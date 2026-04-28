Hippie-Make-up für Frauen verkörpert eine kreative Freiheit, die in den 60er Jahren entstand und sich in den 70er Jahren fortsetzte .

Dieser Retro-Stil, getragen von Ikonen wie Donna Summer, Farrah Fawcett oder Bianca Jagger , oszilliert zwischen sonniger Natürlichkeit und schillerndem Disco-Glamour.

Dieser Look erlebt heute ein beachtliches Comeback, insbesondere auf Festivals wie Coachella in Kalifornien . Ob für den Alltag oder festliche Anlässe – Boho -Make-up bietet unzählige Möglichkeiten.

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft in dieser Kunst – vom Teint bis hin zu den Accessoires.

Der ideale Teint für einen Retro-70er-Jahre-Hippie-Make-up-Look

Jedes gelungene Hippie-Make-up beginnt mit einer gut vorbereiteten Haut . Die Feuchtigkeitspflege ist nach wie vor unerlässlich: Eine Tagescreme oder BB-Creme bildet die Grundlage für einen strahlenden und lang anhaltenden Teint.

Diese sorgfältige Behandlung der Haut, unabhängig von ihrer Beschaffenheit oder Morphologie, garantiert ein harmonisches und natürliches Ergebnis.

Im Gegensatz zu den 50er und 60er Jahren , in denen eine vollständige und mitunter auch schwere Abdeckung bevorzugt wurde, revolutionierten die 70er Jahre den Ansatz beim Auftragen von Foundation.

Bevorzugt wurde eine leichte, glänzende Textur, die sofort für einen jugendlichen Teint sorgte. Ein Concealer oder ein gezielter Korrekturstift reichte völlig aus, um Unreinheiten abzudecken, ohne den Teint zu beschweren.

Bräune und strahle wie in den 70ern

Ein gebräunter Teint ist eines der bekanntesten Merkmale des Retro-Hippie-Stils.

Das Bronzing-Puder, das zwei Nuancen dunkler als der natürliche Hautton gewählt wurde, wird auf die Wangenknochen, das Kinn, die Kieferpartie und die Nasenspitze aufgetragen.

Bei guter Vermischung verleiht es den für diese Ära so charakteristischen gebräunten und sonnengeküssten Teint.

Anschließend wird der goldene Highlighter verwendet, um das Gesicht zum Strahlen zu bringen. Tragen Sie ihn auf die Wangenknochen, den Nasenrücken und den inneren Augenwinkel auf, um einen leuchtenden und sinnlichen Effekt zu erzielen. Ein zartrosa Rouge auf den Wangen verleiht dem Gesamtbild eine romantische und glamouröse Note.

Für Liebhaber natürlicher Details verleihen künstliche Sommersprossen, die mit einem braunen Stift gezeichnet und anschließend sorgfältig verblendet werden, einen authentischen und spontanen Charme.

Ein kompakter, mattierender Puder, der mit einem Pinsel aufgetragen wird, garantiert anschließend einen lang anhaltenden Halt.

Augen-Make-up zur Verstärkung eines 70er-Jahre-Hippie-Looks

Der Hippie-Chic-Look basiert auf einer grundlegenden Regel: Harmonie mit dem Outfit . Bei Outfits mit auffälligen Mustern oder leuchtenden Farben sollte das Augen-Make-up natürlich und dezent sein.

Umgekehrt bietet ein schlichtes Outfit viel Raum für einen ausdrucksstarken Blick.

In den 1960er-Jahren waren dichte künstliche Wimpern und ein dramatischer Lidstrich etabliert. In den 1970er-Jahren wurde mit diesem Trend gebrochen, indem wasserfeste Mascara für die oberen und unteren Wimpern bevorzugt wurde.

Diese Wahl garantiert einen offenen und ausdrucksstarken Blick, ohne übertrieben zu wirken. Die Augenbrauen blieben dabei natürlich dicht, dezent gefärbt oder einfach ungeschminkt.

Lidschatten und Eyeliner im Bohemian-Stil

Die Lidschatten jener Zeit präsentierten sich in einer reichen und vielfältigen Farbpalette. Blau, Grün, Lila, Erdtöne... die meisten wiesen irisierende Finishes auf , charakteristisch für den groovigen Look dieses Jahrzehnts.

Weiß oder Silber wurde oft verwendet, um die Augenbrauen hervorzuheben und so die Augen zu betonen. Schwarzer oder farblich passender Eyeliner wurde hauptsächlich auf dem oberen Lid getragen, mit einem goldenen Highlighter im inneren Augenwinkel.

Für einen Disco-Look à la Donna Summer oder Bianca Jagger wurde ein einfarbiger Glitzerlidschatten auf das Lid und die Lidfalte aufgetragen. Derselbe Farbton, etwas dunkler, wurde auf das untere Lid aufgetragen.

Joan Jett ihrerseits popularisierte einen dicken Lidstrich auf beiden Augenlidern, ein Ausdruck von Punk-Geist und einer vermeintlichen Rebellion, die im Kontrast zum vorherrschenden natürlichen Look stand.

