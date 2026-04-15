Warum erobert der von der Serie „Euphoria“ inspirierte Make-up-Trend die sozialen Medien?

Intensive Farben, auffälliger Glitzer, grafischer Eyeliner: Seit einigen Jahren erobert ein Make-up-Stil die sozialen Medien. Inspiriert von der Serie „Euphoria“, spricht dieser Trend eine Generation an, die nach Kreativität und Freiheit sucht. Mehr als nur ein Look – er definiert die Regeln der Schönheit neu.

Eine visuelle Handschrift, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Vom ersten Moment an etablierte sich „Euphoria“ als kulturelles Phänomen. Während die Geschichte das Publikum fesselte, hinterließ auch die visuelle Welt einen tiefen Eindruck. Das Make-up der Charaktere, bestehend aus Strasssteinen, Glitzer und leuchtenden Farben, wurde ikonisch.

Hinter dieser Ästhetik steht die Make-up-Artistin Doniella Davy, die Looks entwarf, die die Emotionen der Charaktere authentisch widerspiegeln. Make-up dient hier nicht der „Korrektur“, sondern dem Erzählen einer Geschichte, dem Ausdruck und der Verstärkung. So eroberten diese künstlerischen Kreationen im Nu den Bildschirm und fanden ihren Weg ins reale Leben – und vor allem in unsere Social-Media-Feeds.

TikTok, ein Kreativitätsbeschleuniger

Es ist unmöglich, über diesen Trend zu sprechen, ohne TikTok zu erwähnen. Die Plattform spielte eine Schlüsselrolle beim Boom des „Euphoria“-Make-ups. Dank Millionen von Aufrufen unter dem entsprechenden Hashtag gibt es immer mehr Tutorials. Hier findet man einfache Versionen, persönliche Interpretationen und sogar experimentelle Looks. Das kurze Format ermöglicht es, diese Styles in wenigen Schritten auszuprobieren, nachzuschminken und sich anzueignen.

Was ist daran so reizvoll? Totale Freiheit. Man muss kein professioneller Visagist sein, um sich auszudrücken. Je nach Laune kann man einen asymmetrischen Lidstrich ziehen, Glitzer auftragen oder mit Farben experimentieren.

Instagram, eine Plattform für künstlerisches Make-up

Instagram fungiert seinerseits als riesige visuelle Galerie. Looks, die von der Serie „Euphoria“ inspiriert sind, werden dort oft mit sorgfältig inszenierter Beleuchtung, präziser Bildkomposition und einer wahrhaft künstlerischen Dimension präsentiert. Make-up wird so selbst zum Kunstwerk. Jedes Detail zählt: ein funkelnder Augenwinkel, eine unerwartete Farbe, eine grafische Form. Diese visuelle Inszenierung verstärkt die ästhetische Wirkung und inspiriert zur Erkundung neuer Ideen.

Eine freiere und körperpositive Schönheit

Der Erfolg dieses Trends beruht nicht allein auf seiner optischen Wirkung. Er ist Teil eines umfassenderen Wandels der Schönheitsideale. Make-up ist heute nicht mehr nur ein Mittel zum Kaschieren oder Verwandeln. Es wird zum Ausdrucksmittel, zum kreativen Spielraum, zur Erweiterung der eigenen Persönlichkeit. Und vor allem feiert es alle Gesichter, alle Hauttöne, alle Identitäten.

Bei diesem körperpositiven Ansatz gibt es kein „richtiges“ Schminken. Ob minimalistische Looks oder gewagte Kreationen – alles ist erlaubt. Dein Gesicht ist keine Leinwand, die korrigiert werden muss, sondern ein Raum zum Entdecken.

Ein nachhaltiger Einfluss in der Schönheitswelt

Seit ihrer Einführung inspiriert die Ästhetik der „Euphoria“-Serie Content-Ersteller und Profis gleichermaßen. Zahlreiche Marken bieten mittlerweile Produkte an, die auf Glanz, innovative Texturen und intensive Pigmente setzen. Dieser Trend ist ungebrochen. Er spiegelt einen tiefgreifenden Wandel wider: Schönheit wird persönlicher, ausdrucksstärker und weniger reglementiert.

Kurz gesagt, der Grund für die Beliebtheit des „Euphoria“-Make-ups liegt darin, dass es dazu anregt, Regeln zu brechen, mit Farben zu experimentieren und den eigenen Stil neu zu erfinden. Es ist ein Trend, der nicht zur Anpassung auffordert, sondern zur Kreation des eigenen Looks.