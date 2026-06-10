Anne Hathaways Trick für ein „geliftetes Gesicht“: eine Technik, die man mit Vorsicht genießen sollte.

Die Schauspielerin, die Andrea in „Der Teufel trägt Prada“ verkörpert, dementierte kürzlich Gerüchte über Schönheitsoperationen. Doch zwanzig Jahre nach dem Erscheinen des ersten Films hat sie sich kaum verändert und scheint mit der Zeit genetisch im Vorteil zu sein. Während die Filmindustrie ewige Jugend propagiert, begegnet Anne Hathaway diesem Verjüngungswahn mit einer Frisur, die sie um zehn Jahre jünger wirken lässt. Sie entwickelte sich schnell zum neuesten Haar-Trend im Internet.

Eine Frisur, die das Gesicht optisch streckt, ohne dass ein chirurgischer Eingriff nötig ist.

Anne Hathaway, die in „Plötzlich Prinzessin“ ihr Debüt gab und in „Der Teufel trägt Prada“ die Modelangestellte Andrea spielte, war Ziel zahlreicher Gerüchte. Kurz nach der Promotion des zweiten Teils dieses Blockbusters, der die Machenschaften der skrupellosen Modeindustrie enthüllt, glaubten Internetnutzer, eine Exklusivmeldung zu haben: Sie habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen . Sie warfen Anne Hathaway vor, ihr Gesicht verändert zu haben und diese moderne Technik zu nutzen, um mit den Trends Schritt zu halten. Die Schauspielerin, die sich zunächst nicht informieren wollte, beschloss, den Spekulationen und anderen zweifelhaften Annahmen über ihr Aussehen ein Ende zu setzen, das angeblich „zu makellos“ sei, um allein auf gute Gene oder sorgfältig aufgetragenes Make-up zurückzuführen zu sein.

Wenn die Oscar-Preisträgerin, wie Internetnutzer gerne sagen, „so gut erhalten“ aussieht, liegt das nicht an starkem Make-up oder einem Anti-Aging-Serum. Es ist schlicht der Effekt einer Frisur, die einer brillanten optischen Täuschung gleicht. „Außerdem denken die Leute immer, das wären große medizinische Entscheidungen. (...) Ich wollte nur zeigen, dass ich keine wichtige medizinische Entscheidung getroffen habe. Es sind einfach nur zwei Zöpfe“, stellt sie genervt in einem Interview mit der ELLE klar.

Und Sie brauchen kein Heer von Profifriseuren, um diesen Backstage-Trick zu Hause nachzumachen. Die Methode ist simpel: Flechten Sie einfach zwei kleine Zöpfe auf Schläfenhöhe mit den manchmal widerspenstigen Härchen und binden Sie diese am Hinterkopf unter den restlichen Strähnen zusammen – fertig ist der „Sofort-Facelift“. Eine Möglichkeit, die Gesichtskonturen zu verändern, ohne die Haare zu schneiden.

Diese Haartechnik erfreut sich in den sozialen Medien großer Beliebtheit.

Diese Frisur, die das Gesicht straffer wirken lässt, die Wangenknochen betont und die Augen mandelförmig erscheinen lässt, hat sich in den sozialen Medien zu einem wahren Modephänomen entwickelt. Weit davon entfernt, ein exklusives Privileg der talentierten Anne Hathaway zu bleiben, ist sie zu einer regelrechten Haar-Bewegung geworden. Sie ist eine gelungene Variation des eleganten Dutts des amerikanischen Models Bella Hadid und des strengen Pferdeschwanzes der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Ariana Grande – Frisuren, die ebenfalls für ihren voluminösen Effekt bekannt sind.

Schönheitsbegeisterte, die online immer bereit sind, neue Frisuren auszuprobieren, filmen die Ergebnisse. Ihren verblüfften Gesichtern nach zu urteilen, übertrifft diese transformative Frisur all ihre Erwartungen. Die als „Spannhilfen“ verwendeten Zöpfe imitieren die Präzision von Spritzen, jedoch praktisch ohne Nebenwirkungen. Obwohl diese Haartechnik im Vergleich zu kosmetischen Eingriffen mit örtlicher Betäubung und kurzer Erholungszeit harmlos erscheinen mag, kann sie sich dennoch als verheerend für die Kopfhaut erweisen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn diese „erfrischende Frisur“ zur Gewohnheit wird. „Wenn dieselben Strähnen wiederholt verwendet werden, um Volumen zu erzeugen, insbesondere an den Schläfen oder um das Gesicht herum, übt dies viel Druck auf sehr empfindliche Bereiche aus“, warnt Tina Mui, Trichologin und Gründerin von AWARE Hair, gegenüber Bustle .

Allerdings stellt auch eine Frisur ein Problem dar

Diese als „Entdeckung des Jahres“ gefeierte Frisur lässt Müdigkeitserscheinungen verschwinden, selbst nach einer durchgemachten Nacht mit Serienmarathons, zaubert ein volleres Haar wie nach einer teuren Luxusbehandlung und schenkt spürbar mehr Energie. Man sieht sofort jünger aus und hat einen Lifting-Effekt, der den Hochglanzmagazinen alle Ehre macht. Doch so vielversprechend diese Haartechnik auch klingt, sie schädigt das Haar auf subtile Weise.

Die Kopfhautspezialistin rät dazu, auf die Signale des Körpers zu achten und darauf zu achten, wie sich das Gesicht nach stundenlangem Tragen von eng geflochtenen Zöpfen anfühlt. „Wenn Sie beim Öffnen eines Pferdeschwanzes, Dutts, Zopfes oder einer Haarverlängerung ein leichtes Erleichterungsgefühl verspüren, ist das ein deutliches Zeichen für Spannung“, erklärt sie. Diese Spannung belastet das Haar, das schließlich nicht unzerstörbar ist. Die Folgen? Haarbruch, Juckreiz oder sogar starker Haarausfall.

Abgesehen von diesen Begleiterscheinungen verfestigt diese Frisur auch ein angestaubtes, übertrieben perfektes (oder besser gesagt: zweizöpfiges) Schönheitsideal. Angesichts des Umgangs Hollywoods mit Frauen über 40 wirkt diese Frisur eher wie ein Diktat als eine echte Schönheitsrevolution.