Lippen und Nägel im Retro-Hippie-Stil

Die Lippen spielten eine zentrale Rolle im Make-up der Hippie-Frauen. In den 1970er Jahren erlebte eine große Vielfalt an verführerischen Farbtönen ihren Aufschwung:

Pflaume, Brombeere und Preiselbeere für tiefe und kräftige Farbtöne

Pfirsich, Himbeere und Hellrosa für die sanfteren Pastellvarianten

Glänzende Finishes waren der absolute Renner. Matte Lippenstifte hatten in diesem Jahrzehnt einfach keinen Platz. Farbige Lipglosse in Pfirsich- oder Rosatönen oder erdige Brauntöne verkörpern perfekt den Zeitgeist.

Ein Lipliner definiert die Konturen des Mundes vor dem Auftragen des Lippenstifts, anschließend verstärkt ein Lipgloss darüber den für diesen Stil so typischen glänzenden und vollen Effekt.

Bohemian-Nägel, um den Hippie-Look zu vervollständigen

Der Bohemian-Chic-Stil findet sich auch in den Nägeln wieder. Leuchtend farbige Nagellacke , die an Händen und Füßen getragen werden, unterstreichen den festlichen und kreativen Charakter des gesamten Looks.

Es ist durchaus möglich, mehrere Farbtöne auf verschiedenen Nägeln zu kombinieren, um ein ausgesprochen bohemisches Ergebnis zu erzielen.

Diese chromatische Freiheit spiegelt die Emanzipation und Unabhängigkeit wider, die die Hippiebewegung in ihrem Wesen prägten.

Die Hippie-Frisur: Haare und Accessoires, um den Look zu vervollständigen

Frisuren sind die natürliche Ergänzung zum Hippie-Make-up für Frauen. Lockeres, welliges Haar ist die ikonische Wahl des Retro-Stils der 70er Jahre.

Zur Abwechslung sorgen zwei Zöpfe oder ein tiefer Dutt für einen anderen Look und bleiben dabei dem Bohème-Stil treu.

Haaraccessoires spielen eine wichtige Rolle. Lässig gebundene Tücher, große, bunte Haargummis oder ins Haar gesteckte Blumen erinnern direkt an die Flower-Power -Bewegung.

Dieser Blumentrend erreichte seinen Höhepunkt in den 70er Jahren und ist bis heute ein sofort erkennbares visuelles Symbol auf Festivals.

Unverzichtbarer Schmuck und Accessoires für den Bohème-Stil

Um den perfekten Hippie- Chic-Look zu kreieren, ist Schmuck im Bohème-Stil ein Muss.

Ohrringe, Halsketten, Armbänder und Ringe aus Gold oder Silber, Perlen und Muscheln für die Knöchel... jedes einzelne Stück trägt zur visuellen Harmonie bei .

Die Tasche rundet die Silhouette ab: Eine Strohclutch, eine Fransenhandtasche oder eine Schultertasche in Beige oder Braun passt perfekt zum Stil.

Ein Strohhut oder ein Hut in einem zur Tasche passenden Beigeton, getragen bei offenem Haar, rundet den Look elegant ab.

Ein farbenfroher oder gemusterter Gürtel, der über einem Kleid oder einer Hose getragen wird, verleiht diesem kompletten Bohemian-Chic-Stil den letzten Schliff.

Wie man den perfekten Hippie-Make-up-Look für ein Festival im Coachella-Stil erzielt

Das jährlich in Kalifornien stattfindende Coachella-Festival hat sich zur globalen Bühne für den modernen Hippie-Chic entwickelt. Seit seinen Anfängen zelebriert es festliches, kreatives und ungeniertes Make-up, fernab von Konventionen.

Dies ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Persönlichkeit ungehindert zum Ausdruck zu bringen.

Highlighter wird zum Herzstück dieses Festival-Make-up-Looks.

Großzügig auf Wangenknochen, inneren Augenwinkel, Nase und Oberlippenhöhle aufgetragen , verleiht es der Haut einen unvergleichlichen sonnigen und festlichen Glanz.

Strahlende Farben und Glitzer erobern die Augenlider: Ein farbenfroher Lidschatten in Kombination mit Glitzer-Eyeliner verwandelt die Augen in ein wahres Kunstwerk.

Pailletten, Perlen und Sterne, die auf die Stirn, über die Augenbrauen oder unter die Augen geklebt werden, vervollständigen dieses extravagante Festival-Make-up.

Bei den Lippen steht die Harmonie mit dem Gesamtbild an erster Stelle : Bei einem ausdrucksstarken Augen-Make-up genügt ein Nude- oder ein zartrosa Ton. Ist das Augen-Make-up eher dezent, kann ein glänzender Lippenstift in Pflaumen- oder Himbeerrot den Look perfekt abrunden.

Das Woodstock-Festival von 1969 legte den Grundstein für diese freie und farbenfrohe Ästhetik, die auch heute noch Millionen von Frauen auf der ganzen Welt inspiriert, unabhängig von ihrem Körpertyp oder Lebensstil.