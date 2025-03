Vous ne devinerez jamais quelle chanson reprenait Sabrina Carpenter avant de devenir célèbre

Avant d’être une star mondiale, Sabrina Carpenter était déjà une petite prodige de la musique. Si aujourd’hui elle enchaîne les tubes avec des clips millimétrés et des mélodies pop irrésistibles, il y a bien longtemps, à seulement 10 ans, la jeune chanteuse faisait déjà parler d’elle, mais cette fois-ci, dans un registre bien particulier. Une reprise d’une star de la chanson française… Calogero !

Une audace digne d’un artiste accompli

Sabrina Carpenter, à 10 ans, n’a pas choisi n’importe quelle chanson pour marquer les esprits. Non, elle a jeté son dévolu sur un morceau qui, à l’époque, était déjà un classique dans le répertoire de la chanson française : « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. C’est un choix tout sauf anodin. En effet, cette chanson est une ballade qui mêle des émotions puissantes et une profondeur souvent réservée aux artistes plus âgés et plus expérimentés.

Le fait qu’une enfant, bien loin d’être francophone, choisisse de s’attaquer à ce morceau en français est une belle preuve de son talent brut et de son goût pour les défis. Sabrina, armée de sa voix déjà bien affirmée à cet âge, parvient à capturer l’essence de la chanson et à la retranscrire de manière touchante et convaincante. La forêt dans laquelle elle a choisi de filmer la reprise renforce encore l’atmosphère poétique et immersive, comme si l’environnement naturel se mêlait à la pureté et la simplicité de la jeune artiste.

Une réaction émouvante de Calogero

Ce n’est pas seulement le public qui a été époustouflé par cette reprise. Calogero lui-même, l’auteur-compositeur-interprète à l’origine du morceau, a exprimé son admiration pour la prestation de Sabrina. Sur son compte Instagram, il a publié un commentaire qui a marqué les esprits : « Émouvante cette cover ». Un message simple mais d’une grande valeur, venant directement de celui qui a composé et chanté ce titre. Ce n’est pas tous les jours qu’un artiste de la trempe de Calogero rend hommage à un jeune talent américain, et cela prouve que la musique, au-delà des frontières, est un langage universel.

Pour un artiste qui a connu de nombreux succès mais aussi sa part de critiques, recevoir un tel compliment d’un enfant qui s’empare de sa chanson est un véritable hommage. C’est la preuve que, parfois, la musique parvient à créer des ponts entre les cultures, les générations, et surtout les âmes sensibles à l’émotion pure.

De ses premiers pas à la célébrité mondiale

Cette reprise ne représente que l’un des premiers pas dans une carrière qui allait exploser. Sabrina Carpenter, aujourd’hui, n’est plus la jeune fille de 10 ans qui chantait dans une forêt. Elle est devenue une artiste complète, dont les tubes se hissent en tête des classements et dont les clips sont des références dans l’industrie musicale.

Cette reprise de « Si seulement je pouvais lui manquer » a été un marqueur de son parcours. Elle a su dès ses débuts montrer qu’elle puisait dans une richesse d’influences variées, prêtes à nourrir sa créativité. Ce geste musical, venu d’un endroit intime et sincère, a préparé le terrain pour un parcours artistique totalement singulier.

Une artiste aux multiples influences culturelles

La reprise de Sabrina témoigne de l’ouverture d’esprit de la jeune artiste, de son désir de découvrir des sons venus d’horizons différents. Sabrina a, par la suite, affirmé son attachement à la culture française à plusieurs reprises. En 2018, elle faisait déjà référence à Paris dans l’une de ses chansons, ce qui en disait long sur son intérêt pour la France, mais aussi pour la musique comme langage global. Loin de se limiter à un univers musical restreint, Sabrina Carpenter a toujours su naviguer entre différents genres et influences.

En revisitant une chanson aussi chargée en émotions que « Si seulement je pouvais lui manquer », Sabrina Carpenter nous rappelle que la musique n’a pas de frontières. Elle nous montre que la diversité est une richesse et que chaque artiste, même la plus jeune, a le pouvoir de se réinventer, d’explorer de nouvelles sonorités et de transmettre des messages forts et universels.