personnages positifs et héroïques. De plus, notre identification à des personnages de fiction est souvent tempérée par notre propre sens de la morale et de l’éthique.

L’effet sur notre identité personnelle

Au-delà de l’adoption temporaire de certains traits de personnalité, l’identification aux personnages de fiction peut aussi influencer notre identité personnelle de manière plus durable. Les personnages que nous admirons peuvent devenir une partie intégrante de notre propre identité, nous aidant à définir qui nous sommes et ce que nous valorisons.

Les enfants, en particulier, sont susceptibles d’adopter des traits de personnalité et des comportements de leurs héros de fiction, intégrant ces traits dans leur propre développement identitaire. Mais les adultes ne sont pas immunisé.e.s contre ce phénomène. Même en tant qu’adultes, nous pouvons continuer à être influencé.e.s par les personnages de fiction que nous admirons.

En fin de compte, notre tendance à adopter les traits de nos personnages de fiction préférés est un témoignage de notre capacité à nous connecter profondément avec les autres, même avec celleux qui n’existent que dans notre imagination. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez à imiter votre personnage de fiction préféré, sachez que ce n’est pas simplement une coïncidence. C’est une manifestation de l’incroyable pouvoir de l’imagination.