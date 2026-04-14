Beim Coachella-Festival versteckte sich Model Heidi Klum unter einer überraschenden Verkleidung.

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum überraschte alle beim Coachella 2026 mit der Enthüllung, dass sie das Festival verkleidet besucht hatte. Sie teilte Bilder, die einen Look zeigten, der darauf abzielte, sich relativ gut unter die anderen Festivalbesucher zu mischen.

Ein Look, der darauf ausgelegt ist, unerkannt zu bleiben

Während des Festivalwochenendes (10.–19. April 2026) teilte Heidi Klum ein Video auf Instagram, das sie auf dem Coachella-Festival in einem ungewohnten Outfit zeigte. Sie trug eine übergroße Sonnenbrille und ein monochromes Ensemble, bestehend aus einem Body mit Cut-outs und einer weiten Hose. Die Kombination aus dezenten Accessoires und lässigen Elementen ermöglichte es ihr, sich unauffälliger auf dem Festivalgelände zu bewegen. Diese Verkleidung spiegelt vermutlich ihren Wunsch wider, das Event zu genießen, ohne sofort Aufmerksamkeit zu erregen.

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Ein zweiter Auftritt mit einer Haarverwandlung

In einem weiteren Post trägt Heidi Klum eine schwarze Perücke und ein anderes Outfit: ein locker sitzendes Oberteil, Netzstrumpfhose und Stiefel. Auch diese Haarveränderung trägt dazu bei, ihr Aussehen zu verändern und den Tarnungseffekt zu verstärken. Die Posts haben zahlreiche Kommentare von Internetnutzern hervorgerufen, von denen einige anmerken, wie schwer es ist, Heidi Klum wiederzuerkennen.

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Coachella, ein Raum für stilistische Experimente

Das Coachella-Festival ist bekannt für die Vielfalt der Stile, die bei Künstlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu beobachten sind. Die dort gewählten Looks werden oft als originelle visuelle Statements verstanden. In diesem Kontext kann die Kostümwahl als Möglichkeit gesehen werden, eine neue ästhetische Facette zu entdecken.

Eine Präsenz, die mit der Musik- und Kreativwelt verbunden ist

Heidi Klum teilte ebenfalls Bilder von DJ Diplos Auftritt, mit dem sie bereits in der Vergangenheit an einem Musikprojekt zusammengearbeitet hat. Diese Anwesenheit unterstreicht die kulturelle Dimension des Festivals, das Künstler, Kreative und Fachleute aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Coachella bietet einen Treffpunkt für unterschiedliche künstlerische Disziplinen, von Musik bis Mode.

Mit ihrem verkleideten Auftritt beim Coachella-Festival 2026 unterstreicht Heidi Klum die kreative Dimension dieses bedeutenden Kulturereignisses. Ihr Erscheinen bestätigt zudem die Rolle des Festivals als Raum für künstlerischen Ausdruck, in dem traditionelle Konventionen neu interpretiert werden können.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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