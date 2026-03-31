Die 55-jährige Model Naomi Campbell präsentiert sich in Paris im „Total-Denim“-Look.

Das britisch-jamaikanische Supermodel Naomi Campbell sorgte kürzlich bei einer Veranstaltung im Disneyland Paris für Aufsehen. Die Stilikone begeisterte mit einem Denim-Look von Kopf bis Fuß, der in den sozialen Medien für großes Aufsehen sorgte. Anlässlich der Eröffnung von Disney Adventure World und World of Frozen war sie eingeladen und bewies damit, dass Denim nach wie vor ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Garderobe ist.

Ein bemerkenswerter Auftritt im Disneyland Paris

Naomi Campbell, bekannt für ihren anhaltenden Einfluss in der Modebranche, beweist auch weiterhin selbstbewusst ihren Stil. Für diesen Auftritt wählte sie eine strukturierte Silhouette aus dunklem Denim und kreierte so ein minimalistisch-elegantes Ensemble. Dazu trug sie einen Rollkragenpullover in einem farblich abgestimmten Ton, der die visuelle Harmonie des gesamten Looks unterstreicht.

Das Outfit zeichnete sich zudem durch seinen grafischen Schnitt aus, bestehend aus einer strukturierten Jacke und einer weit geschnittenen Hose, was eine moderne Ästhetik unterstrich. Naomi Campbell rundete ihren Look mit einer futuristischen Sonnenbrille ab und verlieh der zeitlosen Denim-Inspiration so eine moderne Note.

Naomi im Disneyland Paris pic.twitter.com/ZdxKmik5MD — Luv (@cherrymagazinee) 31. März 2026

Ein Look, der von Internetnutzern gelobt wird

Die Entscheidung für einen kompletten Denim-Look, modern interpretiert, löste online zahlreiche positive Reaktionen aus. Viele Beobachter hoben die Eleganz der Silhouette und Naomi Campbells Talent hervor, Modeklassiker neu zu erfinden. Denim, das von Designern immer wieder neu interpretiert wird, bestätigt damit seinen festen Platz in den aktuellen Trends.

Ein nach wie vor starker Modeeinfluss

Naomi Campbell, die seit Jahrzehnten eine prägende Figur auf den Laufstegen ist, erregt mit ihren öffentlichen Auftritten weiterhin großes Aufsehen. Ihre Anwesenheit bei dieser Veranstaltung unterstreicht den anhaltenden Einfluss der Supermodels der 1990er-Jahre, deren Spuren in der Modebranche und der Popkultur nach wie vor sichtbar sind.

Seine Stilwahl beweist zudem die Anpassungsfähigkeit von Denim an verschiedene Generationen und bestätigt seinen Status als vielseitiges Kleidungsstück. Dieser „Total Denim“-Look ist Teil eines breiteren Trends, der Wert auf klare Silhouetten und nachhaltige Materialien legt.

Mit ihrem Auftritt in Paris untermauert Naomi Campbell ihren Status als zeitlose Modeikone. Ihr Denim-Look von Kopf bis Fuß, der vom Publikum begeistert aufgenommen wurde, beweist, dass sich bestimmte ikonische Kleidungsstücke weiterentwickeln und dabei ihren Reiz behalten. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Naomi Campbell unabhängig von Kontext und Jahreszeit eine Stilreferenz ist.