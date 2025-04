Voici les 6 séries coréennes qui dominent le top mondial de Netflix

À chaque saison son lot de séries coréennes incontournables – et le mois d’avril 2025 n’échappe pas à la règle. Sur Netflix, 6 productions venues de Corée du Sud occupent les premières places du classement des séries non anglophones les plus regardées dans le monde. Drames intimes, récits de jeunesse, thrillers tendus ou encore programmes de variété originaux : la K-content continue d’enthousiasmer une audience mondiale. Voici un tour d’horizon des 6 titres qui font l’unanimité.

1. When Life Gives You Tangerines : émotions douces-amères au cœur de l’intime

Diffusée depuis début mars, cette série dramatique séduit par sa sensibilité et son casting prestigieux. Elle retrace les trajectoires entrelacées de plusieurs personnages à différentes étapes de leur vie, avec une justesse rare. Portée par IU, Park Bo Gum et Yeom Hye Ran, elle touche par sa simplicité et ses résonances universelles.

Déjà visionnée plus de 60 millions d’heures à travers le monde, elle reste solidement installée dans le top mondial plusieurs semaines après sa sortie. Un incontournable pour qui aime les récits de vie profonds, délicats et pleins de sincérité.

2. Resident Playbook : la relève hospitalière prend le relais

Attendue de pied ferme par les fans de « Hospital Playlist », cette série médicale dérivée s’intéresse à un nouveau groupe d’internes plongés dans les urgences du quotidien. Entre vocation, liens d’amitié et apprentissage de la résilience, la série mêle intensité émotionnelle et humour discret.

Lancée mi-avril, elle a rapidement trouvé sa place dans le classement global avec plus d’un million de visionnages en quelques jours. Une belle entrée en matière pour cette nouvelle génération de médecins fictifs.

3. Friendly Rivalry : compétition et désirs inavoués au lycée

Adaptée du webtoon « Friendly Competition », cette fiction met en scène l’arrivée d’une lycéenne ambitieuse dans un établissement d’élite à Séoul. Là, elle croise la route d’un élève brillant, aussi séduisant que compétitif. Intrigues scolaires, ambitions personnelles et tensions romantiques s’entremêlent dans cette série qui n’est pas sans rappeler « Sky Castle », tout en plaçant cette fois les ados au centre du récit.

Avec ses 16 épisodes dynamiques et plus de 9 millions d’heures de visionnage, « Friendly Rivalry » séduit par son regard sur la pression académique et les jeux de pouvoir à l’adolescence.

4. Kian’s Bizarre B&B : l’émission décalée qui surprend

Dans un tout autre registre, ce programme de variété emporte les spectateurs sur l’île d’Ulleungdo, où l’artiste Kian84 lance une maison d’hôtes… en pleine mer. Rejoint par Jin (BTS) et l’humoriste Ji Ye Eun, il y reçoit des invités dans une ambiance à la fois loufoque, contemplative et chaleureuse.

Le concept inattendu et la personnalité attachante de ses hôtes en font un succès immédiat, avec des épisodes courts et rythmés qui ont cumulé plus de 6 millions d’heures de visionnage.

5. Weak Hero Class 1 : la revanche d’un élève pas comme les autres

Disponible sur Netflix depuis fin mars, ce drama adapté d’un webtoon à succès suit un lycéen brillant, discret, mais redoutable en cas d’agression. Dans un lycée miné par la violence, il va devoir révéler une facette insoupçonnée de lui-même.

Avec son esthétique nerveuse et ses scènes d’action efficaces, « Weak Hero Class 1 » continue de rassembler un large public. La suite est déjà annoncée pour le 25 avril : l’occasion rêvée de rattraper les huit épisodes de la première saison.

6. Karma : le destin trouble de six âmes en quête de rédemption

Sombre, minimaliste et tendue, Karma raconte les trajectoires de 6 personnages confrontés à des choix moraux cruciaux. Entre dettes, secrets, et traumatismes enfouis, chacun voit son destin basculer dans une spirale dont il devient difficile de sortir. Avec Park Hae Soo, Shin Min Ah ou encore Lee Kwang Soo, la distribution solide renforce le propos d’un récit construit comme un puzzle. Sortie début avril, la série a enregistré plus de 25 millions d’heures visionnées, et ne cesse de grimper.

Ces productions coréennes, toutes très différentes, prouvent une chose : la diversité des récits venus de Corée séduit bien au-delà de ses frontières. Grâce à des plateformes mondiales comme Netflix, ces histoires trouvent un écho chez des millions de personnes. Que vous soyez fan de drama intense, de comédie légère ou de format documentaire, il y a forcément une série coréenne faite pour vous en ce moment sur Netflix.