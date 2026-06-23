"Hun ser ikke ud til at være 45": Paris Hilton er fantastisk i en pudderrosa kjole

Den amerikanske forretningskvinde Paris Hilton delte en række billeder i et gennemgående glitrende pudderrosa outfit. Hendes udseende charmerede hendes følgere, hvoraf mange roste hendes tidløse stil.

Et glitrende pudderrosa look

Til denne serie af billeder taget på en tagterrasse med udsigt over Los Angeles bar Paris Hilton et pudderrosa ensemble i perlebesat og glitrende strik. Outfittet, med slids op langs benet, var udsmykket med pailletterede blomster i relief, en matchende choker og lange glitrende handsker. Hvad angår accessories, valgte hun sit signatursæt med sommerfugle-solbriller med lyserøde rhinsten og en krystaludsmykket taske i samme nuance. Et lyserødt look fra top til tå, tro mod hendes signaturstil.

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En æstetik, der er tro mod sig selv

Grunden til, at dette look var så populært, er, at det perfekt afspejler den stil, der gjorde Paris Hilton berømt. Siden starten af 2000'erne har hun dyrket en "prinsesse"-æstetik, der blander slikrosa, glitter og uforbeholden sofistikering. Det er en visuel signatur, hun aldrig har opgivet, og en, der nu inspirerer en hel generation, der er nostalgiske for "Y2K"-looket.

Fans vandt

Ikke overraskende udløste opslaget en strøm af komplimenter. Udover beundrende bemærkninger om hendes udseende roste mange internetbrugere hendes vedholdenhed. "Jeg elsker, at hun aldrig har ændret sig," lød en kommentar, der henviste til en stil, der er forblevet tro mod sig selv gennem årene.

Andre kommentarer fokuserede dog på hendes alder med bemærkninger som: "Hun ser ikke ud til at være 45." Selvom disse beskeder kan være velmenende, er de baseret på en problematisk idé. Under dække af en kompliment reducerer de kvinder til deres alder og fastholder forestillingen om, at det at blive opfattet som "ung" stadig er den højeste form for validering. Alligevel er det for mange denne fastholdelse af ens identitet, "det, der gør hende så charmerende", langt mere end hendes formodede evne til at virke "yngre end sin alder".

Ud over sit image har Paris Hilton etableret sig som en sand forretningskvinde. Som pioner blandt influencere har hun opbygget et imperium, der omfatter alt fra parfumer til medier, alt imens hun bevarer det glamourøse image, der gjorde hende berømt. Denne succes beviser, at hun er meget mere end blot et "popikon".