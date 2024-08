Personne n’en parle, mais ces 7 séries étrangères sur Netflix vont vous scotcher !

En quête de séries palpitantes et accrocheuses à vous mettre sous l’oeil ? Ouvrez-vous au monde. L’estampille « made in America » ou « made in France » n’est pas toujours un indicateur fiable de « bon goût ». Alors, découvrez sans plus attendre ces 7 séries étrangères Netflix qui n’ont rien à envier aux grands classiques. Ces séries, que vous avez peut-être « zappé » sans même lire le synopsis, sont prometteuses ! Et en VF (rassurez-vous).

Qui a tué Sara ? – Mexique

À l’évocation de séries mexicaines, vous pensez certainement aux télénovelas d’autrefois, ces feuilletons qui traînaient en longueur et qui comptaient au moins un moustachu dans le casting. Pourtant, cette série n’a strictement rien à voir avec ces histoires d’amour clichées et un peu trop « surjouées ». Preuve de son succès, « Qui a tué Sara ? » a occupé le top 10 Netflix pendant un petit moment. Il faut dire que ce thriller possède tous les ingrédients pour vous enraciner à votre canapé et vous rendre accro.

Il y a dix-huit ans, la jeune Sara périssait dans un accident de parachute ascensionnel de façon assez trouble. Les soupçons s’étaient directement portés sur son petit ami Rodolfo. Mais finalement, c’est le frère de la défunte, Alejandro dit Alex, qui a fini derrière les barreaux. Une terrible injustice. Il a perdu dix-huit années de sa vie, enfermé en cellule pour un crime qu’il n’avait pas commis. Une fois libéré, il entend rattraper le mauvais travail des enquêteurs et se faire justice lui-même, grâce à des méthodes sournoises. Esprit de vengeance, famille fortunée aux secrets inavoués, meurtre flou et Jean Reno… il n’en faut pas plus pour faire entonner le « toudoum ». « Qui a tué Sara ? » s’inscrit dans ces séries étrangères Netflix sur lesquelles personne n’aurait misé, mais que tout le monde a dévorées.

Une famille presque normale – Suède

D’extérieur, la famille Sandell semble mener une vie tranquille et sans histoire. Le père est prêtre à l’Église locale, la mère est une avocate à la petite renommée et la fille, Stella, fait partie des jeunes espoirs de son équipe de handball. Tous trois sont la parfaite incarnation de la famille modèle. Cependant, le stage de sport de Stella va faire basculer ce précieux équilibre. À l’issue de cette semaine d’entraînement « hors domicile », elle subit l’impensable. Violée par son coach, elle s’empresse d’en informer ses parents, qui décident d’étouffer ce sombre drame au lieu de déposer plainte.

Cette tragédie, passée sous silence, va provoquer un cataclysme dans la famille. Quatre ans après, Stella en est toujours au même stade. Encore hébergée par ses parents, elle travaille dans une boulangerie et passe les trois quarts de son temps avec sa meilleure amie Amina. Très prise par ses études de droit, sa très chère amie se montre moins disponible. Stella divague alors dans les bras d’un garçon à qui tout réussit. Cependant, lorsque le corps du beau blond est retrouvé mutilé sur la place centrale, Stella devient la coupable numéro une… Et à raison… Cette création, riche en rebondissements, trône dans les séries étrangères Netflix les plus appréciées.

Merci et au suivant – Turque

Parmi les séries étrangères qui attirent au clic dans le catalogue Netflix, celle-ci est une belle surprise. Elle s’est fait sa renommée toute seule, grâce à la force de persuasion de son pitch. Elle suit les péripéties sentimentales de Leyla, une avocate qui vient tout juste de se remettre d’une rupture douloureuse. Dans le cadre de son travail, elle gère des affaires qui lui font peu à peu perdre goût en l’amour. Dont une en particulier. Celle de Cem, un businessman chevronné qui possède un tableau de chasse bien rempli.

En parallèle, Leyla rejoint le vaste monde des applis de rencontre et découvre les tumultueuses romances 2.0. Il ne lui faut pas longtemps pour faire le tour du lexique des pratiques amoureuses crasses qui finissent en « ing », à l’image du ghosting. Mais ça ne l’empêche pas de remettre le couvert et de repartir à la chasse au cœur. Drôle, dynamique et cohérente, cette série pointe une loupe grossissante sur l’amour moderne.

