Ce court-métrage plein de poésie va vous faire aimer les araignées

L’araignée est un insecte mal-aimé. Chassée à coup de chausson et écrasée sans scrupule à grand revers de journaux, elle n’a pas une place très chère dans le cœur des humains. Mais ce court-métrage, réalisé dans le cadre d’un examen de fin d’études de l’école d’animation ESMA, va changer votre regard sur cette petite bête aux pattes velues. À travers une histoire touchante de conquête de la lune, l’araignée se dévoile sous une apparence candide et tendre. Grâce à ce film qui tient en 6 minutes, vous ne verrez plus l’araignée comme une créature monstrueuse, mais un être vivant vulnérable et sensible. Ce court-métrage, véritable bonbon visuel, va vous réconcilier avec les araignées, ces tisseuses de toile que vous redoutez tant. Vous allez enfin les laisser en paix dans les recoins de vos chaumières.

L’épopée d’une araignée qui veut poser sa patte sur la lune

Les araignées, en général, elles vous dégoûtent plus qu’elles ne vous charment. Dès que vous les voyez, vous faites un bond de cinq mètres et vous prenez refuge sur une chaise pour ne pas qu’elles vous grimpent dessus. Vous les menacez avec votre pantoufle en main, arme redoutable face à ces bêtes qui déambulent à vitesse éclair. Et si jamais elles échappent à votre champ de vision, vous poussez un cri d’effroi digne des pires films d’horreur. Ces grandes couturières de la nature vous répugnent et vous hérissent les poils. Mais le court-métrage « Swing to the Moon » va certainement soigner votre phobie des araignées et peut-être même vous donner envie de les chérir.

Il met en vedette « Témi » une petite araignée qui a de grandes ambitions : atteindre la lune. L’arachnide n’a rien à voir avec l’animal féroce et repoussant qui hante vos cauchemars. Avec ses grands yeux ronds, ses joues rebondies et ses crochets « kawai », elle rappelle l’anatomie irrésistible des personnages Pixar. En voyant sa frimousse innocente, vous avez presque envie de la caresser et de la recueillir chez vous. Mais malgré son allure enfantine, Témi est du genre aventureuse. Elle est fascinée par cette boule lumineuse qui irradie dans la pénombre. Elle souhaite l’approcher par tous les moyens, quitte à se mettre en danger.

Témi enchaîne les chutes au sens propre comme figuré. Heureusement, après plusieurs tentatives ratées, cette petite astronaute en herbes parvient, malgré elle, à tutoyer la lune de très près. Un court-métrage attendrissant qui balaye vos aprioris sur les araignées et qui hisse même Témi en « exemple de vie ». Avec ce récit, finement narré, les araignées s’esquissent en force de la nature et en modèles de courage. Après ces six minutes de visionnage, vous allez réfléchir à deux fois avant de traquer ces insectes tentaculaires.

« Croire en ses rêves », le message fort en toile de fond

Comme tous les contes portés à l’écran, le court-métrage « Swing to the Moon » délivre une morale percutante, ou plutôt une leçon de vie. Sous son esthétique naïve, il possède une dimension philosophique. Ce n’est pas juste l’histoire d’une araignée qui se prend pour Thomas Pesquet. Ce court-métrage, intelligent et profond, a une double lecture. Il laisse passer un message subtil sur la persévérance et l’accomplissement de soi. À travers son parcours tortueux semé d’embûches, Témi prouve que la réussite se mérite. Cette petite araignée sur laquelle personne n’aurait misé est l’incarnation de la citation « quand on veut, on peut ». C’est l’espoir personnifié sous la forme d’une araignée.

Son petit gabarit contraste avec la hauteur de son rêve, ce qui accentue un peu plus l’idée que tout est possible. Même si Témi a une taille lilliputienne, elle voit grand. L’expression « viser la lune » n’a jamais été aussi bien illustrée. Ce court-métrage n’a donc pas seulement pour vocation de vous rabibocher avec les araignées, il tisse aussi de précieux enseignements.

Une création étudiante, récompensée pour son récit touchant

Ce court-métrage est né sous les mains talentueuses de sept étudiants toulousains de l’ESMA, l’école de référence pour faire carrière chez Pixar ou intégrer les autres grandes maisons de l’animation. En lice pour un ultime challenge de fin d’études, il est sorti vainqueur parmi 27 autres créations. En 2023, il a même été sacré au Computer Animation Festival Electronic Theater du SIGGRAPH.

Lors de cet événement, qui réunit tous les génies de l’animation, « Swing to the Moon » a récolté le prix Best Student Project. Un titre décerné au projet étudiant le plus convaincant et abouti. L’araignée est donc un beau porte-bonheur. Grâce à leur fable métaphorique délicate, ces jeunes étudiants pourront peut-être suivre les pas de Témi et décrocher la lune, à leur tour. Qui sait, peut-être seront-ils à l’origine du futur scénario à succès de DreamWorks ou Disney ?

Le court-métrage « Swing to the Moon » redore le blason des araignées et leur fait une divine promotion. De quoi repartir sur de meilleures bases avec ces insectes, en proie à de nombreuses idées reçues. Et si vous aimez les courts-métrages d’animation, on vous recommande « Glace à l’eau » et « Au fil de l’âge ».