Hvad er det "kvindelige blik", dette blik, der omdefinerer koderne på skærmen?

I lang tid filmede mainstream-film primært kvinder gennem en linse centreret omkring mandlig begær. Det "kvindelige blik" opstod for at give stemme til denne følelse ... og for at tilbyde en anden måde at fortælle historier på. Mere intim, mere nuanceret, mere kropsliggjort.

Forstå først det "mandlige blik"

For at forstå konceptet må vi tilbage til 1975. Det år udgav den britiske teoretiker Laura Mulvey et skelsættende essay, hvori hun beskrev det "mandlige blik": et filmisk blik, der ofte placerer beskueren i en voyeuristisk position i forhold til kvindekroppen.

I praksis fremstår kvinder ofte som objekter, der skal betragtes, snarere end som fuldt ud oplevede karakterer. I årtier blev denne måde at filme på så udbredt, at den virkede næsten usynlig.

Hvad er det "kvindelige blik" egentlig?

Det "kvindelige blik" handler ikke blot om at bytte om på rollerne. Det handler ikke om at filme mænd, som kvinder nogle gange er blevet filmet. Ideen er mere subtil: at antage en kvindelig karakters synspunkt og lade publikum opleve hendes perspektiv. Kritikeren Iris Brey , som populariserede konceptet i Frankrig, forklarer, at det er "et blik, der omfavner en kvindes indre verden: hendes følelser, hendes ønsker, hendes tvivl, hendes opfattelse af verden."

Gode nyheder: Dette perspektiv er ikke forbeholdt kvindelige instruktører. Mandlige filmskabere kan også opnå det, forudsat at instruktionen virkelig placerer seeren i den kvindelige karakters levede oplevelse.

En anden måde at filme på

Den amerikanske dramatiker Joey Soloway opsummerede det "kvindelige blik" omkring tre dimensioner.

For det første et kamera af følelser, hvor følelser tæller lige så meget, eller endda mere, end ren handling. Så vender blikket tilbage: den kvindelige karakter bliver ikke længere bare observeret, hun ser, vælger, reagerer, eksisterer fuldt ud. Endelig en mere politisk dimension, som sætter spørgsmålstegn ved magtrelationer og sædvanlige repræsentationer.

Kort sagt filmer vi ikke længere blot en krop: vi filmer en person i al dens kompleksitet.

Hvordan genkender man det?

Flere spor kan hjælpe med at identificere det "kvindelige blik" på skærmen:

Historien fortælles fra en kvindelig karakters perspektiv;

Hendes følelser og indre rejse indtager en central plads;

hendes krop er ikke reduceret til en visuel udsmykning;

Kvindelig begær eksisterer og har betydning;

traditionelle magtstrukturer bliver sat spørgsmålstegn ved;

Beskueren opfordres til at føle snarere end at forbruge billedet.

Derfor er det ikke en fast formel, men en ramme for fortolkning.

Film og serier, der har sat deres præg

Blandt de ofte citerede værker dukker Céline Sciammas "Portræt af en kvinde i brand" regelmæssigt op som reference. Filmen skildrer begær, gensidigt blik og intimitet med stor subtilitet. Et andet slående eksempel er Jane Campions "The Piano", der ofte rostes for sin skildring af kvindeligt begær og sin heltindes indre styrke.

På tv-fronten gav "The Handmaid's Tale" også næring til diskussioner, ligesom visse mere moderne produktioner, der giver mere plads til kvindelige perspektiver. Selv blandt blockbustere har film som "Wonder Woman" været kendt for at præsentere en stærk heltinde uden at reducere hendes krop til et blot visuelt objekt.

Hvorfor emnet stadig er relevant

Selvom konceptet udvikler sig, er branchen fortsat ulige . Kvinder er stadig mindre repræsenteret i instruktionsbranchen og har ofte mindre budgetter end deres mandlige modparter. Med andre ord: perspektiverne ændrer sig på skærmen, men fremskridtet bag kulisserne er endnu langsommere.

Det "kvindelige blik" skaber også debat. Nogle forskere påpeger, at det at tale om et enkelt "kvindeligt blik" kan udviske mangfoldigheden af levede oplevelser: social oprindelse, kulturer, seksuelle orienteringer og flere identiteter. Derfor foretrækker nogle nu at tale om feministiske blikke, som er mere åbne og inkluderende.

Kort sagt er det "kvindelige blik" hverken en forbigående dille eller blot en modpol. Det er en måde at give kvinder deres dybde, deres ønsker, deres følelsesmæssige intelligens og deres plads som subjekter tilbage. Og med hver film, der vælger denne vej, udvides vores måde at se verden på lidt mere.