La petite fille sous la neige – Espagne

Le 8e art espagnol ne se résume pas à La Casa de Papel. Même si la série a rencontré un succès planétaire, il existe d’autres créations hispaniques « de niche » qui valent aussi le coup d’œil. En témoigne cette série qui n’est d’ailleurs pas restée confidentielle bien longtemps. L’intrigue se tient à Malaga, en Espagne et gravite autour d’une enquête corsée. En 2010, lors du défilé des rois mages, une fillette de six ans, Amaya, se détache quelques instants de la main de son père et s’évapore dans la foule opaque.

Depuis ce jour, plus aucune trace d’Amaya. La police locale soupçonne d’emblée un trafic d’enfants, mais peine à recueillir des informations. L’enquête stagne. Miren, étudiante en journalisme qui effectue son stage au journal Sur, tente elle aussi de faire la lumière sur cette sordide affaire. Son investigation la conduit à découvrir des secrets profondément enfouis et des vérités troublantes, tout en l’obligeant à faire face à ses propres démons. En 2016, elle reçoit une cassette vidéo VHS d’Amaya, encore en vie quelque part dans le monde. Avec cet élément, l’enquête va prendre un nouveau tournant.

En un battement – Colombie

Parmi les séries étrangères disponibles sur Netflix, celle-ci vient tout droit de Colombie. Et à la stupeur générale, elle ne se focalise pas sur le trafic de drogue ou les guerres de gangs. Elle braque les projecteurs sur des magouilles encore plus écoeurantes et insensées. Valeria, trompettiste de métier et joggeuse à ses heures perdues, célèbre son anniversaire en tête à tête avec son compagnon Simon. Mais sur le chemin du retour, le couple se fait encercler par des hommes menaçants et armés.

Les individus masqués embarquent Valeria pour lui subtiliser son cœur (et ce n’est pas une métaphore). Candidate parfaite pour le trafic d’organes, ces malfrats lui ôtent impunément la vie pour prolonger celle de Camila, atteinte d’une maladie cardiaque rare. C’est son mari, fortuné et influent, qui a fait cette commande un peu glauque. Cependant après la greffe, Camila, qui ignore la provenance de son nouveau cœur, semble avoir des flashbacks qui ne lui appartiennent pas. Ces images troublantes vont la pousser à enquêter.

Meurtre mode d’emploi – Angleterre

C’est une des séries étrangères fraîchement sorties sur Netflix. À peine débarquée, elle a résisté plusieurs jours dans le Top 10. L’histoire se raconte dans les yeux de Pippa Fitz-Amobi (Pip pour les intimes). Si elle veut espérer rejoindre Oxford ou une autre prestigieuse université, la lycéenne doit boucler son année avec un exposé unique. Brillante, futée et un peu féministe sur les bords, Pip ne s’attaque pas à un petit sujet. Elle décide d’élucider la disparition d’Andy Bell, une camarade plus âgée qu’elle dont le corps n’a jamais été retrouvé.

À l’époque, la police n’a pas vraiment cherché à comprendre et a tout de suite accusé Sal Singh, son petit copain, sans preuve solide. Le jeune homme, qui était passé aux aveux, avait mis fin à ses jours en se gavant de médicaments. Mais du point de vue de Pip, cette histoire est pleine de zones d’ombre. Alors que toute la ville essaye d’oublier ce terrible fait divers, Pip, elle, remue le passé pour rétablir la vérité. À ses risques et péril…

Trois mètres au-dessus du ciel – Italie

Certes, l’Italie est plus connue pour ses incroyables « pastas » que ses séries. Mais une création Netflix imprégnée de la « dolce vita » fait presque autant parler que les gnocchis au pesto et la burrata. Cette série légère, dans l’esprit « teenage », suit Summer, une jeune fille exemplaire qui se prépare mentalement à l’été, saison qu’elle déteste par-dessus tout.

Au gré de ses vacances, elle craque sur Ale, son antagoniste. À part leur beauté hypnotique, ils n’ont rien d’autre en commun. Ce bad boy féru de moto semble attirer les problèmes tandis que Summy est un peu la « première de la classe », sage et raisonnable. Mais qu’importe, elle n’a d’yeux que pour lui. L’histoire d’amour, bien qu’un peu poussive, finit par se concrétiser sur fond de baignades festives et de virées rock’n’roll à deux roues.

Ces séries étrangères disponibles sur Netflix vous vont sortir de votre zone de confort. Et c’est tant mieux ! Pour faire une grosse enjambée à travers le globe, ajoutez ces K-dramas à votre liste !